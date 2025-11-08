El cierre del Gobierno deja a millones de familias que dependen de SNAP buscando apoyo urgente para alimentarse. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Mientras más de 42 millones de estadounidenses de bajos recursos que dependen del programa enfrentan inestabilidad por el cierre del Gobierno de EE.UU., los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de todo el país han intensificado su trabajo. El corte y la incertidumbre en la financiación de SNAP, inmersa ahora en una batalla legal por el cierre, ya tiene efectos directos sobre los beneficiarios y ha generado un impacto en cadena sobre el sistema alimentario nacional.

Afortunadamente, hay muchas formas de ayudar y también recursos para quienes necesitan apoyo inmediato. Desde bancos de alimentos hasta rescates de comida y refrigeradores comunitarios, esta es la guía esencial de cómo aportar y cómo recibir ayuda.

Tras el corte de SNAP, los bancos de alimentos se han convertido en la principal fuente de apoyo comunitario. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Cómo donar comida y recursos

Estas organizaciones están en primera línea atendiendo a familias afectadas por la interrupción de SNAP:

May Dugan Center

Ingresa para donar y apoyar sus esfuerzos en la zona de Cleveland.

Greater Cleveland Food Bank

Ingresa para donar al banco de alimentos miembro de Feeding America.

Regional Food Bank, Hudson Valley

Ingresa para apoyar su labor en 23 condados del noreste de Nueva York.

Northwest Arkansas Food Bank

Ingresa para donar al banco de alimentos de la red Feeding America en Arkansas.

Solidarity Sandy Springs

Ingresa para apoyar directamente su despensa en Sandy Springs, Georgia.

Capital Area Food Bank

Ingresa para donar al banco regional que atiende Washington D.C. y Virginia.

Meals on Wheels

Ingresa para ayudar a proporcionar alimentos a adultos mayores afectados por los recortes de SNAP.

Mercy Chefs’ Feed the Force

Ingresa para apoyar la alimentación de familias militares afectadas por los recortes.

Second Harvest Food Bank

Ingresa para donar al banco de alimentos de Florida Central.

Feeding South Florida

Ingresa para donar a este miembro de Feeding America.

Feeding America

Ingresa para apoyar la Community Response Campaign, creada para ayudar durante el cierre.

California Association of Food Banks

Ingresa para donar a la organización que agrupa a 42 bancos de alimentos en el estado.

City Harvest

Ingresa para donar al reconocido programa de rescate de alimentos en Nueva York.

Food Recovery Network

Para empresas o negocios con excedentes de comida:

  • Pequeños donantes (restaurantes, caterings, escuelas, tiendas): Ingresa para crear una cuenta y donar.
  • Donantes de gran escala (fabricantes, agricultores): Ingresa para solicitar una evaluación de donación.
El corte de SNAP ha dejado a millones de familias sin acceso a beneficios de ayuda alimentaria. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Dónde obtener despensas gratis

Si tú o alguien que conoces necesita apoyo inmediato, estas opciones están disponibles en todo el país:

City Harvest

Ha ampliado distribuciones en zonas con altas cifras de beneficiarios de SNAP. Ingresa para ver el mapa con cocinas comunitarias, despensas y refrigeradores gratuitos en Nueva York.

Feeding America

Ingresa para ubicar el banco de alimentos más cercano dentro de su red nacional.

La directora ejecutiva, Claire Babineaux-Fontenot, envió un mensaje de apoyo: “Pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de vergüenza… Nadie debería enfrentar el hambre en soledad.”

FoodFinder

Ingresa para encontrar despensas cercanas mediante este servicio gratuito disponible en todo EE.UU.

Freedge

Refrigeradores comunitarios disponibles 24/7. Ingresa para localizar uno o compartir el mapa.

Ayuda a través de plataformas de entrega

Incluso empresas de entrega se han sumado ante la creciente demanda:

DoorDash

  • Entregará 1 millón de comidas gratuitas mediante Project DASH.
  • Exonerará tarifas de entrega para 300,000 pedidos de comestibles realizados por beneficiarios de SNAP en tiendas como Sprouts, Dollar General, Schnucks, Food Lion, Giant Foods, Stop & Shop, Hy-Vee, Giant Eagle y más.

La empresa explicó que la medida responde a la “abrumadora demanda” que enfrentan los bancos de alimentos durante el cierre.

Gopuff

Ofrece a los beneficiarios de SNAP un crédito gratuito de $50 para artículos elegibles, con entregas en tan solo 15 minutos.

