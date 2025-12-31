Una mujer de Florida deberá pagar más de 100.000 dólares en multas acumuladas por estacionar de forma indebida en su propia vivienda, luego de que la Corte Suprema del estado se negara a revisar su apelación. La mujer alegaba que las sanciones eran excesivas, pero el máximo tribunal decidió no intervenir en el caso. Zenaida “Sandy” Martínez presentó su denuncia contra la ciudad de Lantana en febrero de 2021. Según documentos judiciales, el municipio le reclama más de 165.000 dólares por lo que ella considera infracciones menores al código local.

De ese total, cerca de 100.000 dólares corresponden a multas por estacionar su auto en la entrada de su casa con dos ruedas parcialmente sobre el césped. A eso se suman más de 60.000 dólares por dos faltas de tipo estético.

En la demanda se señala que el monto total de las sanciones equivale a “casi cuatro veces más de lo que Sandy gana en todo un año”.

La ciudad de Lantana la sancionó durante más de un año por tener dos ruedas sobre el césped. (Foto: Institute for Justice / YouTube)

De acuerdo con el Instituto para la Justicia (IJ), organización que representa a Martínez, en la vivienda viven cuatro personas adultas que necesitan autos para ir al trabajo o a la escuela.

Cuando los cuatro vehículos estaban estacionados, “a veces uno de ellos tenía dos ruedas sobre el césped”, lo que derivó en multas de 250 dólares diarios durante 407 días consecutivos.

Aunque la ley de Florida permite sanciones de hasta 250 dólares por día por infracciones iniciales, los abogados de Martínez sostuvieron que el monto total viola la cláusula constitucional que prohíbe multas excesivas.

Aunque apeló por considerar las multas excesivas, la Corte Suprema estatal rechazó revisar el caso. (Foto: Institute for Justice / YouTube)

El abogado Ari Bargil afirmó: “Las multas de seis cifras por estacionar en tu propia propiedad son impactantes. La cláusula contra multas excesivas de la Constitución de Florida fue creada precisamente para evitar este tipo de abusos”.

Tras perder en instancias inferiores, Martínez llevó el caso ante la Corte Suprema de Florida en mayo de 2025; sin embargo, el 22 de diciembre el tribunal rechazó revisarlo.

Bargil criticó la decisión y dijo que “la negativa del tribunal a escuchar el caso de Sandy y aclarar las protecciones constitucionales contra multas descontroladas es un perjuicio para todos los floridanos”.

El fallo generó críticas sobre el impacto de este tipo de sanciones en los propietarios. (Foto: Institute for Justice / YouTube)

Por su parte, Martínez expresó su indignación: “Es indignante que la Corte Suprema de Florida no quiera considerar si la Constitución protege a los floridanos de multas ruinosas. Las ciudades no deberían poder arruinar vidas por infracciones triviales”.

Aunque su vivienda no puede ser embargada por una excepción legal, sus abogados sostienen que las multas le quitan valor a la propiedad y hacen casi imposible venderla o comprar otra casa.

Cuánto es la multa por estacionarse mal en Florida

En Florida, además de las sanciones de tránsito típicas, los gobiernos locales pueden imponer multas por infracciones a los códigos municipales, como violaciones de mantenimiento o estacionamiento en propiedades privadas.

El estado informa en su sitio web que, bajo la ley estatal en el Capítulo 162, las ciudades y condados pueden aplicar multas diarias si un propietario no corrige una infracción tras recibir una notificación.

Las sanciones pueden llegar a hasta US$250 por día para una primera violación y US$500 por día para una repetida. En algunos casos mayores si la infracción es grave o irreversible.

