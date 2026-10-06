El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia corroborada en el portal del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) una tasa de RD$60.1698 para la compra y RD$60.6902 para la venta . Redondeados a dos decimales, estos valores equivalen a RD$60.17 y RD$60.69 por dólar estadounidense, respectivamente.

Para quienes consultan la cotización este martes 6 de octubre de 2026, es importante precisar que esas cifras aparecen identificadas en la página oficial con fecha del viernes 2 de octubre. Al momento de esta revisión, no fue posible corroborar una nueva tasa oficial para el martes. Por tanto, los montos siguientes deben interpretarse como la última referencia verificada, no como una cotización bancaria garantizada para hoy.

¿Cuánto cuesta el dólar en República Dominicana?

La referencia del BCRD permite conocer cuántos pesos dominicanos representa un dólar estadounidense. Sin embargo, antes de utilizarla para una operación, hay que revisar tanto el valor como la fecha del registro: una consulta realizada hoy puede mostrar información correspondiente a una jornada anterior.

El diario Hoy también informó que las tasas de RD$60.1698 para compra y RD$60.6902 para venta correspondían al cierre del viernes 2 de octubre y servían de referencia para el lunes 5. Esta coincidencia respalda los valores publicados, pero no permite afirmar que sean una nueva actualización del martes 6.

Dato consultado Valor o información Compra de US$1 RD$60.1698 Venta de US$1 RD$60.6902 Compra redondeada RD$60.17 Venta redondeada RD$60.69 Fecha del registro oficial verificado 2 de octubre de 2026 Fecha de consulta del contenido Martes 6 de octubre de 2026 Nueva tasa oficial del martes 6 No corroborada en esta revisión

Fuente de las cotizaciones y de la fecha del registro: portal del Banco Central de la República Dominicana. Los valores redondeados se obtienen de esas mismas tasas.

Compra y venta: qué tasa utilizar

Los términos compra y venta se interpretan desde la perspectiva de la entidad que realiza el cambio. La compra corresponde a los dólares que recibe la institución; la venta, a los dólares que entrega al cliente. Las referencias publicadas separan ambos valores y no representan una única cotización aplicable a todas las operaciones.

Si tienes dólares y deseas recibir pesos dominicanos, debes consultar cuánto te paga la entidad por comprarlos. Si tienes pesos y necesitas adquirir dólares, debes revisar su precio de venta. Antes de confirmar, solicita el monto total que recibirás o pagarás y verifica si existen cargos adicionales.

Además, la tasa de referencia no debe confundirse con una oferta comercial de un banco o agente de cambio. Las cotizaciones finales pueden variar entre instituciones según las condiciones del mercado. Por eso, este artículo no atribuye precios de hoy a entidades cuya actualización del martes 6 no haya sido comprobada.

Conversión de dólares a pesos dominicanos

Para estimar una conversión de USD a DOP, se multiplica el monto en dólares por la tasa correspondiente. Los siguientes ejemplos utilizan exclusivamente la referencia verificada del BCRD; son cálculos orientativos, no ofertas para realizar una transacción este martes.

US$10: RD$601.70 a la tasa de compra o RD$606.90 a la de venta.

US$100: RD$6,016.98 a la tasa de compra o RD$6,069.02 a la de venta.

US$500: RD$30,084.90 a la tasa de compra o RD$30,345.10 a la de venta.

US$1,000: RD$60,169.80 a la tasa de compra o RD$60,690.20 a la de venta.

Estas equivalencias se calculan con RD$60.1698 y RD$60.6902 por dólar, respectivamente, y se redondean a dos decimales. No incorporan comisiones ni condiciones particulares de una entidad financiera.

Dónde verificar la cotización actualizada

La fuente principal para contrastar el precio del dólar es el Banco Central de la República Dominicana. Su sección de Mercado Cambiario reúne información sobre las tasas, mientras que la serie histórica permite consultar registros diarios, promedios y valores de final de período. Estas herramientas ayudan a distinguir una referencia reciente de un dato anterior.

Para una operación concreta, también resulta necesario revisar la cotización que ofrece el banco o agente de cambio elegido. La comparación debe hacerse entre precios de la misma modalidad y con fechas equivalentes, ya que las tasas comerciales pueden diferir de la referencia general.

En esta actualización del martes 6 de octubre, el dato verificable sigue siendo el registro oficial fechado el 2 de octubre: RD$60.1698 para compra y RD$60.6902 para venta. Hasta corroborar un registro posterior, no corresponde atribuir una subida, una caída o una nueva cotización oficial a la jornada de hoy.