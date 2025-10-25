La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 incluye más de 20 productos para un festín completo. | Crédito: Walmart
La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 incluye más de 20 productos para un festín completo. | Crédito: Walmart
Oscar Guerrero Tello

En un contexto económico particular, marcado por el cierre del gobierno de Estados Unidos y cambios en las políticas migratorias, muchas familias buscan opciones accesibles para celebrar las festividades sin sacrificar calidad ni cantidad. En ese escenario, Walmart vuelve a ofrecer su tradicional canasta de comida de Acción de Gracias, diseñada para ahorrar tiempo y dinero, sin complicaciones.

Qué incluye la canasta de Acción de Gracias de Walmart 2025

La canasta de este año está pensada para servir a 10 personas. Entre los más de 20 productos que contiene, destacan:

  • Pavo Butterball de 13.5 lb ($0.97 por libra, el precio más bajo desde 2019)
  • Kinder’s Fried Onions, 4.5 oz
  • Campbell’s Cream of Mushroom Soup, 10.5 oz (1 lata)
  • Stove Top Turkey Stuffing, Twin Pack 2 x 6 oz
  • Great Value Dinner Rolls, 12 unidades
  • Papas Russet frescas, 5 lb
  • Arándanos frescos, 12 oz
  • Zanahorias baby Great Value, 2 lb
  • Maíz Great Value, 15 oz (3 latas)
  • Ejotes verdes Great Value, 14.5 oz (3 latas)
  • Macarrones con queso artesanal Great Value, 12 oz (3 cajas)
  • Mezcla de gravy Great Value, 0.87 oz (2 sobres)
  • Masa para tarta Great Value
  • Leche evaporada Great Value, 12 fl. oz
  • Calabaza 100% pura Great Value, 15 oz
Puedes comprar la canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 en línea o en tiendas físicas. | Crédito: Walmart

Además, Walmart ofrece opciones especiales para quienes buscan alternativas específicas:

Precio y disponibilidad

La canasta completa cuesta menos de $40, un precio récord desde que Walmart lanzó el programa en 2022. La oferta incluye entrega rápida gratis para nuevos clientes de Pickup & Delivery, y la compra puede realizarse tanto en línea como en tiendas físicas.

La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 ofrece entrega rápida y opciones especiales como sin gluten y Prime Rib. | Crédito: Walmart

Cómo comprarla

Walmart ya permite comprar la canasta o en tienda, con disponibilidad hasta el 25 de diciembre de 2025. Además, los clientes pueden recoger su pedido en la tienda o recibirlo directamente en su domicilio en tan solo una hora con la entrega express.

El programa no solo busca facilitar la vida a las familias, sino también fomentar la solidaridad, permitiendo que los clientes agreguen una donación para The Salvation Army al comprar su canasta, ayudando a proporcionar comidas calientes a quienes más lo necesitan.

