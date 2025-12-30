Hablar del programa SNAP, conocido por muchos como los cupones de alimentos, es tocar mucho más que asistencia económica: es una cuestión de dignidad, de poder llenar la nevera y sentarse a comer en familia sin tanta preocupación. En tiempos en que la inflación aprieta y todo parece costar más —desde la leche hasta los huevos— millones de hogares en Estados Unidos dependen de este beneficio federal para no quedarse con la despensa vacía. Por eso, cada cambio que anuncia el Departamento de Agricultura (USDA) provoca expectativa, dudas y, para qué negarlo, también algo de miedo. Lo que viene desde el 1 de enero de 2026 no es poca cosa, y vale la pena entenderlo con calma, sobre todo si tú o alguien en tu comunidad depende de estos beneficios.

Las nuevas reglas que llegan el próximo año marcarán una etapa de transición compleja. Algunos ajustes traerán alivio para el bolsillo, otros pondrán nuevas exigencias sobre la mesa. Todo dependerá de cómo los estados y las familias logren adaptarse.

AUMENTO DE LOS MONTOS POR COSTO DE VIDA

Empecemos por lo que muchos quieren saber: ¿suben los beneficios? Sí. SNAP aplicará un nuevo ajuste por costo de vida en los 50 estados, algo que sin duda será bien recibido en medio de una inflación persistente. Para una familia de cuatro personas, el beneficio máximo alcanzará los US$994 mensuales, un incremento comparado con años anteriores.

El beneficio mínimo también subirá, hasta US$24 al mes. Y aunque parezca poco, para quienes viven al día cada dólar cuenta. Además, el límite de deducción por gastos de vivienda subirá a US$744, un cambio clave para calcular el apoyo real que recibirá cada hogar.

RESTRICCIONES A LA COMIDA POCO SALUDABLE

Uno de los cambios más polémicos tiene que ver con qué se puede comprar. Siete estados —entre ellos Florida, Arkansas y Utah— recibieron autorización para prohibir el uso de SNAP en refrescos, dulces y productos con alto contenido de azúcar.

La idea oficial es fomentar hábitos más saludables, pero muchos beneficiarios consideran que limitar opciones no siempre ayuda, especialmente cuando los productos frescos siguen siendo más caros. El debate está abierto y promete intensificarse durante 2026.

Millones de beneficiarios de SNAP tendrán que cumplir nuevas reglas para mantenerse elegibles (Foto: Freepik / USDA)

NUEVOS REQUISITOS DE TRABAJO

A partir del 1 de enero de 2026, las personas entre 18 y 64 años que reciben SNAP deberán cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo o programas de capacitación. Este requisito, incluido en la llamada One Big Beautiful Bill, amplía considerablemente la cantidad de beneficiarios que deberán comprobar actividad laboral.

Para quienes ya trabajan, el cambio será manejable. Pero para otros —especialmente en zonas rurales o con pocas oportunidades—, puede significar un verdadero reto. Más vale planificar con tiempo para no perder el beneficio.

MÁS PRESIÓN SOBRE LOS ESTADOS

No solo las familias sentirán los efectos. Los gobiernos estatales ahora deberán cubrir el 75% de los costos administrativos del programa, frente al 50% anterior. En otras palabras: más papeleo, menos personal y potencialmente más retrasos para quienes están intentando renovar o iniciar su solicitud.

MODERNIZACIÓN Y AJUSTES ADICIONALES

No todo son restricciones. Según Marguerita Cheng, directora ejecutiva de Blue Ocean Global Wealth, SNAP también entra en una etapa de modernización tecnológica. Los beneficios seguirán ligados al Thrifty Food Plan (TFP), se ampliarán los incentivos para comprar frutas y verduras, y habrá mejor acceso para adultos mayores y estudiantes. Además, varios estados están implementando billeteras digitales y sistemas antifraude más rápidos y seguros, un avance que los usuarios venían pidiendo desde hace años.

UN AÑO DE CONTRASTES PARA MILLONES DE FAMILIAS

El 2026 será un año de cambios y contrastes para SNAP. Habrá más dinero en algunos casos, sí, pero también más requisitos y más carga para los estados. Todo esto puede traducirse en retrasos, revisiones más largas y un proceso administrativo más exigente.

Aun así, este no es el fin del programa. SNAP sigue siendo una red vital, especialmente para las comunidades latinas que trabajan duro, envían remesas y todavía luchan por llegar a fin de mes.

Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!