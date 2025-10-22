Texas sigue siendo un referente —y polémico ejemplo— en el debate sobre la pena capital en Estados Unidos. ¿Por qué este estado aplica más ejecuciones que cualquier otro y cómo justifica su sistema legal esta práctica? En esta nota exploramos las claves de la legislación texana, sus procedimientos judiciales y las críticas que enfrentan sus métodos para garantizar justicia en los casos más graves.

Durante más de cuatro décadas, Texas ha liderado el número de ejecuciones en el país - 596 ejecuciones, todos por inyección letal en la Unidad Huntsville, desde 1982-, respaldado por una estructura legal que busca equilibrar la disuasión del delito con la garantía de un proceso justo. Sin embargo, las disparidades raciales, los límites de las apelaciones y los casos de condenas erróneas mantienen abierta una discusión crucial sobre la imparcialidad y la moralidad del sistema.

Las condenas erróneas mantienen abierta una discusión crucial sobre la imparcialidad de la Pena de Muerte (Foto: AFP)

¿DE QUÉ TRATA LA LEY DE TEXAS SOBRE LA PENA DE MUERTE?

La pena capital en Texas está autorizada por el Código Penal estatal para delitos considerados de extrema gravedad, como el asesinato de un menor de 10 años, la muerte de un agente de policía o bombero en servicio, o un homicidio cometido durante un robo o agresión sexual. También incluye los casos en los que mueren varias personas en un mismo acto delictivo.

Una vez que el jurado declara culpable a un acusado de homicidio capital, el mismo jurado decide si debe aplicarse la pena de muerte o una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Esta decisión debe valorar tanto el peligro que el acusado representa para la sociedad como las posibles circunstancias atenuantes.

Esta estructura judicial busca limitar la pena máxima a los delitos más atroces, aunque los críticos aseguran que la aplicación práctica no siempre cumple con ese ideal.

¿SE PUEDE APELAR A UNA CONDENA A PENA DE MUERTE EN TEXAS?

Sí. Todo condenado a muerte en Texas tiene derecho a una apelación automática ante el Tribunal de Apelaciones Penales del estado. Este proceso revisa errores procesales, violaciones constitucionales o pruebas inconclusas que puedan haber afectado el juicio original. Después de esta instancia, pueden presentarse recursos ante tribunales federales y peticiones de hábeas corpus.

No obstante, las posibilidades de revertir una condena son limitadas. El gobernador de Texas solo puede otorgar un indulto o conmutar una pena si lo aprueba la Junta de Indultos y Libertad Condicional, lo que ocurre en muy pocos casos.

El proceso entre sentencia y ejecución puede prolongarse más de una década, tiempo durante el cual el reo permanece en el corredor de la muerte, en la Unidad Huntsville, donde se realizan las ejecuciones por inyección letal desde 1982.

¿CÓMO ES EL CORREDOR DE LA MUERTE?

Texas concentra una de las mayores poblaciones de condenados a muerte de Estados Unidos, con un perfil demográfico marcadamente desigual. La mayoría son hombres, y un porcentaje alto corresponde a personas afroamericanas e hispanas. Estas cifras reavivan un debate sobre el impacto del racismo estructural y la desigualdad económica en el acceso a una defensa legal eficaz.

Los abogados de oficio representan a gran parte de los acusados en casos de pena capital, pero su calidad y recursos varían drásticamente. En este entorno, los errores judiciales se vuelven más probables. Casos emblemáticos como el de Anthony Graves, exonerado tras pasar 18 años en prisión, revelan cómo fallos procesales pueden costar años —o vidas— a inocentes.

A su vez, la aplicación de la pena de muerte en personas con discapacidad intelectual ha sido objeto de duras críticas. La intervención de la Corte Suprema en el caso Moore vs. Texas (2017) obligó al estado a actualizar sus criterios, antes basados en estándares anticuados.

¿CÓMO SE APLICA LA PENA DE MUERTE EN TEXAS?

Si todas las apelaciones son rechazadas y no se concede clemencia, la ejecución se realiza mediante inyección letal en la Unidad Huntsville. Texas fue el primer estado en emplear este método en 1982 y desde entonces ha ejecutado 596 personas en este lugar.

En 2025, Texas ha ejecutado a cinco personas hasta mediados de octubre, lo que representa una cifra baja en comparación con décadas anteriores y confirma la tendencia descendente en ejecuciones estatales. Texas sigue siendo el estado con más ejecuciones en Estados Unidos, aunque el número anual se mantiene por debajo de diez desde 2019.

La Unidad Huntsville es el único centro de ejecuciones en Texas (Foto: AFP) / FRANCOIS PICARD

