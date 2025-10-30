El debate sobre la seguridad digital de los menores da un paso decisivo en Estados Unidos. Muy pronto, los padres en Texas contarán con nuevas herramientas legales que les permitirán controlar lo que sus hijos descargan, compran y consumen en línea. Conoce cómo funcionará la nueva ley y qué implicaciones tendrá para millones de usuarios.

Texas se une a otros estados que buscan poner límites más claros al acceso de los menores a plataformas digitales. Con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad de la App Store, el estado del sur sigue los pasos de Utah y Luisiana, que aplicarán medidas similares en 2026. La norma se inscribe en un contexto nacional donde crece la presión sobre las grandes tecnológicas para garantizar un entorno en línea más seguro para los niños y adolescentes.

¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE TEXAS Y CUÁL ES SU OBJETIVO PRINCIPAL?

A partir del 1 de enero de 2026, las tiendas digitales deberán comprobar la edad de toda persona que descargue aplicaciones o efectúe compras dentro de ellas. La Ley de Responsabilidad de la App Store, conocida como Senate Bill 2420, fue firmada por el gobernador Greg Abbott en agosto de 2025.

Su objetivo es reforzar el control parental y prevenir que los menores accedan a aplicaciones o contenidos inadecuados. Quienes impulsan la medida aseguran que protege la privacidad familiar y brinda más transparencia sobre cómo las plataformas digitales interactúan con los menores.

Greg Abbott firmó, en agosto de 2025, la ley que obliga a verificar la edad para descargar cualquier app (Foto: AFP)

ASÍ REACCIONARON APPLE Y GOOGLE ANTE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE VERIFICACIÓN

Las dos gigantes tecnológicas anunciaron que adaptarán sus sistemas para cumplir con la ley, aunque manifestaron inquietud por sus efectos en la privacidad de los usuarios.

Apple planea lanzar en Texas un proceso de creación de cuenta que pedirá verificar la edad antes de acceder a la App Store. Los menores deberán integrarse a un grupo de “Compartir en Familia”, donde los padres aprobarán manualmente las descargas y compras. “La nueva API de rango de edad ayudará a los desarrolladores a respetar la ley y ofrecer experiencias seguras”, indicó un portavoz de la compañía.

Por su parte, Google introducirá procedimientos similares en su Play Store para Texas, Utah y Luisiana. Kareem Ghanem, director de políticas públicas de la empresa, advirtió: “Estas propuestas introducen nuevos riesgos a la privacidad de los menores sin abordar realmente los daños que inspiran a los legisladores a actuar.”

Apple aplicará confirmación de mayoría de edad para nuevas cuentas en Texas (Foto: AFP)

¿QUIÉNES DEBERÁN VERIFICAR SU EDAD? ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA?

Toda persona en Texas que quiera crear una cuenta o realizar descargas en tiendas de aplicaciones deberá confirmar su edad mediante un método “comercialmente razonable”. Esto incluye documentos de identidad, datos biométricos o análisis de edad digital.

Si el usuario es menor de 18 años, su cuenta deberá estar vinculada a la de un padre o tutor, quien autorizará cada descarga y podrá supervisar la actividad. Las cuentas familiares podrán gestionar varios hijos desde un solo panel.

¿CÓMO SE APLICARÁ EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES BAJO LA NUEVA NORMATIVA?

Antes de que un menor descargue una app o realice compras dentro de ella, la tienda deberá notificar al padre o tutor los detalles clave: clasificación de contenido, tipo de datos que recopila y posibles terceros con los que se comparten.

Si el permiso se revoca, el desarrollador deberá desactivar el acceso dentro de las 24 horas. “El objetivo no es castigar a las empresas, sino fortalecer la comunicación familiar en el entorno digital”, explicaron legisladores texanos durante el debate.

¿QUÉ TIPO DE APLICACIONES ESTARÁN EXENTAS DE LA LEY EN TEXAS?

No todas las plataformas estarán sujetas a estas exigencias. Las aplicaciones de emergencia, salud mental y educación sin fines de lucro quedan fuera del requisito de consentimiento parental.

Entre las exenciones figuran servicios de atención de crisis como el 911, líneas de ayuda contra el suicidio y apps educativas ligadas a evaluaciones o admisiones universitarias.

