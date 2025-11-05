La inflación, los ajustes del costo de vida y los feriados federales son factores que todos los beneficiarios de la Administración de Seguro Social de Estados Unidos (SSA, sigla en inglés) deben considerar antes de planificar su presupuesto para el 2026. Por ello, te doy a conocer el calendario de pagos qué hará el Seguro Social.

En 2026, más de 75 millones de personas recibirán beneficios mensuales del programa federal, que abarca a jubilados, sobrevivientes, así como integrantes del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, sigla en inglés) o del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI). El ajuste por costo de vida (Cost of Living Adjustment, COLA) será del 2,8%, ligeramente superior al promedio histórico de los últimos 5 años. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación observada en el cierre de 2025, según informó la propia SSA el 24 de octubre.

De acuerdo con datos de la SSA, casi nueve de cada diez personas de 65 años o más estaban recibiendo un beneficio de Seguro Social en 2025. Para lograr una pensión en Estados Unidos debes haber contribuido a lo largo de tu vida laboral al Seguro Social y cumplido ciertas reglas, como el número de créditos anual.

La Administración del Seguro Social se encarga de los pagos mensuales a más de 75 millones de beneficiarios (Foto: AFP) / Piero Hatto

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2026

La pregunta clave para millones de beneficiarios es simple: ¿cuándo llegarán los pagos del Seguro Social en 2026? A continuación, conoce las fechas en las que la Administración del Seguro Social tiene programados los pagos mensuales a 68 millones de jubilados, trabajadores con incapacidad, dependientes o sobrevivientes, así como a 7.5 millones de beneficiarios del programa de Ingreso de Seguro Suplementario, que es para los ancianos de bajos recursos, ciegos y discapacitados.

Diciembre 2025

31 de diciembre de 2025: corresponde el pago de enero para los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). La fecha se adelantó porque el día 1 de enero es feriado.

2026

Enero

2 de enero: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

14 de enero: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

21 de enero: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

28 de enero: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

30 de enero: corresponde el pago de febrero para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de febrero cae domingo.

Febrero

3 de febrero: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

11 de febrero: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

18 de febrero: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

25 de febrero: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

27 de febrero: corresponde el pago de marzo para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de marzo cae domingo.

Marzo

3 de marzo: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

11 de marzo: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

18 de marzo: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

25 de marzo: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Abril

1 de abril: se pagará a los beneficiarios de la SSI.

3 de abril: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

8 de abril: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

15 de abril: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

22 de abril: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Mayo

1 de mayo: se pagará a los beneficiarios de la SSI y a aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

13 de mayo: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

20 de mayo: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

27 de mayo: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

30 de mayo: corresponde el pago de junio para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de junio cae sábado.

Junio

1 de junio: se pagará a los beneficiarios de la SSI.

3 de junio: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

10 de junio: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

17 de junio: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

24 de junio: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Julio

1 de julio: se pagará a los beneficiarios de la SSI.

2 de julio: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

8 de julio: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

15 de julio: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

22 de julio: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

31 de julio: corresponde el pago de agosto para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de agosto cae sábado.

Agosto

3 de agosto: se pagará a aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

12 de agosto: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

19 de agosto: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

26 de agosto: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Septiembre

1 de septiembre: para los beneficiarios de la SSI.

3 de septiembre: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

9 de septiembre: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

16 de septiembre: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

23 de septiembre: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Octubre

1 de octubre: se pagará a los beneficiarios de la SSI.

2 de octubre: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

14 de octubre: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

21 de octubre: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

28 de octubre: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

30 de octubre: corresponde el pago de noviembre para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de noviembre es domingo.

Noviembre

3 de noviembre: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

10 de noviembre: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

18 de noviembre: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

25 de noviembre: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Diciembre

1 de diciembre: se pagará a los beneficiarios de la SSI.

3 de diciembre: para aquellos que presentaron su solicitud de jubilación antes de mayo de 1997.

9 de diciembre: corresponde el pago a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

16 de diciembre: para los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

23 de diciembre: les deben pagar a los jubilados después de mayo de 1997 y nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

31 de diciembre: corresponde el pago de enero 2027 para los beneficiarios de la SSI. La fecha se adelantó porque el día 1 de enero es feriado.

Los pagos del 2026 se harán de acuerdo con el cronograma publicado por la Administración del Seguro Social (Foto: Administración del Seguro Social/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿POR QUÉ CAMBIAN LAS FECHAS DE PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

La SSA efectúa 12 pagos anuales para cinco grupos. Lo habitual es que el día 1 de cada mes les deben pagar a 7.5 millones de beneficiarios de la SSI y los otros cuatro se dividen para los depósitos a los jubilados según la fecha de retiro y día de nacimiento. Cuando el día de pago cae fin de semana o feriado, éste se debe adelantar a un día útil.

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.