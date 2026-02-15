El 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular, también llamado “anillo de fuego”, un fenómeno en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol pero no lo cubre por completo, dejando un brillo circular alrededor de la silueta lunar. Esto sucede porque la Luna estará un poco más lejos de la Tierra de lo habitual, lo que hace que su tamaño aparente sea menor que el del Sol en el cielo y no logre ocultarlo totalmente.

Este eclipse será el primer eclipse solar de 2026 y tendrá lugar durante la fase de Luna nueva, momento en que el Sol y la Luna están alineados con la Tierra. La fase anular, el famoso “anillo de fuego”, tendrá una duración máxima de alrededor de 2 minutos y 20 segundos en el centro de su trayectoria.

Según AP News, la parte anular del eclipse solo será visible directamente desde zonas remotas de la Antártida, donde las condiciones de observación permitirán ver ese impresionante aro de luz alrededor de la Luna; sin embargo, partes del sur de Argentina y Chile, así como regiones en el sur de África y Madagascar, podrán disfrutar de una fase parcial del eclipse, en la que solo una parte del Sol quedará cubierta.

Aunque no sea visible en muchas ciudades del mundo, el eclipse llamó la atención de astrónomos, aficionados y medios de comunicación. La antártida, por su ubicación aislada, será prácticamente el único lugar desde donde se observará el efecto completo, lo que lo convierte en un evento único aunque difícil de presenciar en persona.

Expertos en astronomía explican que eventos como este son valiosos no solo por su belleza, sino también porque ayudan a los científicos a estudiar la atmósfera solar y la trayectoria de cuerpos celestes.

Cabe agregar que, para observar cualquier fase del eclipse de manera segura, NDTV sugiere que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Los expertos insisten en usar gafas especiales para eclipses o filtros solares homologados, ya que incluso durante la fase parcial el Sol puede dañar la vista.

Para los que no puedan verlo en persona, transmisiones en tiempo real desde observatorios y satélites serán la mejor forma de experimentar este evento astronómico y apreciar el impresionante “anillo de fuego” desde cualquier parte del mundo.

¿Por qué ocurre un eclipse?

Un eclipse ocurre cuando tres cuerpos celestes (generalmente la Tierra, la Luna y el Sol) se alinean de forma casi perfecta en el espacio. Esta alineación provoca que uno de los astros entre en la sombra de otro, bloqueando momentáneamente la luz que recibimos.

Según National Geographic, existen dos tipos principales: el eclipse solar, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y el eclipse lunar, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

Aunque la Luna orbita la Tierra todos los meses, los eclipses no ocurren en cada luna llena o nueva debido a que su órbita está inclinada unos 5 grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol.

Solo cuando la Luna cruza ese plano exacto (llamado eclíptica) durante sus fases de nueva o llena, se produce la alineación necesaria para que la sombra alcance al otro cuerpo celeste y podamos presenciar el fenómeno desde nuestra posición.

