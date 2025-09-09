Apple está a punto de sorprender nuevamente a sus usuarios con el lanzamiento del iPhone 17, su nuevo dispositivo estrella. Las expectativas son altas, y las filtraciones en redes sociales y medios especializados han generado gran anticipación entre los fanáticos de la marca.
Según expertos y analistas tecnológicos, el iPhone 17 traerá innovaciones significativas en diseño, rendimiento y fotografía, consolidando a Apple como líder en innovación móvil. Los rumores apuntan a cambios importantes que marcarán un antes y un después en la experiencia de usuario.
Además, los medios especializados como TechRadar, Bloomberg Línea, Milenio y Los40, junto con filtraciones en foros como Reddit, han adelantado información sobre los modelos, funciones y precios del nuevo smartphone, preparando el terreno para un lanzamiento que promete ser uno de los más esperados del año.
¿Cuándo será presentado y vendido el iPhone 17 en México?
Aunque Apple no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, todo indica que el evento se realizará el martes 9 de septiembre de 2025. La preventa del iPhone 17 comenzaría el 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas físicas y en la Apple Store México se estima a partir del viernes 19 de septiembre.
¿Qué modelos del iPhone 17 llegarán a México y cuáles son sus novedades?
Apple planea lanzar al menos cuatro variantes:
- iPhone 17 (estándar)
- iPhone 17 Air o Slim: ultradelgado (≈5.5 mm) sin ranura SIM física (solo eSIM)
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
El modelo Air o Slim será una de las principales novedades, pensado para quienes buscan un equipo ligero y minimalista, mientras que los modelos Pro ofrecerán funciones avanzadas para fotografía y rendimiento.
Entre las innovaciones del iPhone 17 destacan:
- Procesadores A19 y A19 Pro
- Pantalla OLED de 120 Hz
- Cámara frontal de 24 MP
- Cámara trasera de hasta 48 MP, con teleobjetivo mejorado, zoom óptico y grabación en 8K en versiones Pro
- Mejoras en batería, conectividad y funciones de Apple Intelligence
¿Cuánto costará el iPhone 17 en México?
Aunque Apple no ha confirmado los precios, se espera que sean similares o superiores a los del iPhone 16, considerando aranceles y ajustes inflacionarios. Los costos aproximados serían:
|Modelo
|Precio estimado (MXN)
|iPhone 17
|desde $16,000
|iPhone 17 Air/Slim
|alrededor de $18,000
|iPhone 17 Pro
|desde $21,000
|iPhone 17 Pro Max
|hasta $27,000
Los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían superar estas cifras.