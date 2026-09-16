En una conversación, no siempre hace falta decir algo para transmitir una emoción. Una persona puede advertir el enojo de alguien por su rostro, mientras dos personas cercanas pueden comprenderse con un intercambio de miradas. Estas situaciones muestran que la comunicación no depende exclusivamente del lenguaje verbal, pues también intervienen los gestos, las expresiones faciales, la postura y la manera de hablar. Esta idea está presente en el proverbio árabe “Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”, una frase que invita a prestar atención a las señales que acompañan cada interacción. Pero ¿qué quiere decir esta expresión con exactitud? A continuación, te contamos cómo interpretar su mensaje, además de indicarte qué señales de los ojos pueden aportar pistas sobre la atención, las emociones y el interés de una persona.

¿QUÉ SIGNIFICA EL PROVERBIO ÁRABE?

La expresión plantea que entender a alguien no depende únicamente de escuchar muchas palabras, sino de tener disposición para captar aquello que comunica de manera no verbal. De acuerdo con el portal Psicología Entrenamiento Mental y Emocional, la frase destaca la sensibilidad necesaria para percibir el mensaje que transmite otra persona. Si alguien no logra interpretar una mirada, una explicación extensa podría no resolver el problema, porque la dificultad estaría relacionada con la falta de atención, empatía o apertura para conectar. En ese sentido, el proverbio resalta que la comprensión surge cuando existe disposición a escuchar y entender al otro, según informa La Nación.

(Crédito: Imagen referencial creada por la IA de Gemini)

¿QUÉ TANTO PUEDE REVELAR UNA MIRADA SOBRE OTRA PERSONA?

Una mirada puede ofrecer pistas sobre lo que ocurre durante una interacción, pero no permite conocer con certeza los pensamientos o sentimientos de alguien. Para interpretarla es necesario considerar el contexto, la personalidad y el vínculo entre las personas. Mantener el contacto visual puede relacionarse con atención o interés, mientras apartar la mirada puede tener distintos motivos y no significa necesariamente que alguien oculte algo. Por ello, los ojos complementan la comunicación, pero no permiten determinar exactamente qué pasa por la mente de otra persona.

(Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿CÓMO PUEDEN LOS OJOS DAR PISTAS SOBRE UNA PERSONA?

Los ojos pueden presentar cambios relacionados con la atención, las emociones o las circunstancias de una persona. Sin embargo, estas señales no deben interpretarse de forma aislada, porque un mismo comportamiento puede tener diferentes explicaciones. Según La Mente es Maravillosa, algunos aspectos que pueden observarse son:

Parpadeo: puede aumentar ante sorpresa, emociones intensas o una elevada carga mental, además de variar según la atención y la situación.

puede aumentar ante sorpresa, emociones intensas o una elevada carga mental, además de variar según la atención y la situación. Pupilas: cambian principalmente por la iluminación y también pueden responder a determinados estímulos. Su tamaño no permite identificar por sí solo una emoción.

cambian principalmente por la iluminación y también pueden responder a determinados estímulos. Su tamaño no permite identificar por sí solo una emoción. Entrecerrar los ojos: puede aparecer ante desagrado o enojo, aunque también puede funcionar como una respuesta de protección.

puede aparecer ante desagrado o enojo, aunque también puede funcionar como una respuesta de protección. Mirar hacia los costados: puede presentarse en personas tímidas o inseguras. También ha sido estudiado en investigaciones sobre cambios del contacto visual durante una mentira.

puede presentarse en personas tímidas o inseguras. También ha sido estudiado en investigaciones sobre cambios del contacto visual durante una mentira. Sincronía de las miradas: una mayor coordinación del contacto visual puede presentarse cuando existe conexión entre dos personas.

una mayor coordinación del contacto visual puede presentarse cuando existe conexión entre dos personas. Duración del contacto visual: una mirada prolongada puede asociarse con interés o atención, dependiendo de la personalidad, el vínculo y el contexto.

una mirada prolongada puede asociarse con interés o atención, dependiendo de la personalidad, el vínculo y el contexto. Evitar la mirada: no significa necesariamente ocultar algo. La timidez, ansiedad, incomodidad o intención de terminar una conversación también pueden reducir el contacto visual.

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