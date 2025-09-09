El iPhone 17 será presentado oficialmente el martes 9 de septiembre de 2025, con disponibilidad para reservas a partir del 12 de septiembre y llegada a tiendas el 19 de septiembre. Se sabe que llegará en cuatro modelos: iPhone17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con un rediseño relevante en las versiones Pro y cambios importantes respecto a la generaciónanterior, especialmente en pantalla, cámara y colores. Si bien se recomienda esperar la confirmación oficial en el keynote de Apple para detalles finales, aunque las filtraciones previas suelen coincidir en un 90% con la versión de tienda. A continuación, te presentamos las características, precios y colores listados del nuevo modelo de smartphone del gigante tecnológico con sede en Cupertino.

Fecha de lanzamiento del iPhone 17

Las fechas exactas de preventa y lanzamiento para el iPhone 17 son prácticamente idénticas para Estados Unidos, México y España, ya que Apple gestiona el lanzamiento de la primera oleada de países al mismo tiempo. Aquí tienes el calendario confirmado por medios y sitios especializados:

País Presentación Preventa Lanzamiento tiendas/entregas Estados Unidos Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 am PT (hora de California) Viernes, 12 de septiembre de 2025 Viernes, 19 de septiembre de 2025 México Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 am (Tiempo del Centro de CDMX) Viernes, 12 de septiembre de 2025 Viernes, 19 de septiembre de 2025 España Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 7:00 pm (horario peninsular) Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 2:00 pm (horario peninsular) Viernes, 19 de septiembre de 2025

Precios del iPhone 17 en Estados Unidos y México

Modelo Precio en EE. UU. Precio en México (estimado) iPhone 17 $799 USD $15,000 a $22,300 MXN iPhone 17 Air $899–$1,099 USD $19,000 MXN iPhone 17 Pro $1,099–$1,199 USD $21,000 a $28,200 MXN iPhone 17 Pro Max $1,199–$1,299 USD $23,000 a $33,600 MXN

Colores disponibles del iPhone 17

iPhone 17 estándar: negro, blanco, verde, morado, azul claro, verde gris acero.

iPhone 17 Air: negro, blanco, azul claro, dorado claro.

iPhone 17 Pro y Pro Max: negro, blanco, gris, azul oscuro, naranja fluorescente (nuevo en línea Pro).

Opciones de acabado del iPhone 17

Los modelos estándar y Air tendrán acabados en aluminio anodizado .

. Los modelos Pro y Pro Max contarán con cuerpo de titanio y cristal mate texturizado, siguiendo la tendencia premium de generaciones anteriores.

Características principales del iPhone 17

Modelo Pantalla Procesador RAM Almacenamiento Cámaras Batería SO Otros iPhone 17 6.3″ OLED 120Hz A19 8 GB 128/256/512 GB Trasera: 48+12MP / Frontal: 24MP 3,600 mAh iOS 26 Face ID, IP68 iPhone 17 Air 6.6″ OLED 120Hz A19 8 GB 128/256/512 GB Trasera: 48MP / Frontal: 24MP 2,800 mAh iOS 26 Ultra delgado iPhone 17 Pro 6.3″ OLED 120Hz A19 Pro 12 GB 256/512GB/1TB Triple trasera 48MP / Frontal:24 3,700 mAh iOS 26 USB-C (3.0), ProMotion, Always-On iPhone 17 Pro Max 6.9″ OLED 120Hz A19 Pro 12 GB 256/512GB/1TB Triple trasera 48MP / Frontal:24 5,000 mAh iOS 26 USB-C (3.0), ProMotion, Always-On

Cambios destacados, conectividad y extras del iPhone 17

Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3, USB-C, Face ID, resistencia IP68 en todos los modelos.

Nuevo diseño de cámara trasera y reducción del tamaño de la isla dinámica en pantalla.

ProMotion (pantallas con alta tasa de refresco) y pantalla siempre activa desde el modelo base.

¿Qué características confirmadas tiene la cámara del iPhone 17?

La cámara del iPhone 17 tiene varias características confirmadas según las filtraciones de operadores y medios especializados, especialmente para cada modelo.

iPhone 17 (base)

Doble cámara trasera: principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.

principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP. Cámara frontal: 24 MP (mejora respecto a generaciones pasadas).

24 MP (mejora respecto a generaciones pasadas). Sensor Sony para la cámara principal de 48 MP.

iPhone 17 Air

Una sola cámara trasera: 48 MP.

48 MP. Cámara frontal: 24 MP.

24 MP. Enfocado en el diseño ultra delgado, con menor número de cámaras.

iPhone 17 Pro y Pro Max

Sistema de triple cámara trasera: todos los sensores son de 48 MP.

todos los sensores son de 48 MP. Zoom óptico confirmado: 8 aumentos (8x) en modelos Pro y Pro Max.

8 aumentos (8x) en modelos Pro y Pro Max. Cámara periscópica (Pro y Pro Max): mejora el sistema “tetraprisma” alcanzando hasta 5x ópticos y 25x en digital en el modelo Pro Max.

mejora el sistema “tetraprisma” alcanzando hasta 5x ópticos y 25x en digital en el modelo Pro Max. Grabación de vídeo: soporte para resolución de video 8K.

soporte para resolución de video 8K. Cámara frontal: 24 MP.

24 MP. Nuevo botón dedicado para accesos rápidos en fotografía (solo en modelos Pro y Pro Max).

Otras novedades globales en cámaras

Se introduce una app de cámara profesional en los modelos Pro.

en los modelos Pro. Mejora significativa en fotografía nocturna y retrato, aunque aún no divulgada al detalle por Apple.