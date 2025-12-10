Cuando se acerca una fecha clave en el calendario legislativo en Estados Unidos, es vitar revisar qué normas empiezan a aplicarse porque, aunque muchas pasan inadvertidas, afectan áreas importantes como la salud, los seguros, la administración pública y la protección animal. El 1 de enero de 2026 no será la excepción: varias leyes aprobadas durante la sesión legislativa de 2025 entran en vigor total o parcialmente en el estado de Florida y vale la pena ordenarlas para saber qué cambia desde ese día.

Estas fechas de vigencia suelen aparecer dispersas dentro de textos legales extensos, así que reunir en un solo lugar las disposiciones más visibles ayuda a tener un panorama claro. A continuación, te explico, con subtítulos, cada una de las leyes y cambios que se activan específicamente el 1-1-2026, al menos las que más han sido de hablar mediático en las últimas semanas.

LEYES QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2026 EN FLORIDA

HB 255: Base de datos de maltrato animal

La Animal Cruelty Database comenzará a operar públicamente a través del Florida Department of Law Enforcement (FDLE). Desde el 1 de enero de 2026, el mencionado organismo deberá publicar una base de datos consultable con los nombres de personas condenadas, declaradas culpables o que se hayan declarado culpables o nolo contendere por delitos de crueldad animal. Esta obligación forma parte de una ley más amplia, pero este componente específico es el que entra en vigor en esa fecha.

Ese mismo día empiezan a aplicarse las nuevas reglas del Pet Insurance. Las aseguradoras deberán ofrecer explicaciones claras sobre criterios de pago de siniestros, períodos de espera, exclusiones por condiciones preexistentes y el derecho del cliente a cancelar la póliza dentro de un plazo definido. Además, no podrán exigir participación en programas de bienestar como requisito para ser elegible, y se limitan los momentos en los que pueden pedir exámenes veterinarios relacionados con la póliza.

Nueva ley en Florida cambia las reglas del seguro para mascotas (Foto: Pixabay)

SB 158: Exámenes de mama sin costos compartidos

Los planes de seguro de salud para empleados del Estado de Florida no podrán cobrar copagos, deducibles ni ningún tipo de costo compartido por exámenes diagnósticos de mama ni estudios complementarios (como resonancias o ecografías indicadas con fines diagnósticos). Esta medida busca facilitar el acceso a pruebas esenciales para la detección y seguimiento del cáncer de mama. Seamos sinceros, esta noticia es alentadora porque siempre es bueno realizar exámenes de prevención ante enfermedades en las que el tiempo es clave.

SB 944: Reclamos de aseguradoras a psicólogos

A partir del 1-1-2026, las aseguradoras de salud y las HMO tendrán solo 12 meses para reclamar a psicólogos licenciados la devolución de pagos en exceso. Antes el plazo era de 30 meses. Con este ajuste, los profesionales en mención pasan a tener el mismo período de exposición que otros proveedores sanitarios como médicos, quiroprácticos y dentistas.

SB 1808: Reembolso de sobrepagos a pacientes

Centros y profesionales de salud con licencia en Florida deberán devolver cualquier sobrepago hecho por un paciente en un plazo máximo de 30 días. El incumplimiento podría generar sanciones económicas o medidas disciplinarias. Este requisito se aplica únicamente a sobrepagos de pacientes, no de aseguradoras. Es decir, se ha pensado en las personas de a pie.

OTROS CAMBIOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y LOCALES

También empiezan a regir, dentro de leyes más amplias aprobadas en 2025, modificaciones relacionadas con tasas locales, impact fees, exenciones fiscales y ajustes en la administración pública. Estos cambios no aparecen siempre como leyes independientes, sino como secciones puntuales que fijan expresamente el 1-1-2026 como fecha de inicio.

Ajustes en materia de cannabis medicinal

Algunas disposiciones derivadas de la ley de cannabis medicinal de 2017, modificadas nuevamente en 2025, también cambian a partir de esa fecha. Estas enmiendas activan o revierten partes del estatuto vigente, en función del calendario establecido hace varios años.

Para muchas personas, el cannabis medicinal es el único tratamiento que les funciona (Foto: AFP)

Nuevas tarifas eléctricas de Florida Power & Light

El plan cuatrienal aprobado por la Florida Public Service Commission para Florida Power & Light incluye un ajuste tarifario que entra en vigor el 1 de enero de 2026. Este cambio forma parte de un esquema regulado que se aplica de manera escalonada.

Requisitos para asociaciones de condominios

Algunas asociaciones de condominios tendrán nuevas obligaciones sobre conservación de registros oficiales. Estas disposiciones específicas entran en vigor también el primer día de 2026 y forman parte de reformas más amplias en el sector inmobiliario.

