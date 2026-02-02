¡Atención, amantes del cielo! Se acerca uno de los eventos astronómicos más llamativos de 2026: un eclipse solar anular que promete ofrecer una imagen espectacular conocida como el “anillo de fuego”. En este fenómeno, la Luna no cubre por completo al Sol y deja visible un borde luminoso a su alrededor. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra un poco más alejada de nuestro planeta. Por eso, en lugar de oscurecer el día por completo, deja pasar un aro de luz solar que rodea a la Luna.

El espectáculo solo puede verse en su totalidad desde una zona muy específica llamada franja de anularidad. Se trata de una ruta estrecha, de miles de kilómetros de extensión, donde la Luna llegará a cubrir cerca del 96 % del disco solar y dará lugar al efecto circular característico.

Según el portal Space, el eclipse solar anular tendrá lugar el 17 de febrero de 2026. Comenzará a las 4:56 a.m. (hora del Este de EE. UU.) y su punto máximo se alcanzará a las 7:12 a.m., cuando el “anillo de fuego” sea más visible.

Durante el punto máximo del fenómeno, la Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar. (Foto: Freepik)

Aun así, muy pocas personas podrán observarlo directamente, ya que la anularidad solo será visible desde regiones remotas de la Antártida. En otras zonas del continente antártico, así como en partes del sur de África y del extremo sur de Sudamérica, el fenómeno se verá de forma parcial.

Para el resto del mundo, la mejor opción será seguir el evento por internet. Aunque todavía no se han confirmado las transmisiones oficiales, se espera que haya coberturas en vivo y seguimientos en tiempo real del eclipse.

La anularidad solo podrá observarse desde zonas remotas de la Antártida, mientras que en otras regiones se verá de forma parcial. (Foto referencial: Pixabay)

En el caso del 17 de febrero de 2026, algunos de los pocos puntos donde podrá verse el “anillo de fuego” incluyen la estación científica Concordia y la estación Mirny, ambas en la Antártida, donde el fenómeno durará apenas unos dos minutos antes de desaparecer.

¿Qué diferencia a un eclipse solar anular de otros?

La diferencia clave de un eclipse solar anular es que ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más lejano de la Tierra (apogeo), lo que la hace lucir más pequeña en el cielo. Debido a esto, no logra cubrir el disco solar por completo, dejando visible un borde luminoso conocido como el “anillo de fuego”.

A diferencia de un eclipse total, donde el cielo se oscurece totalmente y se revela la corona solar, en el anular la luz persiste y el entorno adquiere un tono tenue y grisáceo.

Otra diferencia es la seguridad y la visibilidad del fenómeno. Mientras que en un eclipse total existe un breve momento de oscuridad absoluta en el que se puede mirar sin protección, en un eclipse anular nunca es seguro observar directamente sin filtros solares certificados, ya que el anillo de luz sigue siendo extremadamente brillante.

Eclipses, superlunas y mucho más: los eventos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía, incluyendo superlunas, eclipses y una luna azul. La primera luna llena del año, la Luna del Lobo, ocurrió el sábado 3 de enero, siendo la última superluna hasta noviembre.

En mayo, habrá una luna azul el día 31, un fenómeno que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. A pesar del nombre, la luna no se verá de color azul; se trata de un evento poco común que sucede aproximadamente cada 2,5 años, según la NASA.

Además, en 2026 se esperan dos eclipses lunares visibles desde América. El primero será un eclipse total o “Luna de Sangre” el 3 de marzo, mientras que el segundo será un eclipse parcial el 28 de agosto.

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Durante el año también habrá otras superlunas, el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, cuando la luna estará especialmente cerca de la Tierra y se verá más grande y luminosa.

Cada luna llena tendrá su nombre tradicional, incluyendo la Luna de Nieve en febrero, la Luna Rosa en abril, la Luna de las Flores en mayo, la Luna de la Cosecha en septiembre y la Luna Fría en diciembre, entre otras.

Algunos de estos eventos coincidirán con eclipses o superlunas, convirtiendo al 2026 en un año destacado para observar el cielo nocturno.

