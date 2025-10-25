En un contexto económico particular, marcado por el cierre del gobierno de Estados Unidos y cambios en las políticas migratorias, muchas familias buscan opciones accesibles para celebrar las festividades sin sacrificar calidad ni cantidad. En ese escenario, Walmart vuelve a ofrecer su tradicional canasta de comida de Acción de Gracias, diseñada para ahorrar tiempo y dinero, sin complicaciones.
Qué incluye la canasta de Acción de Gracias de Walmart 2025
La canasta de este año está pensada para servir a 10 personas. Entre los más de 20 productos que contiene, destacan:
- Pavo Butterball de 13.5 lb ($0.97 por libra, el precio más bajo desde 2019)
- Kinder’s Fried Onions, 4.5 oz
- Campbell’s Cream of Mushroom Soup, 10.5 oz (1 lata)
- Stove Top Turkey Stuffing, Twin Pack 2 x 6 oz
- Great Value Dinner Rolls, 12 unidades
- Papas Russet frescas, 5 lb
- Arándanos frescos, 12 oz
- Zanahorias baby Great Value, 2 lb
- Maíz Great Value, 15 oz (3 latas)
- Ejotes verdes Great Value, 14.5 oz (3 latas)
- Macarrones con queso artesanal Great Value, 12 oz (3 cajas)
- Mezcla de gravy Great Value, 0.87 oz (2 sobres)
- Masa para tarta Great Value
- Leche evaporada Great Value, 12 fl. oz
- Calabaza 100% pura Great Value, 15 oz
Además, Walmart ofrece opciones especiales para quienes buscan alternativas específicas:
- Canasta de Acción de Gracias sin gluten.
- Canasta con swaps balanceados, incluyendo platos altos en proteína.
- Canasta Prime Rib, con todo lo necesario para una cena de costilla de res.
Precio y disponibilidad
La canasta completa cuesta menos de $40, un precio récord desde que Walmart lanzó el programa en 2022. La oferta incluye entrega rápida gratis para nuevos clientes de Pickup & Delivery, y la compra puede realizarse tanto en línea como en tiendas físicas.
Cómo comprarla
Walmart ya permite comprar la canasta online o en tienda, con disponibilidad hasta el 25 de diciembre de 2025. Además, los clientes pueden recoger su pedido en la tienda o recibirlo directamente en su domicilio en tan solo una hora con la entrega express.
El programa no solo busca facilitar la vida a las familias, sino también fomentar la solidaridad, permitiendo que los clientes agreguen una donación para The Salvation Army al comprar su canasta, ayudando a proporcionar comidas calientes a quienes más lo necesitan.
