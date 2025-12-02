Siempre que se habla del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), surge la misma idea: es un pilar fundamental para millones de hogares en Estados Unidos. Y en medio de los cambios económicos de los últimos años, entender cómo funcionan estas ayudas se vuelve indispensable, especialmente ahora que enfrenta una de sus transformaciones más importantes en décadas.

En los últimos meses han salido a la luz declaraciones oficiales y reportes de organizaciones que trabajan directamente con familias usuarias de SNAP, y el panorama que se dibuja es claro: la reforma aprobada a nivel federal está a punto de cambiar la forma en que millones acceden a los cupones de alimentos. Y no se trata de un ajuste menor, sino de una ampliación sustancial de los requisitos laborales que podría dejar fuera a un número significativo de beneficiarios.

CAMBIO FUE IMPULSADO DESDE EL CONGRESO

La reforma fue promovida por legisladores republicanos dentro del plan de gasto federal, y su objetivo central es ampliar el mandato laboral para quienes reciben asistencia a través de SNAP. Esta modificación introduce obligaciones más estrictas y extiende el grupo de personas sujetas a cumplirlas.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR LOS REQUISITOS?

Aquí es donde el cambio realmente se vuelve amplio. Ya no se trata solo de adultos jóvenes sin empleo. Ahora, personas de hasta 64 años, padres de adolescentes, veteranos, individuos sin hogar y antiguos jóvenes de acogida deberán demostrar que trabajan, participan en programas de capacitación o realizan voluntariado al menos 80 horas mensuales.

Si no cumplen, el acceso a SNAP quedará limitado a un máximo de tres meses dentro de cada período de tres años.

Según cálculos de la Congressional Budget Office (CBO), esta ampliación del requisito laboral podría reducir en 2,4 millones el número de personas que recibirán cupones de alimentos cada mes durante la próxima década. De esa cifra, unas 300,000 familias con niños quedarían directamente afectadas.

LA APLICACIÓN ESTATAL

A partir de marzo, la mayoría de los estados comenzarán a aplicar las nuevas reglas, y ahí surge un segundo desafío. Organizaciones comunitarias y autoridades locales advierten que la implementación no será uniforme. La falta de notificaciones claras, los errores en sistemas estatales y la confusión sobre quién está exento —por discapacidad, edad o situación socioeconómica— podrían dejar a miles sin ayuda simplemente por fallos administrativos.

CIFRAS A TOMAR EN CUENTA

El Urban Institute estima que, en un mes típico, 5,4 millones de personas podrían verse afectadas por la expansión del requisito laboral. Dentro de ese grupo:

1,8 millones perderían totalmente los beneficios.

3,6 millones recibirían montos reducidos.

2,7 millones de familias entrarían entre quienes podrían ver recortes o eliminaciones.

EL IMPACTO EN INMIGRANTES

La reforma también introduce nuevas exclusiones para ciertos grupos, como refugiados, asilados y otros inmigrantes bajo protección humanitaria. En promedio, unos 90,000 de ellos podrían perder acceso a SNAP cada mes bajo las nuevas reglas.

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD PÚBLICA

Clínicas y centros de salud han advertido que la pérdida de SNAP no solo reduce la capacidad de las familias para acceder a alimentos, sino que incrementa los riesgos médicos asociados con la inseguridad alimentaria. Esta situación es especialmente crítica en comunidades con altos índices de enfermedades crónicas.

