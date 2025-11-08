Mientras más de 42 millones de estadounidenses de bajos recursos que dependen del programa SNAP enfrentan inestabilidad por el cierre del Gobierno de EE.UU., los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de todo el país han intensificado su trabajo. El corte y la incertidumbre en la financiación de SNAP, inmersa ahora en una batalla legal por el cierre, ya tiene efectos directos sobre los beneficiarios y ha generado un impacto en cadena sobre el sistema alimentario nacional.
Afortunadamente, hay muchas formas de ayudar y también recursos para quienes necesitan apoyo inmediato. Desde bancos de alimentos hasta rescates de comida y refrigeradores comunitarios, esta es la guía esencial de cómo aportar y cómo recibir ayuda.
Cómo donar comida y recursos
Estas organizaciones están en primera línea atendiendo a familias afectadas por la interrupción de SNAP:
May Dugan Center
Ingresa aquí para donar y apoyar sus esfuerzos en la zona de Cleveland.
Greater Cleveland Food Bank
Ingresa aquí para donar al banco de alimentos miembro de Feeding America.
Regional Food Bank, Hudson Valley
Ingresa aquí para apoyar su labor en 23 condados del noreste de Nueva York.
Northwest Arkansas Food Bank
Ingresa aquí para donar al banco de alimentos de la red Feeding America en Arkansas.
Solidarity Sandy Springs
Ingresa aquí para apoyar directamente su despensa en Sandy Springs, Georgia.
Capital Area Food Bank
Ingresa aquí para donar al banco regional que atiende Washington D.C. y Virginia.
Meals on Wheels
Ingresa aquí para ayudar a proporcionar alimentos a adultos mayores afectados por los recortes de SNAP.
Mercy Chefs’ Feed the Force
Ingresa aquí para apoyar la alimentación de familias militares afectadas por los recortes.
Second Harvest Food Bank
Ingresa aquí para donar al banco de alimentos de Florida Central.
Feeding South Florida
Ingresa aquí para donar a este miembro de Feeding America.
Feeding America
Ingresa aquí para apoyar la Community Response Campaign, creada para ayudar durante el cierre.
California Association of Food Banks
Ingresa aquí para donar a la organización que agrupa a 42 bancos de alimentos en el estado.
City Harvest
Ingresa aquí para donar al reconocido programa de rescate de alimentos en Nueva York.
Food Recovery Network
Para empresas o negocios con excedentes de comida:
- Pequeños donantes (restaurantes, caterings, escuelas, tiendas): Ingresa aquí para crear una cuenta y donar.
- Donantes de gran escala (fabricantes, agricultores): Ingresa aquí para solicitar una evaluación de donación.
Dónde obtener despensas gratis
Si tú o alguien que conoces necesita apoyo inmediato, estas opciones están disponibles en todo el país:
City Harvest
Ha ampliado distribuciones en zonas con altas cifras de beneficiarios de SNAP. Ingresa aquí para ver el mapa con cocinas comunitarias, despensas y refrigeradores gratuitos en Nueva York.
Feeding America
Ingresa aquí para ubicar el banco de alimentos más cercano dentro de su red nacional.
La directora ejecutiva, Claire Babineaux-Fontenot, envió un mensaje de apoyo: “Pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de vergüenza… Nadie debería enfrentar el hambre en soledad.”
FoodFinder
Ingresa aquí para encontrar despensas cercanas mediante este servicio gratuito disponible en todo EE.UU.
Freedge
Refrigeradores comunitarios disponibles 24/7. Ingresa aquí para localizar uno o compartir el mapa.
Ayuda a través de plataformas de entrega
Incluso empresas de entrega se han sumado ante la creciente demanda:
DoorDash
- Entregará 1 millón de comidas gratuitas mediante Project DASH.
- Exonerará tarifas de entrega para 300,000 pedidos de comestibles realizados por beneficiarios de SNAP en tiendas como Sprouts, Dollar General, Schnucks, Food Lion, Giant Foods, Stop & Shop, Hy-Vee, Giant Eagle y más.
La empresa explicó que la medida responde a la “abrumadora demanda” que enfrentan los bancos de alimentos durante el cierre.
Gopuff
Ofrece a los beneficiarios de SNAP un crédito gratuito de $50 para artículos elegibles, con entregas en tan solo 15 minutos.
