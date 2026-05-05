Un hombre perdió más de $12,000 tras caer en una estafa de viajes cuando intentaba cambiar el itinerario de su vuelo. Todo comenzó después de que una modificación en el horario de la aerolínea afectara su conexión y lo obligara a buscar ayuda para reorganizar su viaje.

Según reportó The Wall Street Journal, David Calder había reservado junto a su esposa vuelos de ida y vuelta desde Filadelfia hasta Budapest (Hungría) a través del sitio web de Lufthansa en febrero de 2025; sin embargo, tras un cambio de horario, fue informado de que debía volver a reservar o cancelar porque perdería una conexión en Frankfurt, Alemania.

Para resolver el problema, Calder buscó en Google el número de atención al cliente de Lufthansa y llamó al que encontró. Lo que no sabía era que el teléfono pertenecía a un grupo de estafadores, una táctica común en la que terceros se hacen pasar por agentes oficiales de aerolíneas.

Aunque la víctima logró viajar con su esposa tras contactar a la aerolínea real, su banco rechazó devolver la mayor parte del dinero. (Foto referencial: Pixabay)

La persona que contestó aseguró ser representante de Lufthansa y le indicó que necesitaba comprar nuevos vuelos en Air Canada y Australian Airlines, supuestamente operados por Lufthansa. Para completar la nueva reserva, le solicitaron un pago de $12,132, una cifra casi cinco veces superior al costo original de sus boletos.

El supuesto agente también le prometió que recibiría un reembolso por ese dinero, lo que llevó a Calder a aprobar el cargo. Poco después descubrió la estafa al notar un cobro adicional de $1,500 correspondiente a un vuelo de Southwest Airlines a nombre de otra persona.

Tras darse cuenta del fraude, Calder llamó a otro número de atención al cliente de Lufthansa, esta vez el verdadero, logrando que él y su esposa fueran reubicados en su vuelo original. Luego reportó los cargos a Citibank, que aprobó el reembolso del cargo de $1,500, pero rechazó devolver los $12,132 al considerar que él mismo autorizó la transacción.

El caso alerta sobre los riesgos de buscar números de atención al cliente en internet sin verificar su autenticidad. (Foto referencial: Freepik)

Por su parte, Citibank afirmó que está “comprometido con apoyar y proteger a nuestros clientes y evalúa todas las disputas de acuerdo con las regulaciones establecidas y protocolos de protección contra fraude, considerando las circunstancias únicas de cada transacción”.

Aunque Calder y su esposa finalmente realizaron el viaje en agosto de 2025, presentó una denuncia policial y espera recuperar su dinero, además de alertar a otros viajeros para que tengan mayor precaución.

Consejos para evitar estafas al cambiar tus vuelos

Para evitar caer en redes de fraude como la que afectó a David Calder, la clave no es solo estar alerta, sino cambiar la forma en la que interactuamos con los resultados de buscadores como Google.

A continuación, algunos consejos que pueden ayudarte a proteger tu dinero:

Desconfía de los primeros resultados de Google: Los estafadores pagan anuncios (Google Ads) o manipulan el SEO para aparecer arriba. Nunca asumas que el primer número que ves es el oficial.

Verifica la URL: Antes de llamar, entra al sitio web. Asegúrate de que la dirección sea la oficial (ej. lufthansa.com ) y no una variación sospechosa como atencion-lufthansa-vuelos.com .

) y no una variación sospechosa como . Usa la App oficial: La forma más segura de obtener soporte es a través de la aplicación móvil de la aerolínea instalada desde la tienda oficial. Los números que aparecen ahí son 100% reales.

Cuelga si piden pagos inusuales: Una aerolínea nunca te pedirá que pagues mediante transferencias rápidas, aplicaciones de terceros o que compres boletos de otras aerolíneas ajenas a su alianza para “validar” un reembolso.

El “Check” azul en redes: Si buscas ayuda por redes sociales, asegúrate de que la cuenta tenga la insignia de verificación. Muchas cuentas falsas usan el logo oficial pero tienen pocos seguidores o nombres de usuario con números extraños.

Recuerda: Si el supuesto representante te genera urgencia o te pide una cifra de dinero desproporcionada para solucionar un error que la propia aerolínea cometió, cuelga y busca un número alternativo.

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