La expectativa por el iPhone 17 crece entre los usuarios de Estados Unidos, a pocos días de su lanzamiento oficial. Apple prepara un evento para el martes 9 de septiembre donde se revelarán todas las novedades de este nuevo modelo, que promete mejoras significativas, incluyendo funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Aunque la presentación será el 9 de septiembre, los fans de la marca deberán esperar hasta el viernes 12 para la preventa del iPhone 17 y hasta el 19 de septiembre para verlo disponible en tiendas físicas. Esta estrategia de Apple genera siempre un alto nivel de anticipación y especulación sobre precios y versiones.

Las filtraciones recientes ya han dado pistas sobre el posible valor de cada modelo. Informes de JP Morgan, compartidos por 9to5Mac, sugieren que algunos modelos podrían mantener el mismo precio que la generación anterior, mientras que otros tendrían ligeros ajustes para reflejar mejoras en almacenamiento y diseño.

El iPhone 17 de Apple, listo para su lanzamiento en EE.UU., con nuevas funciones y mejoras en inteligencia artificial. (Foto: AFP)

¿Cuál será el precio de las diferentes versiones del iPhone 17?

Según las filtraciones, los valores estimados serían los siguientes:

iPhone 17 : US$799 (sin cambios).

: US$799 (sin cambios). iPhone 17 Air : US$899–US$949, dependiendo de posibles ajustes de US$50.

: US$899–US$949, dependiendo de posibles ajustes de US$50. iPhone 17 Pro : US$1099, con un aumento de US$100 pero con mayor capacidad de almacenamiento inicial (256 GB).

: US$1099, con un aumento de US$100 pero con mayor capacidad de (256 GB). iPhone 17 Pro Max: US$1199 (sin cambios).

El modelo iPhone 17 Pro sería el único que reflejaría un aumento, justificando la subida con más almacenamiento. Por su parte, el nuevo iPhone 17 Air, ultradelgado con 5,5 mm de grosor, sustituiría al modelo Plus, lo que podría justificar un precio ligeramente superior al de su predecesor.

| Crédito: apple.com / Composición Mag

¿Qué pasará con los precios de los iPhone anteriores tras el lanzamiento del iPhone 17?

Con cada lanzamiento, Apple suele reducir los precios de los modelos previos. Se espera que los iPhone 16 y sus variantes tengan rebajas aproximadas de US$100, según el historial de la compañía. Los precios actuales podrían ajustarse poco después del 9 de septiembre, lo que permitirá a los usuarios acceder a modelos anteriores con descuentos interesantes.