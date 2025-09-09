El año 2025 traerá una de las mayores renovaciones en el diseño del iPhone con el rumoreado lanzamiento del iPhone 17 “Air”. Este nuevo modelo, junto con el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, formará parte de una alineación de cuatro dispositivos que Apple presentará en su evento “Awe Dropping” el próximo martes 9 de septiembre. Aparentemente, Apple dejará de lado el modelo “Plus” debido a su baja popularidad entre los consumidores para dar paso al nuevo “Air”.

El iPhone 17 Air se posicionará como una opción más delgada en la gama, con una pantalla de aproximadamente 6.6 pulgadas y un chasis de unos 5.5 mm de grosor. Este tamaño sería una novedad en la línea del iPhone, ofreciendo un punto medio ideal para quienes no quieren un modelo tan grande como el Pro Max pero buscan más pantalla que el Pro. Este dispositivo estará a la par con el MacBook Air o el iPad Air, un nombre familiar para los usuarios de Apple que asocia el término “Air” con un diseño más delgado y liviano.

La nueva serie del iPhone 17 presentará cuatro tamaños de pantalla únicos, un cambio con respecto a generaciones anteriores donde los modelos estándar y Pro compartían dimensiones. Según filtraciones, la línea quedará de la siguiente manera: iPhone 17 (6.1 pulgadas), iPhone 17 Pro (6.3 pulgadas), iPhone 17 Air (6.6 pulgadas) y iPhone 17 Pro Max (6.9 pulgadas). Además de los cambios de tamaño, se esperan importantes mejoras en las pantallas, incluyendo tecnología ProMotion en al menos tres modelos.

| Crédito: apple.com / Composición Mag

¿Qué modelos componen la familia iPhone 17?

iPhone 17: Modelo base, sucesor directo del iPhone 16, con pantalla de 6,3 pulgadas.

Modelo base, sucesor directo del iPhone 16, con pantalla de 6,3 pulgadas. iPhone 17 Air: Rompe con la gama ‘Plus’, es el modelo más delgado de la familia y se espera que cuente con 6,5 pulgadas de pantalla y grosor reducido (alrededor de 5,5 mm).

Rompe con la gama ‘Plus’, es el modelo más delgado de la familia y se espera que cuente con 6,5 pulgadas de pantalla y grosor reducido (alrededor de 5,5 mm). iPhone 17 Pro: Nuevo diseño trasero y módulo de cámaras de ancho completo; pantalla de 6,3 pulgadas.

Nuevo diseño trasero y módulo de cámaras de ancho completo; pantalla de 6,3 pulgadas. iPhone 17 Pro Max: El más grande y avanzado, con pantalla de 6,9 pulgadas y rediseño de cámaras al igual que el Pro.

Diferencias del iPhone 17 respecto al iPhone 16

Pantalla: El iPhone 17 (base) crece a 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion (120 Hz), una mejora sobre las 6,1 pulgadas del iPhone 16.

El iPhone 17 (base) crece a 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion (120 Hz), una mejora sobre las 6,1 pulgadas del iPhone 16. Procesador: Incorpora el chip A19 Pro, con especial enfoque en tareas de inteligencia artificial, y RAM de 12 GB para toda la familia.

Incorpora el chip A19 Pro, con especial enfoque en tareas de inteligencia artificial, y RAM de 12 GB para toda la familia. Cámaras: El iPhone 17 y 17 Air tendrán cámara principal de 48 MP y mejoras en la frontal. El teleobjetivo del Pro se eleva a 48 MP. Además, el módulo de cámaras trasero en los modelos Pro ocupa todo el ancho superior del móvil.

El iPhone 17 y 17 Air tendrán cámara principal de 48 MP y mejoras en la frontal. El teleobjetivo del Pro se eleva a 48 MP. Además, el módulo de cámaras trasero en los modelos Pro ocupa todo el ancho superior del móvil. Diseño: Cambios sustanciales en las versiones Pro, ahora con módulo de cámara trasero en formato barra a lo ancho y logotipo de Apple centrado. El modelo Air será el más fino hasta la fecha.

