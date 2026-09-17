Consulta el precio del dólar hoy en República Dominicana, jueves 17 de septiembre de 2026. Revisa la tasa USD a DOP para compra y venta, equivalencias y claves antes de cambiar dinero. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Consulta el precio del dólar hoy en República Dominicana, jueves 17 de septiembre de 2026. Revisa la tasa USD a DOP para compra y venta, equivalencias y claves antes de cambiar dinero. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El dólar estadounidense cotiza este jueves 17 de septiembre de 2026 en República Dominicana con una tasa de referencia de RD$58.7567 para la compra y RD$59.0804 para la venta, según los datos atribuidos al Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En términos redondeados, los bancos y agentes cambiarios toman como guía un precio de RD$58.75 por cada dólar que compran y RD$59.08 por cada dólar que venden.

Esta diferencia entre ambos valores es normal en el mercado cambiario: si una persona entrega dólares, la entidad aplicará la tasa de compra; si necesita adquirir divisas, deberá considerar la tasa de venta. El monto final puede variar entre bancos, asociaciones de ahorro y crédito, casas de cambio, canales digitales y operaciones en ventanilla.

Precio del dólar hoy en RD

La siguiente tabla resume la cotización referencial del dólar estadounidense frente al peso dominicano (DOP) para este jueves:

ConceptoCotización¿Cuándo aplica?
Compra de dólaresRD$58.7567 por US$1Cuando el cliente vende dólares a un banco o casa de cambio
Venta de dólaresRD$59.0804 por US$1Cuando el cliente compra dólares en una entidad financiera
Diferencial cambiarioRD$0.3237 por US$1Brecha entre el precio de compra y el de venta
Equivalencia de US$100, compraRD$5,875.67Monto aproximado recibido al vender US$100
Equivalencia de US$100, ventaRD$5,908.04Monto aproximado a pagar para comprar US$100
Fuente de referenciaBanco Central de la República DominicanaTasa del mercado cambiario de referencia

Los valores publicados sirven como una referencia para seguir el comportamiento del USD a DOP, pero no garantizan que una entidad específica aplique exactamente la misma cotización. Antes de realizar una transacción, conviene verificar el tarifario vigente en la web, aplicación, banca en línea o sucursal de la institución elegida.

USD a DOP: ejemplos de conversión

Para calcular cuánto representan los dólares en pesos dominicanos, se debe multiplicar el monto en USD por la tasa correspondiente. La tasa dependerá de la dirección de la operación: compra si se entregan dólares; venta si se adquieren.

Monto en dólaresA tasa de compraA tasa de venta
US$1RD$58.76RD$59.08
US$10RD$587.57RD$590.80
US$50RD$2,937.84RD$2,954.02
US$100RD$5,875.67RD$5,908.04
US$500RD$29,378.35RD$29,540.20
US$1,000RD$58,756.70RD$59,080.40

Compra y venta: cómo interpretar la cotización

Un error frecuente consiste en mirar únicamente el valor más alto o más bajo sin distinguir el tipo de operación. La regla práctica es la siguiente:

  • Tasa de compra: la utiliza el banco, casa de cambio o entidad financiera cuando recibe dólares del cliente. Para el usuario que vende sus dólares, una tasa de compra más alta es más conveniente.
  • Tasa de venta: se aplica cuando la institución entrega dólares al cliente. Para quien necesita comprar divisas, una tasa de venta más baja representa un menor costo en pesos.
  • Spread o diferencial: es la distancia entre la compra y la venta. Este margen contribuye a cubrir costos operativos, riesgo de mercado y la intermediación de la entidad.

La diferencia de referencia entre RD$58.7567 y RD$59.0804 equivale a RD$0.3237 por dólar. Aunque pueda parecer reducida en operaciones pequeñas, puede tener un impacto relevante en montos altos, como pagos de proveedores, viajes familiares, reservas de alojamiento, estudios en el exterior o compras corporativas.

También es importante diferenciar la tasa bancaria de una cotización mostrada por una plataforma de transferencias, tarjeta de crédito o comercio electrónico. En estos casos pueden intervenir conversiones internacionales, márgenes propios del emisor, impuestos aplicables o costos de procesamiento.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Para tomar una decisión informada, compara la tasa de al menos dos o tres entidades formales el mismo día. Las cotizaciones bancarias pueden presentar variaciones frente a la referencia del BCRD y, en ocasiones, las entidades ofrecen condiciones distintas para operaciones digitales, clientes preferentes o montos determinados.

Asimismo, confirma el valor final antes de autorizar el cambio. No basta con revisar la tasa anunciada: consulta si hay comisión fija, cobro por servicio, límite de operación o requerimiento de identificación. Conserva el comprobante, especialmente si se trata de un monto alto o de una transacción relacionada con actividad comercial.

La cotización oficial o referencial funciona como punto de partida; la tasa efectiva será la que confirme la entidad al momento de la operación. Para este 17 de septiembre, la referencia se ubica en RD$58.7567 para compra y RD$59.0804 para venta por cada dólar estadounidense.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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