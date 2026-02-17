A lo largo del año, diferentes fenómenos astronómicos invaden nuestro calendario y tenemos varios de ellos que son bastante impresionantes y que pueden ser observados a simple vista, tal vez con ayuda de algún binocular o con algún tipo de protección. En esta oportunidad, para este martes 17 de febrero tendrá lugar el famoso “anillo de fuego”, producto del eclipse solar anular que se podrá observar desde diferentes partes del planeta.

A continuación, te brindaré detalles sobre este eclipse solar anular, a qué hora inicia y cómo es que puedes observarlo desde México.

El martes 17 de febrero de 2026, se podrá observar el eclipse solar anular, un fenómeno visual conocido como “anillo de fuego” (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es un eclipse solar anular?

El eclipse solar anular, también llamado “anillo de fuego”, es un fenómeno que se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero no llega a cubrir completamente el sol porque la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y se ve más pequeña de lo normal.

Señalar, además, que cuando ocurre un eclipse solar anular, se deja visible un anillo luminoso y es por esta razón que se le conoce como “anillo de fuego”.

¿A qué hora ver el eclipse solar anular este 17 de febrero?

El portal Star Walk ha informado que el eclipse solar anular iniciará a las 9:56 GMT, por lo que si te encuentras en México será a partir de las 3:56 a.m. Centro de México. Además, la fase anular iniciará a las 5:42 a.m. Centro de México y la fase anular concluirá una hora después, mientras que el eclipse solar anular estará finalizando alrededor de las 14:27 GMT, es decir a las 7:27 a.m. hora Centro de México.

¿Dónde ver el eclipse solar anular desde México este 17 de febrero?

Lastimosamente, este eclipse solar anular no podrá ser observado a simple vista desde México. La NASA ha señalado que únicamente será visible su fase anular completa en la zona sur de nuestro planeta y específicamente en la Antártida, por lo que ningún país podrá gozarlo al 100%. Sin embargo, en países como Chile, Argentina, el sur de África y diferentes territorios se podrá observar de manera parcial.

Desde México, únicamente podrás seguir el eclipse solar anular a través de transmisiones de YouTube en canales que vayan a pasar el minuto a minuto de este anillo de fuego.