Todos esperaban con ansias el Apple Event 2025, la cita tecnológica más importante del año para la compañía de Cupertino. El ambiente estaba cargado de expectativa por la presentación del nuevo iPhone 17. Y de pronto, en medio de la transmisión global desde el Steve Jobs Theater, empezó a sonar un tema que sorprendió a muchos: “Canela Pura”, de la DJ y productora peruana Sofía Kourtesis.

La historia de Sofía Kourtesis

Nacida el 18 de agosto de 1985 en Magdalena del Mar, Lima, Sofía Kourtesis es productora musical, DJ y vocalista, actualmente radicada en Berlín. Desde la capital alemana ha construido una carrera sólida que la ha posicionado como una de las voces más interesantes de la escena electrónica europea.

Sofía Kourtesis es una DJ y productora peruana reconocida internacionalmente por su estilo que fusiona balada pop con techno house. | Crédito: Sofia Kourtesis

Su estilo, como ella misma lo describe, es una mezcla entre balada pop y techno house, con un toque imperfecto que busca transmitir emociones reales. En una entrevista con El Comercio señaló: “No quería ser la Sofía que toca en grandes festivales, sino alguien que pasa por cosas reales”.

Una carrera en ascenso

Kourtesis lanzó su primer EP This is it en 2014, y a partir de ahí no dejó de evolucionar. En 2019 presentó su segundo EP homónimo y en 2020 estrenó Sarita Colonia, un trabajo que consolidó su voz dentro de la música electrónica. En 2021 llegó Fresia Magdalena, seguido de su sencillo Estación Esperanza en 2022 y su aclamado álbum Madres en 2023.

La participación de Sofía Kourtesis resaltó el talento peruano en un escenario global durante la presentación del iPhone 17. | Crédito: Sofía Kourtesis / Dan Medhurst

Su trayectoria la ha llevado a escenarios de renombre como Tomorrowland, Coachella, Glastonbury y Primavera Sound, donde se convirtió en la primera DJ peruana en brillar con sets aplaudidos por la crítica y el público internacional.

El guiño peruano en el Apple Event

Que Apple haya elegido a Sofía Kourtesis para abrir su evento más importante del año no es un detalle menor. Más allá de la expectativa tecnológica por el lanzamiento del iPhone 17 y de toda la nueva línea de productos, la compañía quiso arrancar su presentación con un gesto cultural que destacó el talento peruano ante una audiencia global.

