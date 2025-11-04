Unirse a Walmart+ antes del Black Friday (viernes 28 de noviembre) y el Cyber Monday 2025 (lunes 1 de diciembre) puede marcar la diferencia entre conseguir las mejores ofertas o perderlas en segundos. Con beneficios exclusivos, envío gratuito y acceso anticipado a rebajas, esta membresía se ha convertido en la herramienta favorita de millones de compradores inteligentes en Estados Unidos.

Más que un simple programa de suscripción, Walmart+ redefine la experiencia de compra online y en tienda física. Con su combinación de ahorro, comodidad y entretenimiento —ahora incluyendo streaming con Paramount+ o Peacock—, la membresía te ofrece un valor que va mucho más allá de los descuentos. Si planeas aprovechar los grandes eventos de rebajas de fin de año, este es el momento perfecto para unirte.

LOS BENEFICIOS QUE TENDRÁS CON WALMART+

Los privilegios son claros: acceso anticipado a las ofertas del Black Friday y Cyber Monday , envíos gratis ilimitados sin monto mínimo y precios especiales en combustible. Estas ventajas no solo te ayudan a ahorrar dinero, sino también tiempo. Durante las semanas más intensas del año para los compradores, tener acceso preferencial puede significar asegurar ese televisor, consola o gadget antes de que se agote.

Además, Walmart ha sumado beneficios que apuntan al estilo de vida moderno. Con Walmart+ Viajes, los miembros pueden obtener hasta un 5% de reembolso en efectivo en reservas, mientras que la alianza con Burger King ofrece un 25% de descuento y un Whopper gratis con cualquier compra cada tres meses. Y si eso fuera poco, los socios también disfrutan de servicios gratuitos como reparación de neumáticos, entrega de medicamentos y consultas veterinarias online.

El costo también es competitivo. Walmart+ cuesta US$12.95 al mes o US$98 al año, siendo más económico que Amazon Prime. Además, quienes reciben asistencia gubernamental —como SNAP, WIC o Medicaid— pueden acceder al plan Walmart+ Assist por solo US$6.47 al mes o US$49 al año. Esto hace que la membresía sea accesible incluso para los presupuestos más ajustados.

¿TODAVÍA NO ESTÁS CONVENCIDO?

Walmart ofrece una prueba gratuita de 30 días, ideal para experimentar los beneficios justo antes del Black Friday 2025. Con esta opción, puedes comprobar por ti mismo si vale la pena mantener la suscripción. Basta con registrarte en la web oficial o desde la app de Walmart , elegir el plan mensual o anual y disfrutar de los beneficios de inmediato.

Y si en algún momento decides cancelarla, el proceso es rápido y sin complicaciones: solo debes ingresar a la sección de tu cuenta y seleccionar “Cancelar membresía de Walmart+”. No necesitas llamadas ni correos electrónicos, y puedes reactivar tu membresía cuando quieras.

Suscribirse a Walmart+ antes del Black Friday y Cyber Monday 2025 es una estrategia inteligente. No solo obtendrás acceso prioritario a las ofertas más esperadas del año, sino que también disfrutarás de una experiencia de compra fluida, recompensas adicionales y beneficios exclusivos que se extienden mucho más allá de las rebajas.

