Nueva York no solo es la ciudad que nunca duerme, también es una de las capitales mundiales del arte, la historia y la cultura. Sus calles albergan algunos de los museos más prestigiosos del planeta, donde se guardan obras que han marcado la evolución del pensamiento y la estética humana. Y lo mejor es que, si sabes cuándo ir, puedes recorrer muchos de ellos sin gastar un solo dólar.

En Manhattan, la oferta es abrumadora: más de 60 museos que van desde lo más clásico hasta lo más experimental. En toda la ciudad, la cifra supera el centenar. Sin embargo, entre tantas opciones, hay ciertos espacios que no solo destacan por su relevancia cultural, sino también por abrir sus puertas de manera gratuita en días y horarios específicos.

LOS MEJORES MUSEOS GRATIS EN NUEVA YORK

1. Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno (MoMA) es una meca para los amantes de las vanguardias del siglo XX. Situado en pleno Midtown, este templo del arte reúne obras de Van Gogh, Dalí, Picasso, Matisse y Warhol, entre otros. Además de sus salas repletas de historia visual, su Jardín de Esculturas es una joya en sí misma. Si quieres visitarlo sin pagar, recuerda: todos los viernes, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., el acceso es gratuito.

El Museo del Arte Moderno está situado en el Midtown de Manhattan (Foto: AFP) / Brett Beyer

2. Museo de las Artes del Bronx

Más al norte, en el Bronx, se encuentra el Bronx Museum of the Arts, un espacio vibrante dedicado al arte contemporáneo y a la conexión con la vida urbana. Aquí no solo verás exposiciones de fotografía o instalaciones impactantes, sino que también podrás tomar clases de salsa y participar en programas comunitarios. Su entrada es gratis el primer viernes de cada mes, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

3. Museo de Brooklyn

El Brooklyn Museum es otro gigante cultural que abre sus puertas sin costo el primer sábado de cada mes, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Con 52.000 metros cuadrados, es el tercer museo más grande de la ciudad y guarda tesoros que van desde antigüedades egipcias hasta obras maestras de Rothko y Degas. Además, su Jardín de Escultura Conmemorativa es un rincón perfecto para reflexionar entre piezas arquitectónicas rescatadas de toda Nueva York.

El Brooklyn Museum es el tercer museo más grande de Nueva York (Foto: AFP)

4. Museo Americano de Historia Natural

Si tu interés va más allá del arte y se inclina hacia la ciencia y la naturaleza, el Museo Americano de Historia Natural es una parada obligatoria. Ubicado frente al Central Park, este complejo de 27 edificios alberga 34 millones de especímenes y recibe más de cinco millones de visitantes al año. Aunque la entrada es de pago, puedes entrar gratis si cuentas con pases turísticos como el City Pass o el New York Pass.

5. Museo Noguchi

En Queens, el Museo Noguchi ofrece una experiencia más íntima y contemplativa. Creado por el escultor y diseñador Isamu Noguchi, combina un jardín de esculturas con una exposición de modelos arquitectónicos, dibujos y diseños que reflejan la esencia de su obra. El primer viernes de cada mes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., el ingreso es gratuito, lo que lo convierte en una joya escondida para los amantes del diseño.

