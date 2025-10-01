El inicio de octubre trajo consigo un escenario de tensión en Estados Unidos: la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto federal provocó el cierre parcial del Gobierno. Esto significa que varias agencias redujeron sus operaciones y que ciertos servicios podrían experimentar retrasos o limitaciones.

La noticia generó preocupación entre los migrantes, especialmente aquellos que tienen trámites pendientes de visado o pasaporte.

En países como Argentina, Colombia y México, las embajadas estadounidenses informaron que no estarán actualizando de manera habitual sus páginas web ni redes sociales mientras dure la suspensión.

Solo se difundirán comunicaciones urgentes relacionadas con seguridad o protección de ciudadanos.

En países como Argentina, Colombia y México, las embajadas estadounidenses informaron que no estarán actualizando de manera habitual sus páginas web ni redes sociales. (Foto: @usembassymex / Instagram)

En cuanto a los trámites consulares, el Departamento de Estado aclaró que los servicios principales, como la emisión de pasaportes, las entrevistas para visas y la asistencia a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, continuarán operando en la medida de lo posible.

“Las operaciones consulares, tanto en el país como en el extranjero, se mantendrán operativas. Esto incluye: pasaportes, visas y asistencia a ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, señaló el organismo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también se pronunció. Matthew Tragesser, vocero de la institución, aseguró que los servicios clave, como la evaluación y verificación de antecedentes de extranjeros, no se verán afectados.

No obstante, reconoció que el programa E-Verify, que usan los empleadores para validar la elegibilidad de sus trabajadores, sí resultará interrumpido temporalmente.

USCIS aclaró que sus funciones principales no se verán interrumpidas, aunque el sistema E-Verify estará suspendido temporalmente. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

“El Uscis está listo para ayudar a nuestros socios a continuar impulsando la agenda del presidente Trump y a garantizar la seguridad de los estadounidenses”, afirmó.

Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue enfático en rechazar los rumores que hablaban de una flexibilización en la frontera.

“NO HAY CAMBIOS en las leyes de inmigración ni en la aplicación de la ley fronteriza de EE. UU. Los rumores de que un cierre del gobierno estadounidense permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos son FALSOS”, publicó la agencia en su cuenta de Instagram.

ICE y CBP enfatizaron que no habrá cambios en las leyes de inmigración ni flexibilización. (Foto: @ICEgov / Twitter)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) coincidió en que sus redes sociales no estarán activas hasta que se apruebe una nueva partida presupuestaria, lo que limitará su capacidad de responder a consultas; sin embargo, destacó que sus operaciones principales siguen en marcha, manteniendo el control fronterizo y la seguridad como prioridades.

¿Qué significa el cierre del Gobierno de EE. UU. y por qué ocurre?

El cierre del Gobierno de EE. UU., conocido como ‘government shutdown’, es la suspensión de la prestación de la mayoría de los servicios públicos federales que no se consideran “esenciales” o “obligatorios” según la ley. Esto implica que cientos de miles de empleados federales “no esenciales” son enviados a casa con licencia temporal y sin sueldo; no obstante, servicios críticos como la seguridad nacional, el control de tráfico aéreo, el Servicio Postal y los pagos de la Seguridad Social y Medicare generalmente continúan.

Este cierre ocurre porque el Congreso de EE. UU. no logra aprobar una ley de financiación (el presupuesto federal o una resolución de continuidad temporal) antes de que expire la financiación actual, que normalmente sucede al final del año fiscal, el 30 de septiembre.

El motivo principal es la profunda disputa política entre los partidos Demócrata y Republicano sobre cómo gastar el dinero federal. Las facciones en el Congreso utilizan el presupuesto como palanca para imponer sus prioridades o bloquear las del partido contrario, como la financiación de subsidios de salud, el gasto en defensa o políticas migratorias, lo que lleva al estancamiento y, por lo tanto, al cierre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!