La regla que afectará a los viajeros internos en Estados Unidos está próxima a en vigor. Desde el 7 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dejarán de aceptar las licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con la normativa Real ID a la hora de realizar vuelos o ingresos a distintos edificios gubernamentales.

A partir de esa fecha, los viajeros estadounidenses mayores de 18 años deberán cumplir con la ley Real ID, la cual fue aprobada por el Congreso en 2005. Las personas que tomarán vuelos internos dentro del país necesitarán contar con una identificación Real ID exigida por las autoridades competentes.

Las personas que no tengan documentos que cumplan los requisitos de la Real ID no se les permitirá el paso por el puesto de control de seguridad. Dentro de las alternativas legales, están las licencias de conducir de algunos estados, por lo que los viajeros no están obligados a tramitar una nueva identificación.

La Real ID es una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que funciona como una forma de identificación reconocida por el gobierno federal (Crédito: New York State DMV / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos) ×

LOS ESTADOS EN LOS QUE NO SERÁ OBLIGATORIO TRAMITAR UNA REAL ID PARA VIAJAR

Las licencias de conducir o tarjetas de identificación que cumplen con el estándar REAL ID llevan una marca de estrella. Además, las autoridades en Estados Unidos también reconocen las licencias de conducir mejoradas (EDL), identificables por una insignia con la bandera estadounidense.

Estas licencias se emiten únicamente en los estados de Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont. No contar con alguna de estas dos formas de identificación podría dificultar el abordaje de vuelos dentro del país. Sin embargo, la TSA permite el uso de otras alternativas.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidenses

Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Tarjeta de cruce de frontera

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense

Tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte

Tarjeta de autorización de empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

Credencial de marino mercante de los Estados Unidos

Tarjeta de identificación para veteranos (VHIC)

¿CÓMO TRAMITAR UNA REAL ID?

Entre los requisitos comunes para obtener una identificación válida se encuentran documentos que comprueben el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social, dos comprobantes de domicilio y evidencia de estatus legal en Estados Unidos.

Sin embargo, cada estado puede establecer condiciones adicionales, por lo que se recomienda contactar a la agencia de licencias de conducir local para recibir orientación específica y apoyo durante el proceso.

Real ID se puede tramitar en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cualquier estado (Crédito: AFP) ×