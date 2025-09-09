Como todos los años, el mes de septiembre es el más importante para la marca Apple, pues suelen realizar el famoso Apple Event, donde anuncian los lanzamientos de la nueva Series del iPhone, uno de los teléfonos móviles más vendidos a nivel mundial. Pero no es todo, ya que también se realizan anuncios sobre actualizaciones en su software, nuevos lanzamientos de Apple Watch (relojes inteligentes) y AirPods (audífonos). Todo esto se llevará a cabo este martes 9 de septiembre en el bautizado “Awe Dropping”.

Una de las curiosidades será conocer los precios de los dispositivos móviles. El iPhone 17 Pro Max es el equipo de mayor gama en Apple y aquí te cuento cuál sería el precio de su lanzamiento, desde su versión con capacidad más baja hasta la más alta que será puesta en el mercado.

Conoce toda la información para ver el Apple Event 2025, que se realizará en el Apple Park de California. (Foto: perplexity.ai) / Piero Hatto

¿Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos?

A falta de la confirmación oficial de Apple durante el Apple Event 2025, el precio inicial del iPhone 17 Pro Max iniciaría con $1299 dólares en su capacidad más baja y podría llegar hasta $1.699 en su capacidad más alta. Estos serían los precios para adquirir el iPhone 17 de mejor calidad que se expondrá este 9 de septiembre en el Apple Event 2025.

Anuncios que se realizarán en el Apple Event 2025

iPhone 17 Series

iPhone 17 Air: modelo de 5.5 mm con pantalla OLED de 6.6 pulgadas, cámara única en la parte lateral, A19 Pro Chip, 12GB de RAM, solo eSIM y conectividad WiFi 7 y 5G.

modelo de 5.5 mm con pantalla OLED de 6.6 pulgadas, cámara única en la parte lateral, A19 Pro Chip, 12GB de RAM, solo eSIM y conectividad WiFi 7 y 5G. iPhone 17 estándar: doble cámara, pantalla ProMotion y chip A19.

doble cámara, pantalla ProMotion y chip A19. iPhone 17 Pro y Pro Max: diseño con carcasa de aluminio y vidrio, cámara ampliada a 48MP y posible modem Wi-Fi 7.

AirPods

AirPods Pro 3: con nuevos sensores de salud para medición de frecuencia cardíaca y temperatura. Mejoras de ANC y funciones de traducción en vivo.

Apple Watch

Apple Watch Series 11: chip S11, capacidades de posible monitorización de presión arterial, modem MediaTek 5G reducido, watchOS 26 con IA.

chip S11, capacidades de posible monitorización de presión arterial, modem MediaTek 5G reducido, watchOS 26 con IA. Apple Watch Ultra 3: form factor mejorado con funciones de salud similares al Series 11 y conectividad satelital.

form factor mejorado con funciones de salud similares al Series 11 y conectividad satelital. Apple Watch SE 3: nuevo diseño y chip más rápido.