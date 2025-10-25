En un contexto económico particular, marcado por el cierre del gobierno de Estados Unidos y cambios en las políticas migratorias, muchas familias buscan opciones accesibles para celebrar las festividades sin sacrificar calidad ni cantidad. En ese escenario, Walmart vuelve a ofrecer su tradicional canasta de comida de Acción de Gracias, diseñada para ahorrar tiempo y dinero, sin complicaciones.

Qué incluye la canasta de Acción de Gracias de Walmart 2025

La canasta de este año está pensada para servir a 10 personas. Entre los más de 20 productos que contiene, destacan:

Pavo Butterball de 13.5 lb ($0.97 por libra, el precio más bajo desde 2019)

($0.97 por libra, el precio más bajo desde 2019) Kinder’s Fried Onions , 4.5 oz

, 4.5 oz Campbell’s Cream of Mushroom Soup , 10.5 oz (1 lata)

, 10.5 oz (1 lata) Stove Top Turkey Stuffing , Twin Pack 2 x 6 oz

, Twin Pack 2 x 6 oz Great Value Dinner Rolls , 12 unidades

, 12 unidades Papas Russet frescas , 5 lb

, 5 lb Arándanos frescos , 12 oz

, 12 oz Zanahorias baby Great Value , 2 lb

, 2 lb Maíz Great Value , 15 oz (3 latas)

, 15 oz (3 latas) Ejotes verdes Great Value , 14.5 oz (3 latas)

, 14.5 oz (3 latas) Macarrones con queso artesanal Great Value , 12 oz (3 cajas)

, 12 oz (3 cajas) Mezcla de gravy Great Value , 0.87 oz (2 sobres)

, 0.87 oz (2 sobres) Masa para tarta Great Value

Leche evaporada Great Value , 12 fl. oz

, 12 fl. oz Calabaza 100% pura Great Value, 15 oz

Puedes comprar la canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 en línea o en tiendas físicas. | Crédito: Walmart

Además, Walmart ofrece opciones especiales para quienes buscan alternativas específicas:

Precio y disponibilidad

La canasta completa cuesta menos de $40, un precio récord desde que Walmart lanzó el programa en 2022. La oferta incluye entrega rápida gratis para nuevos clientes de Pickup & Delivery, y la compra puede realizarse tanto en línea como en tiendas físicas.

La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 ofrece entrega rápida y opciones especiales como sin gluten y Prime Rib. | Crédito: Walmart

Cómo comprarla

Walmart ya permite comprar la canasta online o en tienda, con disponibilidad hasta el 25 de diciembre de 2025. Además, los clientes pueden recoger su pedido en la tienda o recibirlo directamente en su domicilio en tan solo una hora con la entrega express.

El programa no solo busca facilitar la vida a las familias, sino también fomentar la solidaridad, permitiendo que los clientes agreguen una donación para The Salvation Army al comprar su canasta, ayudando a proporcionar comidas calientes a quienes más lo necesitan.

