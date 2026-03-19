Estados Unidos espera este viernes 20 de marzo un escenario que ha provocado alerta entre las autoridades meteorológicas. Sucede que ciertas partes del país están registrando temperaturas por encima del promedio , condiciones secas y fuertes vientos, permitiendo que la combinación de estos factores incrementen el peligro de incendios forestales. Con lo indicado, te invito a leer esta nota para que descubras qué zona del territorio estadounidense está expuesto a este peligro.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que se trata de un evento climático que es poco común para el presente mes debido a su intensidad y tiempo de duración.

Por ejemplo, en la región Oeste se espera que los valores térmicos se sitúen entre los 80 y 90 °F en los próximos días. Lo más preocupante se registrará en el sur de California y el suroeste desértico, pues se prevé que las temperaturas superarían los 100 °F.

Se espera que las localidades situadas al sur de California registren valores térmicos superiores a los 100 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Ante este panorama crítico, la agencia ya emitió avisos y advertencias en ambas zonas, pues es posible que este calor extremo tenga un impacto en sus habitantes debido a la falta de adaptación estacional.

También hay posibilidades de que las elevadas temperaturas derritan rápidamente el hielo situado en las áreas montañosas. De ocurrir, provocará que el caudal de los ríos y corrientes aumente a niveles peligrosos.

Qué zona de EE.UU. está bajo alerta crítica de incendios para este viernes 20 de marzo

De acuerdo a la agencia de meteorología, en las Grandes Llanuras, especialmente en el este de Wyoming, existen advertencias de incendio ante la presencia de fuertes vientos, baja humedad y condiciones secas.

Las zonas situadas en las Grandes Llanuras están expuestas a registrar incendios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Entonces, si aparece un pequeño incendio en partes de las llanuras centrales y del norte, el fuego se propagará en tiempo récord. Por esa razón, los expertos recomiendan a los habitantes que eviten encender o quemar objetos.

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