Cambios sustanciales en las versiones Pro, ahora con módulo de cámara trasero en formato barra a lo ancho y logotipo de Apple centrado. El modelo Air será el más fino hasta la fecha. iOS 26: Los modelos llegarán con el nuevo sistema operativo, que integra más funciones con inteligencia artificial y mejoras visuales.

Los modelos llegarán con el nuevo sistema operativo, que integra más funciones con inteligencia artificial y mejoras visuales. SIM: Algunas versiones del iPhone 17 ya prescindirían de bandeja SIM física, lo que ha permitido una batería de mayor tamaño.

| Crédito: apple.com / Composición Mag

Colores filtrados del iPhone 17

iPhone 17 (modelo base)

Color Código Pantone Negro (Steel Gray, Pantone 18-4005-TPG) Blanco (Sin código, igual al iPhone 16) Gris acero (Pantone 18-4005-TPG) Verde (Pantone 2282 U) Púrpura (Pantone 530 U) Azul claro (Pantone 658 U)

iPhone 17 Air

Color Código Pantone Negro (Igual al iPhone 16) Blanco (Más frío, sin código específico) Azul claro (Pantone 657 U) – Tono más suave que el base, similar al MacBook Air M4 Oro claro (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

iPhone 17 Pro y Pro Max

Color Código Pantone Negro (Igual al iPhone 16 Pro) Blanco (Igual al iPhone 16 Pro) Gris (Similar a titanio natural) Azul oscuro (Pantone 19-4025 TPG Indigo o Pantone 19-405 TPG Mood Indigo, según la fuente) Naranja (Pantone 1501243 TCX Papaya, acabado fluorescente)

Especificaciones principales y novedades del iPhone 17

Triple cámara trasera : Todas las lentes (principal, ultra gran angular y teleobjetivo) tendrán sensores de 48 megapíxeles cada una, logrando por primera vez una configuración equilibrada en resolución.

: Todas las lentes (principal, ultra gran angular y teleobjetivo) tendrán sensores de cada una, logrando por primera vez una configuración equilibrada en resolución. Teleobjetivo mejorado : El teleobjetivo da un salto a 48 MP y alcanza un zoom óptico de hasta 8x , superando los 5x del modelo anterior. Además, se integrará un sistema de lentes móviles tipo “periscopio”, permitiendo zoom óptico continuo y mayor versatilidad en distancias focales.

: El teleobjetivo da un salto a y alcanza un , superando los 5x del modelo anterior. Además, se integrará un sistema de lentes móviles tipo “periscopio”, permitiendo zoom óptico continuo y mayor versatilidad en distancias focales. Cámara frontal : Llega a los 24 MP (doblando la resolución respecto al iPhone 16 Pro), mejorando selfies y videollamadas.

: Llega a los (doblando la resolución respecto al iPhone 16 Pro), mejorando selfies y videollamadas. Grabación de video simultáneo : Se incorpora, como novedad exclusiva de los modelos Pro, la capacidad de grabar video con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo usando la app nativa. Se espera también soporte para grabación en 8K y una nueva aplicación profesional de cámara.

: Se incorpora, como novedad exclusiva de los modelos Pro, la capacidad de usando la app nativa. Se espera también soporte para grabación en 8K y una nueva aplicación profesional de cámara. Nuevo módulo y diseño : El conjunto de cámaras cambia a un formato de barra horizontal en la parte trasera, dándole un aspecto distintivo dentro de la gama premium.

: El conjunto de cámaras cambia a un formato de barra horizontal en la parte trasera, dándole un aspecto distintivo dentro de la gama premium. Sensor principal Sony : Se espera la evolución del sensor IMX903, utilizado en el iPhone 16, con mejoras en captura de luz y procesamiento de color.

: Se espera la evolución del sensor IMX903, utilizado en el iPhone 16, con mejoras en captura de luz y procesamiento de color. App cámara profesional: Apple podría estrenar una app nativa avanzada para explotación profesional de foto y video, además de nuevas funciones automáticas potenciadas por IA.