Conoce los modelos y precios aproximados del iPhone 17 en su estreno en México. (Foto: AFP)
Andrés Manrique

Apple está a punto de sorprender nuevamente a sus usuarios con el lanzamiento del , su nuevo dispositivo estrella. Las expectativas son altas, y las filtraciones en redes sociales y medios especializados han generado gran anticipación entre los fanáticos de la marca.

Según expertos y analistas tecnológicos, el iPhone 17 traerá innovaciones significativas en diseño, rendimiento y fotografía, consolidando a Apple como líder en innovación móvil. Los rumores apuntan a cambios importantes que marcarán un antes y un después en la experiencia de usuario.

Además, los medios especializados como TechRadar, Bloomberg Línea, Milenio y Los40, junto con filtraciones en foros como Reddit, han adelantado información sobre los modelos, funciones y precios del nuevo smartphone, preparando el terreno para un lanzamiento que promete ser uno de los más esperados del año.

El iPhone 17 llegará a México con nuevas funciones y diseños ultradelgados. (Foto: AFP)

¿Cuándo será presentado y vendido el iPhone 17 en México?

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, todo indica que el evento se realizará el martes 9 de septiembre de 2025. La preventa del iPhone 17 comenzaría el 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas físicas y en la Apple Store México se estima a partir del viernes 19 de septiembre.

¿Qué modelos del iPhone 17 llegarán a México y cuáles son sus novedades?

Apple planea lanzar al menos cuatro variantes:

  • iPhone 17 (estándar)
  • iPhone 17 Air o Slim: ultradelgado (≈5.5 mm) sin ranura SIM física (solo eSIM)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

El modelo Air o Slim será una de las principales novedades, pensado para quienes buscan un equipo ligero y minimalista, mientras que los modelos Pro ofrecerán funciones avanzadas para fotografía y rendimiento.

Entre las innovaciones del iPhone 17 destacan:

  • Procesadores A19 y A19 Pro
  • Pantalla OLED de 120 Hz
  • Cámara frontal de 24 MP
  • Cámara trasera de hasta 48 MP, con teleobjetivo mejorado, zoom óptico y grabación en 8K en versiones Pro
  • Mejoras en batería, conectividad y funciones de Apple Intelligence
| Crédito: apple.com / Composición Mag

¿Cuánto costará el iPhone 17 en México?

Aunque Apple no ha confirmado los precios, se espera que sean similares o superiores a los del iPhone 16, considerando aranceles y ajustes inflacionarios. Los costos aproximados serían:

ModeloPrecio estimado (MXN)
iPhone 17desde $16,000
iPhone 17 Air/Slimalrededor de $18,000
iPhone 17 Prodesde $21,000
iPhone 17 Pro Maxhasta $27,000

Los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían superar estas cifras.

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

