Durante estos últimos meses muchas personas se preguntan cuánto gana realmente Ron DeSantis como gobernador de Florida. Es un tema que suele generar curiosidad, sobre todo porque se trata de una figura política muy visible en Estados Unidos y porque, en comparación con otros gobernadores, su salario ha sido motivo de debate. Así que quise revisar las cifras oficiales y la información pública disponible para entender mejor cómo está compuesto su ingreso anual.

Antes de entrar en los números específicos, vale la pena recordar que el cargo de gobernador de Florida es uno de los más influyentes del país, especialmente por el tamaño del estado y su peso político. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sea uno de los mejor remunerados. Y justo ahí es donde empiezan a surgir las comparaciones con otros estados y con otras posiciones de alto rango dentro del propio gobierno de Florida.

EL SALARIO BASE COMO GOBERNADOR DE FLORIDA

Cuando se revisan los datos oficiales y publicaciones de medios especializados, el salario de Ron DeSantis como gobernador se sitúa alrededor de US$141,400 al año. Es una cifra que se ha mantenido estable en los años recientes y que, curiosamente, está por debajo del sueldo que perciben gobernadores de otros estados grandes. Incluso dentro de la estructura estatal de Florida hay cargos que ganan más que él, algo que suele sorprender a quienes no están familiarizados con la escala salarial del estado.

Ron DeSantis es el actual gobernador del estado de Florida (Foto: AFP)

LOS INGRESOS QUE LLEGAN POR FUERA DEL CARGO PÚBLICO

Además del salario oficial, una parte importante de los ingresos recientes de Ron DeSantis proviene de algo completamente distinto al gobierno: su libro “The Courage to Be Free”, publicado por la editorial HarperCollins. Este título se convirtió rápidamente en un éxito comercial y marcó un cambio significativo en sus finanzas personales.

DeSantis recibió en 2022 un anticipo editorial cercano a US$1.25 millones, una cifra que explica por qué su patrimonio creció con tanta rapidez en tan poco tiempo. Ese adelanto fue solo el comienzo, porque el acuerdo editorial contemplaba pagos posteriores ligados a regalías y ventas del libro.

En los años posteriores, continuó recibiendo ingresos vinculados al mismo contrato. En 2023 y 2024, los pagos anuales rondaron los US$625,500, lo que consolidó al libro como su principal fuente de ingresos más allá del cargo público. Gracias a esto, su patrimonio neto superó los US$2 millones, un salto notable considerando que antes de la publicación del libro no reportaba grandes activos.

LO QUE DICEN SUS DECLARACIONES FINANCIERAS RECIENTES

Al revisar sus formularios de divulgación financiera estatales correspondientes a 2024, se ve claramente que no reporta otras fuentes significativas de ingresos además del salario de gobernador y los pagos del libro. Tampoco aparecen propiedades inmobiliarias, grandes inversiones o carteras de acciones relevantes. Su situación patrimonial, al menos según los documentos oficiales, ha cambiado casi exclusivamente por el éxito editorial.

El estado de Florida es uno de los más grandes de Estados Unidos (Foto: AFP)

