El iPhone 17 será presentado oficialmente el martes 9 de septiembre de 2025, con disponibilidad para reservas a partir del 12 de septiembre y llegada a tiendas el 19 de septiembre. Se sabe que llegará en cuatro modelos: iPhone17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con un rediseño relevante en las versiones Pro y cambios importantes respecto a la generaciónanterior, especialmente en pantalla, cámara y colores. Si bien se recomienda esperar la confirmación oficial en el keynote de Apple para detalles finales, aunque las filtraciones previas suelen coincidir en un 90% con la versión de tienda. A continuación, te presentamos las características, precios y colores listados del nuevo modelo de smartphone del gigante tecnológico con sede en Cupertino.
Fecha de lanzamiento del iPhone 17
Las fechas exactas de preventa y lanzamiento para el iPhone 17 son prácticamente idénticas para Estados Unidos, México y España, ya que Apple gestiona el lanzamiento de la primera oleada de países al mismo tiempo. Aquí tienes el calendario confirmado por medios y sitios especializados:
|País
|Presentación
|Preventa
|Lanzamiento tiendas/entregas
|Estados Unidos
|Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 am PT (hora de California)
|Viernes, 12 de septiembre de 2025
|Viernes, 19 de septiembre de 2025
|México
|Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 am (Tiempo del Centro de CDMX)
|Viernes, 12 de septiembre de 2025
|Viernes, 19 de septiembre de 2025
|España
|Martes, 9 de septiembre de 2025 a las 7:00 pm (horario peninsular)
|Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 2:00 pm (horario peninsular)
|Viernes, 19 de septiembre de 2025
Precios del iPhone 17 en Estados Unidos y México
|Modelo
|Precio en EE. UU.
|Precio en México (estimado)
|iPhone 17
|$799 USD
|$15,000 a $22,300 MXN
|iPhone 17 Air
|$899–$1,099 USD
|$19,000 MXN
|iPhone 17 Pro
|$1,099–$1,199 USD
|$21,000 a $28,200 MXN
|iPhone 17 Pro Max
|$1,199–$1,299 USD
|$23,000 a $33,600 MXN
Colores disponibles del iPhone 17
- iPhone 17 estándar: negro, blanco, verde, morado, azul claro, verde gris acero.
- iPhone 17 Air: negro, blanco, azul claro, dorado claro.
- iPhone 17 Pro y Pro Max: negro, blanco, gris, azul oscuro, naranja fluorescente (nuevo en línea Pro).
Opciones de acabado del iPhone 17
- Los modelos estándar y Air tendrán acabados en aluminio anodizado.
- Los modelos Pro y Pro Max contarán con cuerpo de titanio y cristal mate texturizado, siguiendo la tendencia premium de generaciones anteriores.
Características principales del iPhone 17
|Modelo
|Pantalla
|Procesador
|RAM
|Almacenamiento
|Cámaras
|Batería
|SO
|Otros
|iPhone 17
|6.3″ OLED 120Hz
|A19
|8 GB
|128/256/512 GB
|Trasera: 48+12MP / Frontal: 24MP
|3,600 mAh
|iOS 26
|Face ID, IP68
|iPhone 17 Air
|6.6″ OLED 120Hz
|A19
|8 GB
|128/256/512 GB
|Trasera: 48MP / Frontal: 24MP
|2,800 mAh
|iOS 26
|Ultra delgado
|iPhone 17 Pro
|6.3″ OLED 120Hz
|A19 Pro
|12 GB
|256/512GB/1TB
|Triple trasera 48MP / Frontal:24
|3,700 mAh
|iOS 26
|USB-C (3.0), ProMotion, Always-On
|iPhone 17 Pro Max
|6.9″ OLED 120Hz
|A19 Pro
|12 GB
|256/512GB/1TB
|Triple trasera 48MP / Frontal:24
|5,000 mAh
|iOS 26
|USB-C (3.0), ProMotion, Always-On
Cambios destacados, conectividad y extras del iPhone 17
- Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3, USB-C, Face ID, resistencia IP68 en todos los modelos.
- Nuevo diseño de cámara trasera y reducción del tamaño de la isla dinámica en pantalla.
- ProMotion (pantallas con alta tasa de refresco) y pantalla siempre activa desde el modelo base.
¿Qué características confirmadas tiene la cámara del iPhone 17?
La cámara del iPhone 17 tiene varias características confirmadas según las filtraciones de operadores y medios especializados, especialmente para cada modelo.
iPhone 17 (base)
- Doble cámara trasera: principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.
- Cámara frontal: 24 MP (mejora respecto a generaciones pasadas).
- Sensor Sony para la cámara principal de 48 MP.
iPhone 17 Air
- Una sola cámara trasera: 48 MP.
- Cámara frontal: 24 MP.
- Enfocado en el diseño ultra delgado, con menor número de cámaras.
iPhone 17 Pro y Pro Max
- Sistema de triple cámara trasera: todos los sensores son de 48 MP.
- Zoom óptico confirmado: 8 aumentos (8x) en modelos Pro y Pro Max.
- Cámara periscópica (Pro y Pro Max): mejora el sistema “tetraprisma” alcanzando hasta 5x ópticos y 25x en digital en el modelo Pro Max.
- Grabación de vídeo: soporte para resolución de video 8K.
- Cámara frontal: 24 MP.
- Nuevo botón dedicado para accesos rápidos en fotografía (solo en modelos Pro y Pro Max).
Otras novedades globales en cámaras
- Se introduce una app de cámara profesional en los modelos Pro.
- Mejora significativa en fotografía nocturna y retrato, aunque aún no divulgada al detalle por Apple.