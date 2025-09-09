El tan esperado Apple Event 2025 arrancó desde el Steve Jobs Theater en Cupertino, California, con un detalle inesperado que rápidamente llamó la atención del público: el evento tecnológico abrió con el tema “Canela Pura” de Sofía Kourtesis, DJ y productora musical peruana.

No es la primera vez que Kourtesis deja huella en escenarios de talla mundial. En años recientes, se ha presentado en festivales de renombre como Tomorrowland, Coachella, Glastonbury y Primavera Sound.

La participación de Sofía Kourtesis resaltó el talento peruano en un escenario global durante la presentación del iPhone 17. | Crédito: Phoebe Fox

Su carrera, consolidada en Berlín, la ha posicionado como una de las figuras más destacadas de la escena electrónica europea, con álbumes como “Kourtesis” (2015), “Sarita Colonia” (2020), “Fresia Magdalena” (2021) y su más reciente producción “Madres” (2023).

En una entrevista pasada con El Comercio, la artista describió su estilo como una mezcla de balada pop con techno house, siempre buscando transmitir emociones reales: “Con sus toques medio imperfectos porque no quería ser la Sofía que toca en grandes festivales, sino alguien que pasa por cosas reales”.

Sofía Kourtesis es una DJ y productora peruana reconocida internacionalmente por su estilo que fusiona balada pop con techno house. | Crédito: Sofia Kourtesis

Este evento fue considerado el más importante del año para la compañía. Tras las críticas por quedarse atrás en el terreno de la inteligencia artificial, Apple está bajo presión para demostrar que su producto estrella, el iPhone, todavía puede impresionar tanto a los consumidores como a Wall Street.

Lo que presentó Apple hoy

Además del esperado iPhone 17, Apple reveló una serie de novedades que buscan marcar la pauta en el mercado tecnológico:

iPhone 17 Air : el iPhone más delgado de la compañía, con potencia comparable a una MacBook. Disponible en cuatro colores, contará con nuevas fundas y una correa cruzada para mayor comodidad.

: el iPhone más delgado de la compañía, con potencia comparable a una MacBook. Disponible en cuatro colores, contará con nuevas fundas y una correa cruzada para mayor comodidad. iPhone 17 : incorpora una cámara con cuatro veces más resolución que el iPhone 16 , según Megan Nash, gerente de producto de la línea.

: incorpora una cámara con , según Megan Nash, gerente de producto de la línea. iPhone 17 Pro : ofrece mayor durabilidad, batería más grande y más memoria.

: ofrece mayor durabilidad, batería más grande y más memoria. AirPods Pro 3 : ahora incluyen funciones de salud como medición de ritmo cardíaco y calorías, además de traducción en vivo y mejor calidad de sonido.

: ahora incluyen funciones de salud como medición de ritmo cardíaco y calorías, además de traducción en vivo y mejor calidad de sonido. Apple Watch Series 11 : llega con un monitor de presión arterial que podría alertar sobre posibles casos de hipertensión.

: llega con un monitor de presión arterial que podría alertar sobre posibles casos de hipertensión. Apple Watch Ultra 3 : con pantalla más grande, conectividad satelital para mensajería y 42 horas de batería.

: con pantalla más grande, conectividad satelital para mensajería y 42 horas de batería. Apple Watch SE 3: ahora con un chip más potente y pantalla siempre activa.

Un arranque con sello peruano

El detalle musical de Apple no pasó desapercibido: elegir a Sofía Kourtesis para abrir su evento más importante del año es un reconocimiento al talento latinoamericano y, en especial, al Perú. Con su estilo único y su trayectoria internacional, la DJ no solo marcó el inicio de la presentación del iPhone 17, sino que también puso a su país en el centro de la conversación tecnológica mundial.

