Desde este 7 de mayo, si quieres abordar sin ningún inconveniente vuelos nacionales dentro de Estados Unidos y acceder a edificios federales como bases militares deberás contar con tu Real ID, toda vez que desde esa fecha la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) aplicará estrictamente la Ley REAL ID. Si bien, se exigirá esta identificación, ¿sabías que algunas personas no la necesitan para vuelos internos? A continuación, te contamos quiénes no la requieren.

Antes te recuerdo que la Real ID es una identificación mejorada que cumple con todos los estándares de seguridad federales establecidos en 2005, la cual fue diseñada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cabe precisar que no es obligatoria, pero sí recomendable para agilizar el paso por los controles de seguridad de los aeropuertos e instituciones federales.

Agentes revisando documento en control migratorio (Foto: Andrew Cabalero-Reynolds / AFP) ×

¿QUIÉNES NO NECESITAN LA REAL ID PARA VUELOS INTERNOS EN USA?

No todas las personas necesitan presentar una Real ID para vuelos internos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los menores de edad, quienes al momento de viajar deberán estar acompañados de un adulto que sí debe contar con documentación válida. Los menores de 18 años pueden usar su pasaporte, una tarjeta de identificación escolar u otro documento.

Otro grupo de personas que no requieren la Real ID son todos los ciudadanos que no la tramitaron; es decir, al no ser obligatoria, pero sí recomendable tenerla, se exigirá a los viajeros presentar otra forma de identificación aceptada por la TSA: pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte, licencia de conducir mejorada, tarjeta de viajero confiable, Green Card, credenciales emitidas por el Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos o tarjeta de identidad tribal reconocida a nivel federal.

Vale mencionar que en la tarjeta de viajero confiable se encuentran: Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

Los menores de edad están exentos de presentar su Real ID cuando aborden un vuelo (Foto: Freepik) ×

IMPORTANTE: Aunque es opcional tenerla, ten en cuenta que si estás apurado puede presentarse el caso de una mayor revisión a la documentación que estés presentando; por lo tanto, podrías demorar un poco más cuando quieras abordar un vuelo. Y es que la Real ID al ser una versión reforzada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal no requiere de mucha validación.

Como ya sabemos, su función es mejorar los controles de seguridad e impedir que documentos no verificados sean utilizados en instalaciones federales o para embarcar en vuelos nacionales.

La Real ID es una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que funciona como una forma de identificación reconocida por el gobierno federal (Crédito: New York State DMV / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos) ×