Puede sonar increíble, pero en Texas tu entusiasmo por ver delfines podría meterte en problemas si decides saludarlos desde el barco o la playa. En esta nota te contamos por qué la ley estatal considera ilegal intentar interactuar con estos animales, incluso con un simple “hola”, y cómo esta restricción busca proteger tanto a los mamíferos marinos como a las personas.

Aunque resulta una tentación levantar la voz al ver una aleta surcar el agua cerca de Galveston o Surfside Beach, la legislación texana —en línea con normas federales— prohíbe todo tipo de “acoso” a los delfines salvajes. Esta medida responde a numerosos incidentes en los que las interacciones humanas han modificado el comportamiento natural de los cetáceos, provocando riesgos para ellos y para los propios visitantes.

¿POR QUÉ ES ILEGAL SALUDAR A LOS DELFINES EN TEXAS?

En Texas, y en buena parte del país, saludar a un delfín, acercarse demasiado o intentar interactuar con él de cualquier forma puede considerarse acoso bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA). Esto significa que no solo está prohibido alimentarlos, tocarlos o nadar junto a ellos, sino también llamarles la atención con sonidos o palabras.

El propósito de la ley es claro: proteger a los delfines y preservar su comportamiento salvaje. Cuando las personas intentan interactuar con ellos, los delfines pueden dejar de buscar su propia comida, aprender a pedir limosna e incluso ponerse en peligro cerca de botes o sedales de pesca. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), “ los delfines son cazadores, no mendigos. Pero cuando se les ofrece comida, optan por la vía fáci l”.

Las consecuencias de estas conductas humanas van más allá: los delfines pueden enfermarse al ingerir comida inapropiada, olvidan cómo cazar de forma natural y se exponen a accidentes con embarcaciones. Incluso para los observadores, la interacción irregular puede derivar en ataques o accidentes graves.

¿CUÁL ES LA DISTANCIA QUE DEBO TENER DE LOS DELFINES?

La NOAA recomienda mantener siempre al menos 45 metros de distancia de cualquier delfín salvaje. Observarlos desde la cubierta de un ferry, un muelle o la playa es seguro, pero nunca debe intentarse iniciar contacto, nadar a su lado ni llamar su atención.

Aunque el impulso de acercarse o saludarles sea fuerte, la ley protege tanto al mamífero como a la persona. Si el delfín se acerca directamente a ti, lo más seguro —y legal— es no interactuar ni responder.

Llamar, alimentar o acercarse puede causar daños y pone en riesgo a los propios animales (Foto: AFP)

¿CUÁL ES LA SANCIÓN POR ACERCARSE O HABLAR A LOS DELFINES, SEGÚN LA LEY DE TEXAS?

La Ley de Protección de Mamíferos Marinos establece que el acoso a delfines salvajes —incluso hablarles— constituye un delito. La sanción puede incluir multas de hasta US$100,000 y penas de prisión dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Autoridades federales y estatales llevan registro de incidentes y, ante cualquier infracción, pueden aplicar severas penalizaciones con el fin de preservar la fauna marina. Por ello, mantener la distancia y evitar cualquier tipo de interacción es clave para evitar problemas legales y proteger estos emblemáticos animales.

La sanción por hablarse o acercase a un delfín salvaje puedes incluir multas de hasta US$100,000 (Foto: Pixabay)

