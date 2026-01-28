Para este fin de semana, los meteorólogos advierten sobre la posible aparición de un ciclón bomba en distintas regiones de Estados Unidos, un fenómeno que podría intensificar de forma brusca las condiciones invernales. Las autoridades siguen de cerca la evolución del sistema debido a su potencial impacto en la seguridad de la población. En días recientes, el país enfrentó nevadas intensas, acumulación de hielo y temperaturas extremadamente bajas.

Según el medio Univision, la acumulación de hielo y las bajas temperaturas contribuyeron a la muerte de más de 30 personas. Ante este escenario, se mantiene la alerta porque el clima severo podría empeorar si el sistema atmosférico se fortalece durante el fin de semana.

El llamado ciclón bomba está vinculado al proceso conocido como bombogénesis. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este ocurre cuando masas de aire frío y cálido interactúan y provocan un descenso acelerado de la presión atmosférica, lo que intensifica la tormenta. La propia NOAA lo explica así:

“La bombogénesis puede ocurrir cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido, como el aire sobre aguas oceánicas cálidas. Se le conoce popularmente como ciclón bomba”, dice la NOAA.

El ciclón bomba ocurre cuando el aire frío y el aire cálido chocan y provocan una rápida caída de la presión atmosférica, intensificando las tormentas. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Los especialistas utilizan el término bombogénesis para describir tormentas de latitudes medias que se fortalecen de manera explosiva en menos de 24 horas.

El criterio técnico varía según la ubicación geográfica: por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos basta con una caída de presión de alrededor de 17.8 milibares en un día para que el fenómeno sea clasificado como tal.

Aunque no es lo mismo que un huracán, el ciclón bomba puede alcanzar una intensidad comparable en cuanto a rapidez y fuerza. Entre sus efectos se incluyen lluvias torrenciales, nevadas muy densas que reducen drásticamente la visibilidad y ráfagas de viento peligrosas.

En algunos casos, los vientos pueden superar los 80 kilómetros por hora, aumentando el riesgo de caída de árboles, daños en viviendas y cortes prolongados de energía eléctrica.

Las autoridades alertan que podría traer nevadas intensas, vientos fuertes e inundaciones costeras. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Otro de los peligros asociados es el desplazamiento de grandes volúmenes de agua hacia la costa, lo que puede causar inundaciones en zonas costeras, lagos y bahías. Además, no se descartan ventiscas severas e incluso tormentas eléctricas dentro del propio sistema invernal, lo que complica aún más las condiciones.

Ante este tipo de escenarios, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar viajes innecesarios, llevar un kit de emergencia en el vehículo con linterna, agua y alimentos, revisar los reportes locales antes de salir y seguir siempre las indicaciones de protección civil y autoridades estatales.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar viajes innecesarios y mantenerse informados ante las condiciones adversas. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

