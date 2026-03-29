Si resides en alguna ciudad situada en el sur de Florida , es importante que prestes atención al evento meteorológico que se presentará para este nuevo inicio de semana. Si bien el estado cuenta con temperaturas agradables en los últimos días, los servicios de meteorología alertaron sobre la presencia de lluvias que no solo podría complicar las actividades al aire libre, sino que se presentaría un riesgo mayor. En esta nota, te explicaré de qué se trata con el propósito de que tomes tus precauciones para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Debes saber que las precipitaciones ya se están registrando desde este cierre de semana, específicamente en los condados de Miami-Dade y Broward . Se prevé que esta condición meteorológica culmine en horas de la tarde, según el equipo meteorológico de NEXT de CBS News .

Aunque no ha representado un riesgo para los ciudadanos que radican en esta área de Florida, lo alarmante será para este nuevo inicio de semana. De acuerdo el medio citado, se prevé más lluvias.

Para este domingo 29 de marzo, se están registrando ligeras precipitaciones en esta área de Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Esta región recibiría una pulgada de lluvia hasta este lunes 30 de marzo, afectando especialmente a las zonas del interior del condado de Broward.

La condición climática ha generado un riesgo en la zona costera, donde el viento desplazará la lluvia y complicará la situación en las playas. Por esa razón, se advirtió sobre un alto riesgo de corrientes de resaca.

Esto representa una amenaza directa para los bañistas y embarcaciones pequeñas en esta área de Florida. Por esa razón, las autoridades han emitido avisos preventivos en el sector del Atlántico y Los Cayos.

Hasta el lunes 30 de marzo, los bañistas y las embarcaciones pequeñas no pueden ingresar a las playas situadas al sur de Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A pesar de este aviso latente de precipitación, el equipo meteorológico NEXT señaló que las condiciones volverán nuevamente a la normalidad desde el martes 31 de marzo , ya que se registrarán atardeceres soleados con temperaturas que alcanzarán los 82 °F.

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