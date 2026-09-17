El dólar estadounidense cotiza este jueves 17 de septiembre de 2026 en República Dominicana con una tasa de referencia de RD$58.7567 para la compra y RD$59.0804 para la venta, según los datos atribuidos al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) . En términos redondeados, los bancos y agentes cambiarios toman como guía un precio de RD$58.75 por cada dólar que compran y RD$59.08 por cada dólar que venden.

Esta diferencia entre ambos valores es normal en el mercado cambiario: si una persona entrega dólares, la entidad aplicará la tasa de compra; si necesita adquirir divisas, deberá considerar la tasa de venta. El monto final puede variar entre bancos, asociaciones de ahorro y crédito, casas de cambio, canales digitales y operaciones en ventanilla.

Precio del dólar hoy en RD

La siguiente tabla resume la cotización referencial del dólar estadounidense frente al peso dominicano (DOP) para este jueves:

Concepto Cotización ¿Cuándo aplica? Compra de dólares RD$58.7567 por US$1 Cuando el cliente vende dólares a un banco o casa de cambio Venta de dólares RD$59.0804 por US$1 Cuando el cliente compra dólares en una entidad financiera Diferencial cambiario RD$0.3237 por US$1 Brecha entre el precio de compra y el de venta Equivalencia de US$100, compra RD$5,875.67 Monto aproximado recibido al vender US$100 Equivalencia de US$100, venta RD$5,908.04 Monto aproximado a pagar para comprar US$100 Fuente de referencia Banco Central de la República Dominicana Tasa del mercado cambiario de referencia

Los valores publicados sirven como una referencia para seguir el comportamiento del USD a DOP, pero no garantizan que una entidad específica aplique exactamente la misma cotización. Antes de realizar una transacción, conviene verificar el tarifario vigente en la web, aplicación, banca en línea o sucursal de la institución elegida.

USD a DOP: ejemplos de conversión

Para calcular cuánto representan los dólares en pesos dominicanos, se debe multiplicar el monto en USD por la tasa correspondiente. La tasa dependerá de la dirección de la operación: compra si se entregan dólares; venta si se adquieren.

Monto en dólares A tasa de compra A tasa de venta US$1 RD$58.76 RD$59.08 US$10 RD$587.57 RD$590.80 US$50 RD$2,937.84 RD$2,954.02 US$100 RD$5,875.67 RD$5,908.04 US$500 RD$29,378.35 RD$29,540.20 US$1,000 RD$58,756.70 RD$59,080.40

Compra y venta: cómo interpretar la cotización

Un error frecuente consiste en mirar únicamente el valor más alto o más bajo sin distinguir el tipo de operación. La regla práctica es la siguiente:

Tasa de compra: la utiliza el banco, casa de cambio o entidad financiera cuando recibe dólares del cliente. Para el usuario que vende sus dólares, una tasa de compra más alta es más conveniente.

la utiliza el banco, casa de cambio o entidad financiera cuando recibe dólares del cliente. Para el usuario que vende sus dólares, una tasa de compra más alta es más conveniente. Tasa de venta: se aplica cuando la institución entrega dólares al cliente. Para quien necesita comprar divisas, una tasa de venta más baja representa un menor costo en pesos.

se aplica cuando la institución entrega dólares al cliente. Para quien necesita comprar divisas, una tasa de venta más baja representa un menor costo en pesos. Spread o diferencial: es la distancia entre la compra y la venta. Este margen contribuye a cubrir costos operativos, riesgo de mercado y la intermediación de la entidad.

La diferencia de referencia entre RD$58.7567 y RD$59.0804 equivale a RD$0.3237 por dólar. Aunque pueda parecer reducida en operaciones pequeñas, puede tener un impacto relevante en montos altos, como pagos de proveedores, viajes familiares, reservas de alojamiento, estudios en el exterior o compras corporativas.

También es importante diferenciar la tasa bancaria de una cotización mostrada por una plataforma de transferencias, tarjeta de crédito o comercio electrónico. En estos casos pueden intervenir conversiones internacionales, márgenes propios del emisor, impuestos aplicables o costos de procesamiento.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Para tomar una decisión informada, compara la tasa de al menos dos o tres entidades formales el mismo día. Las cotizaciones bancarias pueden presentar variaciones frente a la referencia del BCRD y, en ocasiones, las entidades ofrecen condiciones distintas para operaciones digitales, clientes preferentes o montos determinados.

Asimismo, confirma el valor final antes de autorizar el cambio. No basta con revisar la tasa anunciada: consulta si hay comisión fija, cobro por servicio, límite de operación o requerimiento de identificación. Conserva el comprobante, especialmente si se trata de un monto alto o de una transacción relacionada con actividad comercial.

La cotización oficial o referencial funciona como punto de partida; la tasa efectiva será la que confirme la entidad al momento de la operación. Para este 17 de septiembre , la referencia se ubica en RD$58.7567 para compra y RD$59.0804 para venta por cada dólar estadounidense.