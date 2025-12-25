Registrar un auto en Texas nunca ha sido un trámite sencillo, y para muchos inmigrantes el proceso puede ser abrumador por el idioma, las siglas y las diferencias entre condados. Para familias latinas en Houston, Dallas, San Antonio, Austin o el Valle del Río Grande, tener el carro bien registrado es la puerta de entrada para llegar puntuales al trabajo, mover a los hijos a la escuela y evitar que el vehículo termine retenido por no tener los papeles en regla.

De cara a 2026, Texas decidió endurecer los requisitos para el registro de vehículos, una medida que golpea en particular a quienes están regularizando su situación migratoria o dependen del carro para trabajar en construcción, limpieza, restaurantes, entregas o aplicaciones de rideshare. El cambio no es menor y conviene entenderlo desde ahora, sobre todo si planeas comprar un auto usado, cambiar de dueño o poner a tu nombre un vehículo que ya estás manejando.

Los concesionarios de vehículos han manifestado su preocupación ante esta nueva norma. (Crédito: Freepik)

EL PAPEL DEL TXDMV Y EL NUEVO CRITERIO PARA 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) es la autoridad que se encarga de los títulos y registros de vehículos en todo el Estado de la Estrella Solitaria. En sus lineamientos internos recientes, el TxDMV reforzó los controles de elegibilidad y dejó claro que solo aceptará documentación válida, vigente y alineada con los estándares federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En términos simples, ya no alcanza con presentar “cualquier identificación” ni documentos vencidos. Texas pidió a las oficinas de los condados que verifiquen con más rigor cada solicitud de registro, que rechacen identificaciones que no acrediten identidad y estatus legal y que documenten mejor cada caso en sus sistemas.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ACEPTADOS EN TEXAS PARA REGISTRAR UN AUTO EN 2026

Uno de los puntos más importantes es la identificación personal del solicitante. Para registrar un vehículo en Texas en 2026, normalmente te pedirán uno de estos documentos:

Pasaporte de Estados Unidos vigente.

Pasaporte extranjero vigente con sello del DHS que pruebe estatus legal, junto con la residencia permanente (green card) o una visa válida.

Licencia de conducir o identificación Real ID vigente, que cumpla con los requisitos federales.

En esta parte, el margen de interpretación es muy pequeño. Los pasaportes vencidos dejan de ser aceptados para estos trámites y tampoco se pueden usar como “salida de emergencia” mientras se espera la renovación. Si tu documento está por expirar, es recomendable renovarlo antes de pedir cita o acudir a la oficina del condado para evitar un rechazo en ventanilla.

¿QUÉ PASA CON LOS MIGRANTES SIN ESTATUS LEGAL EN TEXAS?

Este es el punto más sensible para muchas familias latinas en Texas. Con las nuevas reglas del TxDMV, las personas que no cuentan con estatus legal en Estados Unidos no pueden registrar un vehículo a su nombre, lo que genera preocupación en quienes necesitan el carro para ir a la obra, cuidar casas, hacer limpieza, trabajar en cocina o repartir comida.

El estado ha pedido a las oficinas locales que no hagan excepciones, lo que marca un cambio respecto a años anteriores y limita las opciones para muchos inmigrantes que antes encontraban alguna forma de avanzar con el trámite. Por eso, antes de comprar un auto, ponerlo a tu nombre o aceptar un traspaso de título, es importante consultar con un abogado de inmigración o con organizaciones comunitarias que asesoran a la comunidad latina en Texas.

EL SEGURO DE AUTO: REQUISITO OBLIGATORIO PARA TODOS

Además de la identificación, el seguro de responsabilidad civil sigue siendo un requisito obligatorio para registrar un auto en Texas. La ley estatal exige que el vehículo cuente con una póliza vigente que cumpla con los mínimos establecidos de cobertura, y sin este documento el trámite simplemente no avanza.

Este punto aplica por igual para ciudadanos estadounidenses y para inmigrantes. Antes de ir al TxDMV, conviene tener a la mano la tarjeta de tu seguro o la carta de la aseguradora que confirme que la póliza está activa, con el VIN y los datos correctos del vehículo. Manejar sin seguro puede significar multas, problemas con la policía local y dificultades para renovar o mantener el registro en el futuro.

EL FORMULARIO 130-U Y LA PRUEBA DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO

Otro documento clave en Texas es el formulario 130-U, que es la solicitud oficial para el título y el registro del vehículo. Este formulario se usa en todo el estado y debe llenarse con cuidado, revisando nombres, direcciones, número de serie del auto (VIN) y precio de compra cuando se trata de un vehículo usado.

Además, es obligatorio demostrar que eres el dueño legítimo del carro. Para eso, se presenta el título del vehículo (title), ya sea emitido en Texas o en otro estado, o la documentación equivalente si se trata de una compra reciente a un concesionario o distribuidor autorizado. Sin título o sin prueba clara de propiedad, el TxDMV no puede completar el registro y el auto no queda legalmente a tu nombre.

COMPROBANTE DE DOMICILIO EN TEXAS

El TxDMV también exige un comprobante de domicilio dentro del estado para registrar un vehículo. Este comprobante suele ser una factura de servicios (luz, agua, gas), un contrato de alquiler, un estado de cuenta bancario o algún otro documento oficial que muestre tu nombre y una dirección en Texas.

Este requisito sirve para confirmar que el vehículo será registrado en el condado correcto y ayudar a prevenir fraudes. En algunos casos, si varias personas comparten vivienda, conviene llevar documentos que relacionen al solicitante con quien aparece en la factura, como un contrato de renta o una carta del arrendador, para evitar confusiones en la ventanilla.

Para un inmigrante indocumentado es casi imposible registrar un vehículo (Foto: Freepik)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INMIGRANTES EN TEXAS ANTES DE IR AL TXDMV

Para la comunidad latina que vive y trabaja en Texas, prepararse con anticipación puede ahorrar tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Algunos pasos útiles antes de acudir al TxDMV incluyen:

Revisar que tu identificación y pasaporte estén vigentes y en buen estado.

Confirmar que tu seguro de auto está activo y que los datos del vehículo son correctos.

Tener listo el formulario 130-U, el título del vehículo y el comprobante de domicilio en Texas.

Verificar en la página del TxDMV del condado donde vives (por ejemplo, Harris, Dallas, Bexar o Travis) si requieren cita previa o aceptan visitas sin cita.

En caso de dudas, muchas organizaciones comunitarias, iglesias y grupos de ayuda al inmigrante en Texas ofrecen orientación gratuita o de bajo costo sobre este tipo de trámites. Acercarte a estas redes puede marcar la diferencia para entender mejor las reglas, proteger tus derechos y tomar decisiones informadas sobre tu vehículo y tu situación migratoria.

