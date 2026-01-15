Estados Unidos anunció esta semana que suspenderá de manera indefinida, a partir del 21 de enero, el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países. La medida busca limitar la llegada de personas que, según aseguran desde la administración Trump, podrían depender de ayudas sociales o extraer recursos del pueblo estadounidense. De inmediato, las autoridades migratorias salieron a aclarar que esta pausa no afecta a los aficionados que asistirán a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, quienes tengan otros propósitos de viaje deberán esperar hasta que el Gobierno revise y asegure que los nuevos inmigrantes no generarán un costo para los contribuyentes.

Qué tipos de visas de EE.UU. entran en pausa para 75 países

La suspensión impacta principalmente a las visas de inmigrante, que permiten residir y trabajar de forma permanente en EE.UU. Según informó el Departamento de Estado, la medida alcanza a naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina. Algunos de los países más destacados incluyen Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Afganistán, Irán, Somalia, Albania, Rusia y muchos más.

El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ya había endurecido el año pasado los criterios para determinar quién podría convertirse en una “carga pública”. Este término técnico se refiere a extranjeros que podrían depender principalmente del Gobierno para su subsistencia mediante ayudas sociales o institucionalización a largo plazo.

En su cuenta oficial de X, el Departamento indicó que la pausa afectará a decenas de países cuyos inmigrantes, según la administración, “a menudo se convierten en cargas públicas al llegar a Estados Unidos”, y que la medida se mantendrá hasta que el Gobierno pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán recursos del pueblo estadounidense. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó este mensaje: “No más aprovechamiento de los contribuyentes estadounidenses”.

Qué países están en la lista a los que EE.UU. congela la tramitación de visas

Entre los países afectados se encuentran:

América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. África: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen.

Argelia, Camerún, Cabo Verde, Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen. Asia y Medio Oriente: Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Birmania, Camboya, Bután, Bangladés.

Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Birmania, Camboya, Bután, Bangladés. Europa: Albania, Belarús, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia, Armenia, Azerbaiyán.

La suspensión se basa en la normativa estadounidense sobre inadmisibilidad por “Public Charge Ground of Inadmissibility”, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 9 de septiembre de 2022. Esta regla exige que los extranjeros que solicitan visas, admisión o ajuste de estatus demuestren que no es probable que dependan principalmente del Gobierno para su estadía en el país. Se consideran factores como edad, salud, situación familiar, solvencia económica, educación, habilidades laborales y dominio del inglés.

Bajo esta política, los funcionarios consulares pueden realizar entrevistas en inglés para evaluar la capacidad de integración de los solicitantes. El objetivo principal es prever si un inmigrante podría convertirse en una carga pública en algún momento tras su llegada, y garantizar que quienes reciban visas de inmigrante puedan mantenerse de manera independiente, protegiendo así los recursos del pueblo estadounidense.

