Si radicas en California, hay una buena noticia para ti: podrías recibir un cheque de estímulo de más de US$10,000, un monto nada despreciable en estos tiempos en los que el costo de vida sigue golpeando los bolsillos de millones de ciudadanos en Estados Unidos. Sin embargo, no todos podrán calificar, ya que se trata de un beneficio reservado solo para un grupo específico de personas que cumplan ciertos criterios definidos por las autoridades. En esta nota, conoce quiénes podrían recibir ese dinero, cuáles son los requisitos que deben cumplir, cómo se solicita el pago y otros detalles clave para saber si tú o alguien de tu familia pueden acceder a este estímulo.

Aunque gran cantidad de personas en Estados Unidos tienen la esperanza de cobrar un cheque de estímulo, solamente se entrega a quienes cumplen determinados requisitos (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES CALIFICARÍAN AL CHEQUE DE ESTÍMULO DE MÁS US$10,000 EN CALIFORNIA?

Primero debes saber que se trata de una iniciativa económica del Programa de Becas de Crecimiento Creativo (CGF), gestionado por la Oficina de Artes y Cultura de Sacramento. El apoyo total asciende a US$10,200 por persona, pero no se entrega en un solo pago, sino en depósitos mensuales: durante un año completo, los beneficiarios reciben US$850 cada mes en su cuenta.

Está dirigido a artistas individuales, con el objetivo de impulsar sus carreras mediante un apoyo económico adicional que les brinde alivio en su situación financiera. Se beneficiarían en total 200 personas.

Sacramento repartirá un cheque de estímulo de US$10,200 (Foto: Freepik)

REQUISITOS PARA OBTENER LOS US$10,200

Ser residente de la Ciudad de Sacramento.

Tener al menos 18 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud.

Ser capaces de demostrar trabajos como artista en las siguientes disciplinas artísticas, que detallaron las autoridades:

Artesanía: cerámica, bordado, vidrio, joyería, metalistería y textiles.

cerámica, bordado, vidrio, joyería, metalistería y textiles. Danza: bailarines y coreógrafos.

bailarines y coreógrafos. Diseño: moda y diseñadores gráficos.

moda y diseñadores gráficos. Cine: actores, directores, productores creativos y animadores.

actores, directores, productores creativos y animadores. Artes literarias: escritores, guionistas, poetas y novelistas gráficos.

escritores, guionistas, poetas y novelistas gráficos. Música: cantantes, músicos, compositores, productores y DJ (trabajo original).

cantantes, músicos, compositores, productores y DJ (trabajo original). Tradiciones orales: portadores de cultura que preservan o transmiten conocimientos, arte o ideas a través del habla o el canto. Pueden incluir cuentos populares, baladas, canciones, prosa o versos y narración de historias.

portadores de cultura que preservan o transmiten conocimientos, arte o ideas a través del habla o el canto. Pueden incluir cuentos populares, baladas, canciones, prosa o versos y narración de historias. Práctica social: involucra a personas y comunidades en debates, colaboración o interacción social. Los artistas se asocian con las comunidades para lograr resultados de desarrollo comunitario.

involucra a personas y comunidades en debates, colaboración o interacción social. Los artistas se asocian con las comunidades para lograr resultados de desarrollo comunitario. Teatro: actores, directores, dramaturgos, diseñadores de vestuario, escenógrafos y diseñadores de sonido e iluminación.

actores, directores, dramaturgos, diseñadores de vestuario, escenógrafos y diseñadores de sonido e iluminación. Artes escénicas: artistas que crean obras a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes.

artistas que crean obras a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes. Artes tradicionales: obras arraigadas en las tradiciones o el patrimonio cultural de una comunidad y que los reflejan, transmitidas de generación en generación, como la danza cultural, la música cultural y las artesanías tradicionales.

obras arraigadas en las tradiciones o el patrimonio cultural de una comunidad y que los reflejan, transmitidas de generación en generación, como la danza cultural, la música cultural y las artesanías tradicionales. Artes visuales: instalación, ilustración, pintura, dibujo, collage, grabado, fotografía, escultura, videoarte o arte público.

instalación, ilustración, pintura, dibujo, collage, grabado, fotografía, escultura, videoarte o arte público. Artes interdisciplinarias: trabajo que involucra más de una disciplina artística o práctica cultural.

Si el trabajo que realiza uno de los solicitantes no está en ninguno de estos grupos, debe comunicarse con la Oficina de Artes y Cultura. También enviar sus preguntas por correo electrónico a creativegrowth@cityofsacramento.org.

