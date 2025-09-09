| Crédito: apple.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El iPhone 17 será presentado oficialmente el martes 9 de septiembre de 2025, con disponibilidad para reservas a partir del 12 de septiembre y llegada a tiendas el 19 de septiembre. Se sabe que llegará en cuatro modelos: iPhone17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con un rediseño relevante en las versiones Pro y cambios importantes respecto a la generaciónanterior, especialmente en pantalla, cámara y colores. Si bien se recomienda esperar la confirmación oficial en el keynote de Apple para detalles finales, aunque las filtraciones previas suelen coincidir en un 90% con la versión de tienda. A continuación, te presentamos las características, precios y colores listados del nuevo modelo de smartphone del gigante tecnológico con sede en Cupertino.

Fecha de lanzamiento del iPhone 17

Las fechas exactas de preventa y lanzamiento para el iPhone 17 son prácticamente idénticas para Estados Unidos, México y España, ya que Apple gestiona el lanzamiento de la primera oleada de países al mismo tiempo. Aquí tienes el calendario confirmado por medios y sitios especializados:

PaísPresentaciónPreventaLanzamiento tiendas/entregas
Estados UnidosMartes, 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 am PT (hora de California)Viernes, 12 de septiembre de 2025Viernes, 19 de septiembre de 2025
MéxicoMartes, 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 am (Tiempo del Centro de CDMX)Viernes, 12 de septiembre de 2025Viernes, 19 de septiembre de 2025
EspañaMartes, 9 de septiembre de 2025 a las 7:00 pm (horario peninsular)Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 2:00 pm (horario peninsular)Viernes, 19 de septiembre de 2025

Precios del iPhone 17 en Estados Unidos y México

ModeloPrecio en EE. UU.Precio en México (estimado)
iPhone 17$799 USD$15,000 a $22,300 MXN
iPhone 17 Air$899–$1,099 USD$19,000 MXN
iPhone 17 Pro$1,099–$1,199 USD$21,000 a $28,200 MXN
iPhone 17 Pro Max$1,199–$1,299 USD$23,000 a $33,600 MXN

Colores disponibles del iPhone 17

  • iPhone 17 estándar: negro, blanco, verde, morado, azul claro, verde gris acero.
  • iPhone 17 Air: negro, blanco, azul claro, dorado claro.
  • iPhone 17 Pro y Pro Max: negro, blanco, gris, azul oscuro, naranja fluorescente (nuevo en línea Pro).

Opciones de acabado del iPhone 17

  • Los modelos estándar y Air tendrán acabados en aluminio anodizado.
  • Los modelos Pro y Pro Max contarán con cuerpo de titanio y cristal mate texturizado, siguiendo la tendencia premium de generaciones anteriores.
Características principales del iPhone 17

ModeloPantallaProcesadorRAMAlmacenamientoCámarasBateríaSOOtros
iPhone 176.3″ OLED 120HzA198 GB128/256/512 GBTrasera: 48+12MP / Frontal: 24MP3,600 mAhiOS 26Face ID, IP68
iPhone 17 Air6.6″ OLED 120HzA198 GB128/256/512 GBTrasera: 48MP / Frontal: 24MP2,800 mAhiOS 26Ultra delgado
iPhone 17 Pro6.3″ OLED 120HzA19 Pro12 GB256/512GB/1TBTriple trasera 48MP / Frontal:243,700 mAhiOS 26USB-C (3.0), ProMotion, Always-On
iPhone 17 Pro Max6.9″ OLED 120HzA19 Pro12 GB256/512GB/1TBTriple trasera 48MP / Frontal:245,000 mAhiOS 26USB-C (3.0), ProMotion, Always-On

Cambios destacados, conectividad y extras del iPhone 17

  • Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3, USB-C, Face ID, resistencia IP68 en todos los modelos.
  • Nuevo diseño de cámara trasera y reducción del tamaño de la isla dinámica en pantalla.
  • ProMotion (pantallas con alta tasa de refresco) y pantalla siempre activa desde el modelo base.

¿Qué características confirmadas tiene la cámara del iPhone 17?

La cámara del iPhone 17 tiene varias características confirmadas según las filtraciones de operadores y medios especializados, especialmente para cada modelo.

iPhone 17 (base)

  • Doble cámara trasera: principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.
  • Cámara frontal: 24 MP (mejora respecto a generaciones pasadas).
  • Sensor Sony para la cámara principal de 48 MP.

iPhone 17 Air

  • Una sola cámara trasera: 48 MP.
  • Cámara frontal: 24 MP.
  • Enfocado en el diseño ultra delgado, con menor número de cámaras.

iPhone 17 Pro y Pro Max

  • Sistema de triple cámara trasera: todos los sensores son de 48 MP.
  • Zoom óptico confirmado: 8 aumentos (8x) en modelos Pro y Pro Max.
  • Cámara periscópica (Pro y Pro Max): mejora el sistema “tetraprisma” alcanzando hasta 5x ópticos y 25x en digital en el modelo Pro Max.
  • Grabación de vídeo: soporte para resolución de video 8K.
  • Cámara frontal: 24 MP.
  • Nuevo botón dedicado para accesos rápidos en fotografía (solo en modelos Pro y Pro Max).

Otras novedades globales en cámaras

  • Se introduce una app de cámara profesional en los modelos Pro.
  • Mejora significativa en fotografía nocturna y retrato, aunque aún no divulgada al detalle por Apple.
