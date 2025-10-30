¿De verdad los estadounidenses recibirán un cheque de estímulo de US$2,000 en noviembre? Los rumores y las publicaciones virales han disparado las expectativas en millones de hogares, especialmente ante el contexto de cierre temporal del gobierno federal y las crecientes dificultades económicas. Aquí te explicó qué ha dicho el gobierno sobre este pago y qué esperar en los próximos meses.

El cierre federal prolongado y la presión inflacionaria han reactivado el interés por nuevos estímulos económicos en Estados Unidos. Luego de las tres rondas de pagos de alivio por la COVID-19, muchos ciudadanos esperan un nuevo cheque de US$2,000. Sin embargo, la confusión ha aumentado con la proliferación de rumores en redes sociales y la falta de anuncios oficiales del IRS y el Congreso.

¿REALMENTE HABRÁ UN CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$2,000 EN NOVIEMBRE EN ESTADOS UNIDOS?

A pesar de que se ha viralizado el rumor de un pago de US$2,000 por depósito directo, en la página del IRS no aparece ninguna información oficial sobre alguna nueva ronda de estímulos en noviembre. Tampoco se ha pronunciado algún funcionario al respecto. La entidad informa que solo se debe tomar en cuenta las comunicaciones oficiales, que solo salen por IRS.gov o canales gubernamentales certificados, nunca por mensajes directos en redes sociales porque pueden ser una estafa. La única propuesta legislativa vigente —la Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses, presentada por el senador Josh Hawley— busca pagos de US$600 por adulto y US$2,400 por familia, pero no ha avanzado en el Congreso.

No hay información oficial del IRS sobre que vayan a emitir nuevos pagos de estímulo en noviembre (Foto: Diseñado por Freepik)

LO QUE HA DICHO DONALD TRUMP SOBRE UN NUEVO CHEQUE DE ESTÍMULO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido públicamente la posibilidad de una cuarta ronda de alivios económicos y señaló en entrevistas que el gobierno federal estudia estímulos de entre US$1,000 y US$2,000 por persona. Sin embargo, hasta la fecha, no existe ninguna legislación aprobada que autorice nuevos pagos. Trump ha vinculado la posibilidad de estos estímulos a los ingresos que generarían nuevos aranceles, aunque reconoció que el escenario está lejos de concretarse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado a favor de un nuevo estímulo económico, pero aún no hay avances concretos (Foto: EFE)

¿QUÉ PROPUESTAS HAY EN EL CONGRESO SOBRE UN NUEVO PAGO?

En 2025, el senador republicano Josh Hawley presentó la Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses, con pagos de US$600 por adulto y cada hijo dependiente o US$2,400 para familias de cuatro. El plan quedó en revisión en comité y no ha avanzado desde septiembre. Ningún otro proyecto ha sido aprobado ni cuenta con financiación oficial, aunque varios se analizan en comités del Congreso.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS Y RUMORES SOBRE CHEQUES DE ESTÍMULO EN REDES SOCIALES?

El IRS no solicita información personal por redes sociales ni correo electrónico desconocido.

Los únicos canales oficiales son IRS.gov y agencias gubernamentales.

Mensajes que pidan datos bancarios o pagos para acceder a estímulos deben considerarse intentos de fraude.

Los pagos de asistencia federal autorizados tras la pandemia vencieron oficialmente en abril de 2025.

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.