Apple está a punto de sorprender nuevamente a sus usuarios con el lanzamiento del iPhone 17, su nuevo dispositivo estrella. Las expectativas son altas, y las filtraciones en redes sociales y medios especializados han generado gran anticipación entre los fanáticos de la marca.

Según expertos y analistas tecnológicos, el iPhone 17 traerá innovaciones significativas en diseño, rendimiento y fotografía, consolidando a Apple como líder en innovación móvil. Los rumores apuntan a cambios importantes que marcarán un antes y un después en la experiencia de usuario.

Además, los medios especializados como TechRadar, Bloomberg Línea, Milenio y Los40, junto con filtraciones en foros como Reddit, han adelantado información sobre los modelos, funciones y precios del nuevo smartphone, preparando el terreno para un lanzamiento que promete ser uno de los más esperados del año.

El iPhone 17 llegará a México con nuevas funciones y diseños ultradelgados. (Foto: AFP)

¿Cuándo será presentado y vendido el iPhone 17 en México?

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, todo indica que el evento se realizará el martes 9 de septiembre de 2025. La preventa del iPhone 17 comenzaría el 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas físicas y en la Apple Store México se estima a partir del viernes 19 de septiembre.

¿Qué modelos del iPhone 17 llegarán a México y cuáles son sus novedades?

Apple planea lanzar al menos cuatro variantes:

iPhone 17 (estándar)

iPhone 17 Air o Slim : ultradelgado (≈5.5 mm) sin ranura SIM física (solo eSIM)

: ultradelgado (≈5.5 mm) sin ranura SIM física (solo eSIM) iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

El modelo Air o Slim será una de las principales novedades, pensado para quienes buscan un equipo ligero y minimalista, mientras que los modelos Pro ofrecerán funciones avanzadas para fotografía y rendimiento.

Entre las innovaciones del iPhone 17 destacan:

Procesadores A19 y A19 Pro

y Pantalla OLED de 120 Hz

Cámara frontal de 24 MP

Cámara trasera de hasta 48 MP , con teleobjetivo mejorado, zoom óptico y grabación en 8K en versiones Pro

, con teleobjetivo mejorado, zoom óptico y grabación en 8K en versiones Pro Mejoras en batería, conectividad y funciones de Apple Intelligence

| Crédito: apple.com / Composición Mag

¿Cuánto costará el iPhone 17 en México?

Aunque Apple no ha confirmado los precios, se espera que sean similares o superiores a los del iPhone 16, considerando aranceles y ajustes inflacionarios. Los costos aproximados serían:

Modelo Precio estimado (MXN) iPhone 17 desde $16,000 iPhone 17 Air/Slim alrededor de $18,000 iPhone 17 Pro desde $21,000 iPhone 17 Pro Max hasta $27,000

Los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían superar estas cifras.