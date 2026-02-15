¿Tiene algún significado que coincidan la Luna Nueva y el eclipse solar del 17 de febrero?

Astronómicamente, el firmamento es aquella bóveda celeste que despierta curiosidad y cierto escepticismo a la vez, y sobre todo cuando se llevan a cabo impresionantes eventos cuyo cambio de apariencia observado a cielo abierto, termina representando hasta simbología cultural. Es así como la coincidencia entre la manifestación de la Luna Nueva y el eclipse solar del martes 17 de febrero, hoy llama la atención de especialistas, y también personas que recurren a explicación basada en el calendario tradicional chino.

EL VÍNCULO QUE REVELA LA RELACIÓN ENTRE LA LUNA NUEVA Y LA MANIFESTACIÓN DEL ECLIPSE SOLAR DEL 17 DE FEBRERO

Llega mediados de febrero 2026, y junto a este momento del Año Nuevo, el martes 17 llama la atención debido al eclipse solar que se manifestará de manera anular, e inicio a la vez de la denominada Fiesta de la Primavera asiática caracterizada por la presencia de la Luna nueva.

Así es como la relación existente entre ambos eventos vinculados a la astronomía, termina revelando que tras el solsticio de invierno, el Caballo de Fuego simbolizará la renovación, comienzos y limpieza de energías bajo la representación de otros animales en signos zodiacales.

El Año Nuevo Chino arranca también el martes 17 de febrero, y siempre con la segunda luna nueva en todo su esplendor, siendo el eclipse solar anular de 2026 aquel evento sideral cuyas características generan expectativa entre las poblaciones que terminarán beneficiándose para observarlo a plenitud, y mientras la astrología asiática va revelando ciertas predicciones entorno a la salud, amor, y trabajo.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER EL ECLIPSE SOLAR ANULAR DEL 17 DE FEBRERO 2026?

Nuevamente gran parte del mundo volverá a ser testigo de impresionante evento celestial gracias a la presencia en firmamento del Eclipse Solar con características de anularidad que la llevan a reconocerse también, y de manera popular, como “Anillo de Fuego”.

De acuerdo a información compartida por parte de la NASA, este tipo de ensombrecimiento a diferencia del total que se produce cuando la Luna bloquea completamente al ‘astro rey’, ofrece también una hibridez cuyas características hacen notar una especie de aro alrededor del borde.

Con respecto al eclipse solar anular denominado como “Anillo de Fuego”, y que figura calendarizado para este 17 de febrero, resulta importante destacar además que podrá visualizarse desde la Antártida, y las siguientes zonas aunque parcialmente si te ubicas en el Océano Pacífico, Atlántico e Índico:

AMÉRICA DEL SUR

- Argentina

- Chile

ÁFRICA

- Sudáfrica

- Botsuana

- Mozambique

- Madagascar

- Tanzania

Cabe resaltar, que como parte de la magia que nos regala cada eclipse solar anualmente, este anular del 17 de febrero 2026 en particular, le ofrecerá a dichas partes de América del Sur y África, variadas particularidades reflejadas en horario, duración ascendente a los hasta 2 minutos con 20 segundos, y mucho más de acuerdo a información compartida por parte del portal especializado, Space.

TODAS LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE PODRÁN OBSERVAR LOS PRÓXIMOS ECLIPSES SOLARES ANULARES

6 de febrero de 2027 (Chile, Argentina, Uruguay, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria)

26 de enero de 2028 (Islas Galápagos, Ecuador, Brasil, Guayana Francesa, Portugal, Marruecos y España)

1 de junio de 2030 (Argelia, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, Kazajstán, China y Japón)

21 de mayo de 2031 (Angola, Zambia, República Democrática del Congo, Tanzania, India, Sri Lanka, Islas Nicobar, Tailandia, Malasia e Indonesia)

9 de mayo de 2032 (Océano Antártico)

12 de setiembre de 2034 (Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil e Isla Gough)

9 de marzo de 2035 (Nueva Zelanda y el atolón Reao (Tuamotos))

LAS RECOMENDACIONES QUE DEBE SEGUIR TODA PERSONA PARA OBSERVAR CON SEGURIDAD EL ECLIPSE SOLAR DEL 17 DE FEBRERO

A través del firmamento, cierta cantidad de países del mundo tendrá el privilegio de ser el epicentro de un recorrido que abarcará varias ciudades cuando el eclipse solar anular del martes 17 de febrero esté en movimiento, tal y como lo informa la NASA, agencia estadounidense que además difunde el evento astronómico por todo lo alto junto a tips y/o recomendaciones básicas para disfrutarlo a plenitud.

En ese sentido, puntualiza precisamente que si por ejemplo, observas de manera directa al Sol sin la protección adecuada, ello podría originarte daños oculares que a su vez provocan cataratas, fotoqueratitis, Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), visión borrosa e incluso ceguera.

Asimismo, y ante la manifestación y confirmación del “Anillo de Fuego” pronosticado para este martes 17 de febrero, la NASA recomienda que como parte de las normas de seguridad, las personas beneficiadas aprecien el eclipse solar total colocándose gafas de visualización solar también conocidas como gafas de eclipse o un visor solar de mano (norma internacional ISO 12312-2) durante el tiempo que dure el fenómeno astronómico.

Chilenos y argentinos con gafas especiales podrán apreciar el eclipse solar anular de febrero 2026 sin riesgo alguno. (Fuente: iStock) / Paola Giannoni

Teniendo en cuenta la protección de la salud ocular, la NASA te comparte los siguientes tips generales a considerar para lograr una óptima visualización del evento sideral y máxima experiencia:

No observes el Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras las gafas o el visor estén protegiéndote, ya que los rayos solares concentrados podrían quemarlos mediante el filtro y terminar causándote lesiones oculares graves .

. Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases parciales antes y después de la totalidad .

. Observa el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece de manera completa la cara brillante del Sol, y durante el breve y espectacular período conocido como totalidad .

. Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte los anteojos para eclipses o usar un visor solar de mano.

Cabe resaltar y recordar, que este eclipse solar anular 2026 no llegará a todos los rincones del mundo, estableciéndose solamente en hasta 2 países sudamericanos, por ejemplo, y recorriendo también el firmamento de los territorios africanos señalados líneas arriba.