Si trabajas en Estados Unidos y tus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de tu familia, especialmente las de tus hijos, hay una ayuda que podrías solicitar: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece hasta US$4,427 a través del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC. Este beneficio está dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados que cumplan ciertos requisitos. A continuación, te explicamos en qué consiste, quiénes pueden recibirlo, qué condiciones deben cumplir y cómo solicitarlo.

¿No tienes hijos? El IRS también ofrece un crédito para trabajadores elegibles (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES EL EITC Y CÓMO FUNCIONA?

El EITC es un crédito tributario reembolsable dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Primero reduce los impuestos que la persona debe; si el crédito supera esa deuda tributaria, la diferencia puede formar parte de su reembolso, publica el sitio web de IRS.

En 2026, el crédito alcanza su punto máximo de US$4,427 para quienes tienen un hijo calificado y determinados niveles de ingresos; después disminuye gradualmente a medida que aumentan los ingresos, hasta desaparecer al superar el límite aplicable.

Cabe precisar que si la declaración incluye el EITC, la ley generalmente impide que el IRS emita el reembolso antes de mediados de febrero, aun cuando se presente la declaración al inicio de la temporada fiscal.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIRLO

Los trabajadores con un hijo que cumpla los requisitos podrían recibir hasta US$4,427 mediante el EITC correspondiente al año fiscal 2026. No se trata de un cheque automático: se reclama al presentar la declaración de impuestos de 2026, normalmente en 2027.

Para aspirar al EITC con un hijo, la persona debe cumplir, en general, con estas condiciones:

Tener ingresos del trabajo, ya sea como empleado, trabajador independiente o por ciertas prestaciones por discapacidad, precisa IRS en su sección de EITC.

Tener un ingreso bruto ajustado y un ingreso del trabajo inferiores a US$51,593 si presentas como soltero, cabeza de familia o viudo calificado; el límite sube a US$58,863 para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

Tener ingresos de inversiones de no más de US$12,200 durante 2026.

Contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de la declaración, incluidas prórrogas.

Ser ciudadano estadounidense o residente extranjero durante todo el año fiscal, y no presentar el Formulario 2555 para excluir ingresos obtenidos en el extranjero.

En la mayoría de los casos, no presentar como casado por separado; existen excepciones limitadas para ciertas personas separadas de su cónyuge.

El monto máximo de US$4,427 no está garantizado: depende de los ingresos, el estado civil para efectos tributarios y otros datos de la declaración.

Requisitos del hijo

El menor debe reunir las pruebas de relación, edad, residencia y declaración conjunta que establece el IRS, menciona las normas para la calificación del niño. Así tenemos:

Tener un número de Seguro Social válido.

Ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermanastro o un descendiente de alguna de esas personas; también pueden calificar menores bajo determinadas situaciones de acogida.

Tener menos de 19 años al cierre de 2026; menos de 24 años si es estudiante a tiempo completo durante al menos cinco meses del año; o cualquier edad si tiene una discapacidad total y permanente.

Vivir con el contribuyente en Estados Unidos durante más de la mitad de 2026.

No ser reclamado como hijo calificado para el EITC por más de una persona.

El EITC ayuda a los trabajadores y a familias con ingresos bajos a moderados a recibir un crédito tributario (Foto: Freepik)

¿CÓMO SOLICITAR EL EITC?

En otras de las páginas del IRS, sigue estos pasos para solicitar el EITC:

1. Presenta el Formulario 1040 o 1040-SR, incluso si por tus ingresos no estarías obligado a presentar una declaración.

2. Completa y adjunta el Schedule EIC (Formulario 1040 o 1040-SR), donde se informa al IRS sobre el hijo que reúne los requisitos.

3. Revisa la elegibilidad con el asistente oficial del EITC del IRS o pide apoyo a un preparador confiable; ten a mano los números de Seguro Social, comprobantes de ingresos y documentos que demuestren la residencia del menor si el IRS los solicita.

4. Elige depósito directo para recibir un posible reembolso con mayor rapidez.

MONTOS QUE SE OTORGAN POR LA CANTIDAD DE HIJOS

Para el año tributario 2026 —que se declara en 2027—, estos son los montos máximos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC):

Hijos que cumplen los requisitos Crédito máximo del EITC Sin hijos calificados Hasta US$664 Un hijo calificado Hasta US$4,427 Dos hijos calificados Hasta US$7,316 Tres o más hijos calificados Hasta US$8,231

El monto real depende de los ingresos del trabajo, el estado civil tributario, los ingresos por inversiones y el cumplimiento de los requisitos del crédito; por eso, no todas las personas recibirán la cifra máxima.

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