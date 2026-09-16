¿Qué significa el proverbio árabe: “Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”? | Foto: Magnific
¿Qué significa el proverbio árabe: “Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”? | Foto: Magnific
Por Redacción EC

En una conversación, no siempre hace falta decir algo para transmitir una emoción. Una persona puede advertir el enojo de alguien por su rostro, mientras dos personas cercanas pueden comprenderse con un intercambio de miradas. Estas situaciones muestran que la comunicación no depende exclusivamente del lenguaje verbal, pues también intervienen los gestos, las expresiones faciales, la postura y la manera de hablar. Esta idea está presente en el proverbio árabe “Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”, una frase que invita a prestar atención a las señales que acompañan cada interacción. Pero ¿qué quiere decir esta expresión con exactitud? A continuación, te contamos cómo interpretar su mensaje, además de indicarte qué señales de los ojos pueden aportar pistas sobre la atención, las emociones y el interés de una persona.

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