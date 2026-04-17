¿Estás buscando nuevos retos laborales en Florida ? En caso estés residiendo en el condado de Miami-Dade , es una excelente oportunidad para que pruebes suerte en el proceso de selección que pretende incorporar nuevos conductores a su red de transporte público; se trata de una iniciativa que ofrece estabilidad, buenos ingresos y beneficios competitivos. En esta nota, te explicaré cuáles son los requisitos que se están solicitando en esta convocatoria y cómo presentar tu solicitud.

Los funcionarios del condado lanzaron este aviso laboral al notar que existen escasos conductores capaces de conducir buses para el traslado de los residentes a distintos puntos del área.

Es una excelente oportunidad, ya que el salario ofrecido suele ser competitivo. De acuerdo a la información oficial del condado, el chofer puede recibir un sueldo de hasta $21 por hora, pero no sería lo único, ya que también accedería a un bono de $5,000 solo por firmar.

El personal seleccionado tiene la responsabilidad de conducir autobuses de pasajeros de entre 9 y 18 metros de longitud, operados con diésel o combustibles alternativos, a través de diversas rutas establecidas en el área metropolitana.

El chofer que labora en Miami-Dade puede recibir hasta $21 por hora. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo aplicar al puesto de chofer de autobús en Miami-Dade, Florida

Si estás interesado en postular, se trata de un puesto a tiempo completo con una remuneración inicial de $20,15 por hora como parte de una etapa de aprendizaje; esta cifra puede incrementarse hasta $21 cuando se concluye el periodo de capacitación.

Con lo indicado, el siguiente paso será que te inscribas en el sitio oficial del gobierno y solicites este puesto en la oferta específico.

Qué requisitos se solicitan para el puesto de chofer de autobús en Miami-Dade

Necesitas contar con una diploma de bachillerato o su equivalente (GED, por sus siglas en inglés) y, además, es obligatorio que entregues constancias que acrediten tu aprobación de exámenes de conocimientos generales, frenos de aire y transporte de pasajeros requeridos para obtener la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) .

También es importante que tengas disponibilidad para laborar los fines de semana y días festivos, en distintos turnos y lugares, según lo que disponga el empleador.

Cuando superes la prueba escrita, el proceso continuará con la revisión de tu registro de conducción, instancia en la que se evaluará cualquier falta vial, incidente de tránsito o condena previa asociada a tu historial como conductor.

Es necesario que cumplas con los requisitos solicitados. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Beneficios que obtiene un chofer de autobús en Miami-Dade

Recibirás un bono de US$5000 por firmar a tiempo completo.

Accedes a pago de horas extras incorporadas y adicionales pagadas doblemente por trabajar en días festivos.

Capacitación pagada de ocho a diez semanas.

Capacitación para obtener el permiso de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Subsidio para uniforme.

Obtendrás planes de jubilación disponibles (inversión y pensión) mediante el Sistema de Jubilación de Florida Seguro médico, dental y de vida, entre otros.

Contarás con 17 días festivos remunerados por el condado, además de 10 días de vacaciones y 12 días por enfermedad anualmente.

Recibirás un reembolso de matrícula de $2,500 tras la contratación, capacitación y seis meses de servicio efectivo, seguido de otros $2,500 que se te entregará cumplido los 18 meses adicionales de trabajo exitoso.

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