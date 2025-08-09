En medio de la creciente preocupación por el peso de las deudas estudiantiles, la Ciudad de Nueva York ha decidido pasar a la acción. El alcalde Eric Adams anunció un innovador programa que busca aliviar la carga financiera de miles de residentes, ofreciendo herramientas para reducir pagos, acceder a planes de condonación federal y, en muchos casos, liberarse definitivamente de estas obligaciones.

Este proyecto es fruto de una colaboración entre la ciudad y Summer, una empresa especializada en asistencia para préstamos estudiantiles. Juntos han lanzado NYC Summer, un portal en línea gratuito donde los neoyorquinos pueden comprobar su elegibilidad, comparar planes de pago, gestionar la documentación y dar los pasos necesarios hacia la condonación de sus deudas.

La misión es clara: hacer que vivir en Nueva York no solo sea un sueño, sino también una realidad financieramente sostenible. “Estamos reduciendo los costos para las familias, ayudándolas a acceder a programas de alivio de deudas y haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para encontrar oportunidades, formar una familia y vivir el sueño americano”, afirmó Adams durante la presentación oficial.

Este programa está diseñado para ayudar a los residentes a reducir los pagos de sus préstamos estudiantiles y facilitar el acceso a planes de condonación federal (Foto: Freepik)

AHORROS ESTIMADOS DE HASTA 7 MIL DÓLARES POR AÑO

El impacto económico que podría tener este programa es significativo. Según las estimaciones, los beneficiarios podrían reducir sus pagos anuales en un promedio de US$3,000 por persona. Y para quienes cuentan con títulos avanzados, el ahorro podría alcanzar hasta los US$7,000 al año, una cifra que marca una gran diferencia en el presupuesto familiar.

Pero la ayuda no se detiene ahí. NYC Summer también ofrece herramientas para que las familias planifiquen el ahorro universitario de sus hijos, proporcionando recursos gratuitos para calcular metas, explorar estrategias financieras y cerrar las brechas económicas que muchas veces impiden acceder a la educación superior.

Los usuarios del programa disminuirán sus pagos en un promedio de 3.000 dólares por año (Foto: Freepik)

Esta nueva propuesta es la evolución de una alianza que ya ha demostrado resultados. Desde que comenzó su colaboración con Summer, la ciudad ha logrado eliminar más de 360 millones de dólares en deuda estudiantil, beneficiando a unos 100,000 empleados públicos. Ahora, el alcance se amplía para incluir a cualquier residente que cumpla con los requisitos.

Acceder al programa es sencillo: basta con ingresar al sitio web de Summer y registrarse utilizando una dirección dentro de la ciudad de Nueva York. Una vez adentro, los usuarios podrán explorar todas las alternativas personalizadas según su perfil académico y financiero.

