Como cada año, el espectáculo del 4 de julio de Macy’s en Nueva York no solo promete iluminar el cielo con fuegos artificiales espectaculares, sino también ofrecer una noche repleta de música, emoción y talento. En 2025, la 49ª edición de este icónico evento patriótico viene cargada de estrellas de primer nivel, que unirán generaciones con sus voces en uno de los escenarios más vistos del país. Ya sea que lo sigas desde casa o estés en la Gran Manzana, esta celebración tiene todos los ingredientes para convertirse en un momento inolvidable.

La cadena NBC ha confirmado una alineación de lujo para el evento, que será presentado por la actriz y cantante Ariana DeBose, ganadora del Oscar, quien además participará como vocalista en el segmento musical que acompaña el espectáculo pirotécnico.

¿Quiénes son los artistas del show de Macy’s 2025?

El cartel de este año mezcla nombres legendarios del rock y el country con figuras del pop actual, en un show pensado para emocionar a públicos de todas las edades:

Jonas Brothers

Los hermanos más famosos del pop regresan a este escenario icónico para deleitar a sus fans con un repertorio cargado de energía, nostalgia y nuevos éxitos. Su participación promete ser uno de los momentos más vibrantes de la noche.

Lenny Kravitz

El legendario guitarrista y cantante, conocido por himnos como “Fly Away” y “Are You Gonna Go My Way”, pondrá su sello de rock clásico con una presentación que seguramente encenderá a los espectadores.

Ava Max

La estrella del pop moderno, responsable de éxitos como “Sweet but Psycho” y “Kings & Queens”, traerá frescura y ritmo a la velada con su característico estilo y presencia escénica.

Ava Max se presentará en el show de Macy's. (Foto: Ava Max)

Eric Church

Una de las voces más potentes del country contemporáneo, Church aportará intensidad y emoción con su estilo sureño y su magnetismo musical.

Keke Palmer

Actriz, cantante y presentadora, Palmer demostrará su versatilidad artística en el escenario, probablemente con un número que mezcle canto, coreografía y carisma escénico.

Trisha Yearwood

Ganadora de premios Grammy y referente del country tradicional, Yearwood añadirá un tono nostálgico y emotivo con su voz cálida y poderosa.

Ariana DeBose

Además de conducir el evento, DeBose participará en el segmento musical que acompaña el espectáculo de fuegos artificiales, una pieza compuesta especialmente para la ocasión por Questlove y James Poyser, miembros de The Roots.

¿Cuándo y dónde ver el show de Macy’s 2025 por el 4 de julio?

El Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular 2025 será transmitido por:

NBC y Peacock : desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

: desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Repetición: 10:00 p.m. ET

Telemundo: desde las 9:00 p.m. ET en español

El escenario de las presentaciones musicales será The Rooftop at Pier 17, un lugar emblemático con vista privilegiada al East River y al icónico puente de Brooklyn.

Los fuegos artificiales serán lanzados desde cuatro barcazas en el East River y podrán observarse desde Manhattan, Brooklyn y Queens. (Foto: Reuters)