Con el fin de agilizar el procesamiento de multas de tránsito y reducir errores en la captura de datos, la oficina del Secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Cook lanzó un programa piloto llamado e‑Citation. Si resulta exitoso, se extenderá a otros condados del estado como modelo para modernizar la gestión de sanciones de tráfico y mejorar la eficiencia de los tribunales. Pero ¿en qué consiste exactamente y cómo funcionará este sistema electrónico aplicado a las multas de tránsito? Averígualo a continuación.

¿QUÉ ES E-CITATION?

e‑Citation es un programa piloto del condado de Cook, el más poblado de Illinois, que permite emitir y procesar electrónicamente las multas de tránsito, reemplazando las boletas en papel escritas a mano.

Su objetivo principal es agilizar el trámite; por lo tanto, cuando un oficial emita una multa de forma electrónica, llegará directamente al conductor que cometió la falta y, al mismo tiempo, al sistema judicial. De este modo, la citación queda precargada con toda la información del conductor y de la infracción, lo que permite a los empleados revisarla, validarla y abrir el caso, en lugar de volver a teclearla.

El nuevo sistema e‑Citation promete que las multas lleguen más rápido al conductor y a los tribunales (Foto referencial: The Yuri Arcurs Collection / Freepik)

¿EN CUÁNTO SE REDUCE EL TIEMPO PARA EMITIR UN E-CITATION?

Gracias a este programa se reducen errores, acorta el tiempo entre que el conductor recibe la multa y puede verla/pagarla en el sistema, pero sobre todo busca modernizar la gestión de infracciones en el condado y, eventualmente, en otros condados de Illinois.

Su objetivo es reducir el tiempo de espera entre la recepción de una multa de tráfico y el pago. Con la e-Citation, la multa se puede ver en un plazo de 24 a 48 horas, en lugar de los 7 a 10 días que tardaba anteriormente.

¿QUÉ CALIFICA BAJO UNA CITACIÓN ELECTRÓNICA?

La citación electrónica se aplica a algunas de las faltas más comunes entre los conductores, no a las infracciones captadas por cámara de tráfico o estacionamiento. A continuación, los casos en los que sí recibirán una sanción:

No respetar una señal de Stop (pare).

Ignorar la señal roja continua.

No utilizar el cinturón de seguridad.

No contar con un registro estatal válido.

Conducir un vehículo sin seguro.

No presentar licencia de conducir.

Exceso de velocidad de 1 a 25 millas por encima del límite establecido.

Exceder el límite de velocidad de 1 a 25 millas en una zona de construcción.

Exceder el límite de velocidad de 1 a 25 millas en una zona escolar.

¿CÓMO PAGAR MULTAS DE TRÁNSITO EN EL CONDADO DE COOK?

Se puede escoger tres formas para pagar una e‑Citation en el condado de Cook. Estos son:

En línea

Entra al portal oficial de pagos del condado de Cook (sección de pago de citaciones o “traffic ticket payment”).

Ten a la mano tu número de citación (suele ser dos letras seguidas de ocho números, tal como aparece en el ticket).

Ingresa el número de citación, el monto a pagar que figura en la multa y los datos de tu tarjeta de crédito o débito.

Verifica que no tengas ya una resolución/judgment con recargos. De ser así, debes pagar el monto total indicado en la resolución, no el de la multa original.

Por correo

Envía un cheque o giro postal (no efectivo) indicando tu nombre y número de citación a la dirección de Cook County Department of Revenue, 118 N. Clark ST., Room 1160, Chicago, IL 60602 del condado de Cook.

En el sobre, incluye el pago por el monto exacto y revisa que la dirección coincida con la que aparece en la propia citación o en la web oficial del condado.

En persona

Acude a la oficina del Department of Revenue del condado de Cook (118 N. Clark ST., Room 1160, Chicago, IL 60602 del condado de Cook)

Lleva tu citación y una identificación oficial.

Allí suelen aceptar efectivo, cheque o giro postal, según indiquen los avisos del lugar.

TEN EN CUENTA: como los detalles (links, dirección exacta y métodos aceptados) pueden cambiar, conviene confirmar siempre en la página oficial del condado de Cook o en la propia citación, donde suele venir indicado el método de pago y la fecha límite.

A través de e‑Citation, las multas se generan y procesan electrónicamente, se reducen los errores de escritura y se agiliza el trabajo en los tribunales (Foto referencial: The Yuri Arcurs Collection / Freepik)

LOS MUNICIPIOS DEL CONDADO DE COOK QUE ACTUALMENTE UTILIZAN E-CITATION

Por el momento, este programa piloto se implementa en 40 municipios del condado de Cook.

Alturas de Arlington

Brookfield

Burr Ridge

Cresta de Chicago

Cicerón

Sheriff del condado de Cook

Colinas del club de campo

Campo

Crestwood

Des Plaines

Aldea de Elk Grove

Parque Elmwood

Evanston

Glencoe

Vista de Glen

Golf

Fincas Hoffman

Kenilworth

Parque LaGrange

Lansing

Lincolnwood

Parque Melrose

Morton Grove

Niles

Northlake

Northfield

North Riverside

Parque Orland

Palatino

Parque Forestal

Prospect Heights

Parque Richton

Rosemont

Schaumburg

Parque Schiller

Barrington del Sur

Parque Tinley

Manantiales occidentales

Ruedas

Wilmette

Winnetka

