Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 17 y la gran novedad llega en la cámara frontal: ahora es de 24 megapíxeles en todos los modelos, duplicando la resolución de generaciones anteriores. Esto supone selfies más nítidos y videollamadas con mejor detalle, pensadas para creadores de contenido y usuarios que priorizan la calidad de imagen.

iPhone 17 y iPhone 17 Air: opciones más ligeras

El iPhone 17 estándar mantiene su sistema de doble cámara trasera con un lente principal de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP.Por su parte, el iPhone 17 Air apuesta por un diseño ultradelgado de apenas 5,5 mm de grosor y un único lente de 48 MP, integrado en una barra horizontal minimalista.

Los iPhone 17 Pro brillan con triple cámara de 48 MP

La mayor innovación llegó con los modelos Pro y Pro Max. Apple renovó por completo su módulo trasero, que ahora ocupa todo el ancho del dispositivo en forma de barra horizontal. Estos equipos integran tres cámaras de 48 MP:

Gran angular

Ultra gran angular

Teleobjetivo periscópico con zoom óptico de hasta 8x

Además, estrenan grabación en 8K y la opción de dual video, que permite filmar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

Comparativa rápida de cámaras en el iPhone 17

Modelo Cámara frontal Cámaras traseras Extras destacados iPhone 17 24 MP 48 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) Diseño clásico iPhone 17 Air 24 MP 48 MP (único lente, barra horizontal) Ultrafino (5,5 mm) iPhone 17 Pro 24 MP Triple 48 MP (gran angular + ultra + telefoto periscópico) Zoom óptico hasta 8x, grabación en 8K, dual video

Un rediseño pensado para creadores

El nuevo módulo trasero no solo le da al iPhone 17 Pro una identidad distinta, también permite integrar lentes más avanzados y un mejor sistema de refrigeración. Junto a esto, Apple incorporó mejoras en fotografía nocturna y ajustes automáticos por inteligencia artificial para escenas complejas.

El iPhone más ambicioso en fotografía

El iPhone 17 marca un salto en el terreno de la fotografía móvil: frontal de 24 MP, triple cámara de 48 MP en los Pro y grabación en 8K. Con estas mejoras, Apple refuerza su apuesta por conquistar tanto a fotógrafos aficionados como a creadores de contenido digital.