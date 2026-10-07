El precio del dólar en República Dominicana para este miércoles 7 de octubre de 2026 se sitúa en RD$60.3569 para la compra y RD$61.0999 para la venta , según la información publicada por Acento y atribuida al Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Redondeadas a dos decimales, las cotizaciones equivalen a RD$60.36 y RD$61.10 por dólar, respectivamente.

Estos valores sirven como orientación para consultar la conversión de dólares estadounidenses (USD) a pesos dominicanos (DOP). Sin embargo, no deben interpretarse como una tarifa garantizada en todas las entidades: las cotizaciones anunciadas al público son distintas de la referencia calculada a partir de transacciones efectivas del mercado.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy, 7 de octubre?

La cotización difundida para este miércoles permite distinguir cuánto representa un dólar al venderlo y cuánto se toma como referencia al comprarlo. La diferencia entre ambos valores es de aproximadamente RD$0.74 por cada USD, calculada sobre las cifras publicadas.

Dato de referencia Valor Utilidad para el usuario Fecha de la información publicada 7 de octubre de 2026 Identificar la jornada de consulta Compra de USD RD$60.3569 Referencia al entregar dólares Venta de USD RD$61.0999 Referencia al adquirir dólares Compra redondeada RD$60.36 Facilitar cálculos aproximados Venta redondeada RD$61.10 Estimar el costo en pesos Fuente de las cifras Acento, que cita al BCRD Identificar la procedencia del dato

También conviene diferenciar la fecha de publicación de una noticia del cierre cambiario. El BCRD explica que la tasa de referencia incorpora transacciones realizadas antes de las 5:30 p. m. y se publica diariamente antes de las 6:30 p. m . Por ello, una consulta durante la mañana no equivale al cierre de esa misma jornada.

Diferencia entre compra y venta

Las palabras “compra” y “venta” se leen desde la perspectiva de la entidad financiera. Si una persona entrega dólares para recibir pesos dominicanos, debe revisar la tasa de compra. Si entrega pesos para obtener dólares, debe fijarse en la tasa de venta. Esta distinción permite interpretar las cotizaciones publicadas y evitar confundir el importe que recibirá con el que deberá pagar.

Por ejemplo, quien tiene US$100 y desea cambiarlos a moneda local debe utilizar la referencia de compra para su estimación. En cambio, quien necesita adquirir US$100 para una operación debe calcular el desembolso con la referencia de venta, sin asumir que ambas tasas son intercambiables.

El Banco Central distingue entre la tasa de referencia del mercado, los promedios de operaciones y las cotizaciones anunciadas en ventanillas o páginas de internet. Estas últimas corresponden a precios ofrecidos al público, mientras que la referencia se obtiene mediante un promedio ponderado de transacciones efectivas.

Además, el BCRD advierte que las cotizaciones públicas pueden diferir de las condiciones pactadas con grandes clientes. Por tanto, una referencia general ayuda a comparar, pero no sustituye la confirmación del precio aplicable a una operación concreta.

Conversión de dólares a pesos dominicanos

Para convertir USD a DOP, se multiplica la cantidad de dólares por la tasa correspondiente. Si se busca estimar cuánto se recibirá al vender dólares, se utiliza la compra; si se quiere calcular cuánto costará adquirirlos, se utiliza la venta.

Aplicando las cifras publicadas, los resultados aproximados son:

US$100: RD$6,035.69 al venderlos y RD$6,109.99 para comprarlos.

US$500: RD$30,178.45 al venderlos y RD$30,549.95 para comprarlos.

US$1,000: RD$60,356.90 al venderlos y RD$61,099.90 para comprarlos.

Dónde verificar la cotización vigente

La principal fuente institucional para revisar el mercado cambiario es el Banco Central de la República Dominicana. Su página diferencia la referencia del mercado de las cotizaciones de ventanilla, transferencias y cheques, una separación útil para consultar el tipo de operación que corresponde.

Antes de cambiar dinero, verifica estos puntos:

Que la cotización tenga una fecha de actualización identificable.

Que corresponda a compra o venta, según tu operación.

Que el precio consultado sea aplicable al canal utilizado.

Que la entidad confirme el importe final antes de aceptar el cambio.

Estas comprobaciones permiten comparar datos equivalentes, ya que el BCRD publica categorías distintas de tasas y explica que los precios anunciados no son necesariamente iguales a los registrados en las transacciones efectivas. Para este miércoles, RD$60.36 de compra y RD$61.10 de venta son las referencias difundidas por Acento, pendientes de contraste numérico directo con el boletín oficial.