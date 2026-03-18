Marzo suele ser un mes de transición, ese punto intermedio donde el invierno comienza a despedirse y la primavera apenas se deja sentir en gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, este año el clima ha decidido romper el guion por completo. En lugar de temperaturas templadas, millones de personas están experimentando un calor inusualmente intenso, más propio de finales de primavera o incluso del verano. Este fenómeno no solo está sorprendiendo por su intensidad, sino también por su alcance, ya que varias ciudades importantes se preparan para enfrentar temperaturas récord en los próximos días, marcando un fin de semana que podría quedar registrado en la historia climática.

Según AccuWeather, una ola de calor con características veraniegas se está instalando sobre el suroeste del país, impulsando los termómetros hasta los 90 °F (32 °C) e incluso superando los 100 °F (38 °C) en algunas zonas. Este evento está siendo provocado por un “domo de calor”, un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente y dificulta la formación de nubes o lluvias, lo que permite que las temperaturas sigan aumentando día tras día.

Temperaturas récord en marzo sorprenden a millones en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

“Este no es el típico calor de marzo”, advirtió el meteorólogo Tyler Roys, quien explicó que decenas de millones de personas están experimentando condiciones que normalmente no se presentan hasta finales de abril, mayo o incluso junio. En otras palabras, muchas regiones están prácticamente “saltándose la primavera”.

Las ciudades más afectadas por el calor extremo

El impacto será especialmente fuerte en el oeste y suroeste de Estados Unidos, donde varias ciudades podrían romper récords históricos:

Los Ángeles: En el centro de la ciudad, las temperaturas alcanzarán los 90 °F durante varios días, con picos cercanos a los 100 °F. Incluso podría ponerse en riesgo el récord histórico de marzo, establecido en 1879.

En el centro de la ciudad, las temperaturas alcanzarán los 90 °F durante varios días, con picos cercanos a los 100 °F. Incluso podría ponerse en riesgo el récord histórico de marzo, establecido en 1879. Las Vegas: La ciudad del entretenimiento registrará temperaturas iguales o superiores a los 90 °F durante casi toda la semana. Existe la posibilidad de que alcance los 100 °F, algo que rompería marcas históricas por varias semanas de anticipación.

La ciudad del entretenimiento registrará temperaturas iguales o superiores a los 90 °F durante casi toda la semana. Existe la posibilidad de que alcance los 100 °F, algo que rompería marcas históricas por varias semanas de anticipación. Phoenix: Una de las más golpeadas por esta ola de calor. Se esperan temperaturas cercanas a los 106 °F (41 °C), superando récords diarios por hasta 10 grados. Esto representa entre 20 y 30 grados por encima del promedio habitual para marzo.

Otras ciudades bajo alerta por temperaturas récord

El calor no se limitará al desierto. También se extenderá hacia otras zonas del oeste y parte del centro del país:

Salt Lake City : récords en riesgo durante varios días

: récords en riesgo durante varios días Albuquerque : posibles marcas históricas superadas ampliamente

: posibles marcas históricas superadas ampliamente Denver : temperaturas que podrían alcanzar niveles inusuales para esta época

: temperaturas que podrían alcanzar niveles inusuales para esta época San Francisco: máximas en los 80 °F, superando registros previos

El clima en EE.UU. se adelanta al verano con un calor inusual. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Un contraste extremo en el centro del país

Mientras el oeste se sofoca, el centro de EE.UU. vive un cambio brusco. A inicios de semana, varias zonas registraron temperaturas inusualmente frías, incluso con récords mínimos desde Texas hasta Nebraska. Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente, con un repunte hacia los 80 °F y 90 °F durante el fin de semana, generando un fenómeno conocido como “latigazo climático”.

Riesgos para la salud y aumento en el consumo energético

Este aumento repentino de temperaturas no solo afecta el confort, sino también la salud. El calor extremo puede provocar agotamiento, golpes de calor y deshidratación, especialmente en personas mayores o quienes realizan trabajos al aire libre. Además, se espera un incremento en la demanda de energía debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración.

Expertos también advierten sobre un riesgo poco evidente: el contraste entre el aire caliente y el agua fría en playas y ríos. En lugares como el sur de California, el agua aún se mantiene a temperaturas muy bajas, lo que puede provocar choques térmicos peligrosos.

¿Hay riesgo de incendios forestales?

Aunque en muchas áreas el riesgo se mantiene moderado debido a vientos ligeros, algunas regiones cercanas a las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras podrían enfrentar un aumento en la probabilidad de incendios. La combinación de aire seco, vegetación reseca y calor extremo crea condiciones favorables para que pequeños focos se propaguen rápidamente.

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