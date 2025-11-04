Para millones de jubilados en Estados Unidos, los planes Medicare Advantage han parecido durante años una opción moderna y conveniente. Prometen beneficios adicionales —como cobertura dental, exámenes de la vista y hasta membresías en gimnasios— que el Medicare original no ofrece. Pero, detrás de esos extras, hay detalles importantes que cada beneficiario debería evaluar con lupa antes de decidir si realmente es el plan más conveniente.

LAS DESVENTAJAS DE CONTAR CON MEDICARE ADVANTAGE

Uno de los puntos más discutidos tiene que ver con la red limitada de médicos y hospitales . Mientras el Medicare original permite atenderse prácticamente con cualquier proveedor que acepte el programa a nivel nacional, los planes Advantage restringen la atención a una lista específica de centros y profesionales.

Una de las mayores desventajas de Medicare Advantage es que restringe el acceso a los médicos y especialistas dentro de una red específica (Foto: Freepik)

Y esa lista no es estática: puede cambiar cada año. Si tu médico de confianza sale de la red, podrías verte obligado a cambiar de especialista o asumir costos mucho más altos por atenderte fuera de ella.

El otro gran obstáculo que muchos beneficiarios enfrentan son los trámites y autorizaciones previas . Antes de aprobar tratamientos, cirugías o ciertos estudios, las aseguradoras privadas que administran los planes Advantage suelen exigir una autorización previa.

Si esta no llega a tiempo o es denegada, el paciente debe pagar por el servicio o iniciar un largo proceso de apelación. Lo que en teoría es una medida de control de costos puede convertirse, en la práctica, en un dolor de cabeza que retrasa la atención médica.

Estas demoras no son un problema menor, sobre todo para adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que requieren atención constante. En muchos casos, semanas de espera pueden marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una complicación grave. Por eso, algunos jubilados que ya pasaron por esa experiencia deciden volver al Medicare original, donde no existen estas restricciones administrativas tan estrictas.

Muchos planes de Medicare Advantage exigen una autorización previa antes de aprobar ciertos tratamientos o estudios médicos (Foto: Freepik)

Otra desventaja poco conocida es la cobertura geográfica limitada . Para quienes disfrutan viajar o pasar temporadas en diferentes estados, Medicare Advantage puede quedarse corto. Estos planes suelen cubrir solo dentro de un área específica; fuera de ella, las consultas o tratamientos regulares no están protegidos. Aunque las emergencias médicas sí deben cubrirse en cualquier lugar, los controles rutinarios o terapias de seguimiento no corren con la misma suerte.

Imagina pasar el invierno en otro estado o visitar a tus hijos por varias semanas, y descubrir que tu plan no cubre una simple visita médica. Esa es una de las razones por las que muchos jubilados con estilo de vida más activo prefieren el Medicare original, que ofrece cobertura nacional y mayor libertad para elegir médicos y hospitales.

POR SUPUESTO, MEDICARE ADVANTAGE TIENE SUS ATRACTIVOS

Hay beneficios adicionales y un límite anual de gastos, algo que puede brindar tranquilidad a muchos. Pero sus restricciones en red, autorizaciones y movilidad hacen que no sea ideal para todos los perfiles. Lo que parece más conveniente en el papel, no siempre lo es en la práctica.

Si valoras la libertad de elegir a tus médicos, la posibilidad de viajar sin preocuparte por la cobertura y una atención médica sin demoras innecesarias, tal vez este sea el momento de reconsiderar tu plan. Cambiar al Medicare original podría devolverte esa tranquilidad que los seguros privados a veces comprometen con letra pequeña.

