¿Te has preguntado si obtener el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) significa también poder contar con la cobertura médica de Medicaid? En este artículo te adelantamos que la respuesta puede transformar tu presupuesto mensual y el acceso a servicios de salud. Descubre cómo los programas sociales federales y estatales se conectan y qué otros beneficios podrías recibir además de tu pago mensual.

El Seguro de Ingreso Suplementario, administrado por la Administración del Seguro Social (SSA), representa una ayuda central para personas mayores y quienes viven con discapacidad y bajos ingresos. Pero más allá del cheque mensual, existen otras iniciativas estatales y federales, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Medicaid, que podrían sumarse a tu red de apoyo si cumples con ciertos requisitos. Descubre en este artículo cómo un beneficiario de SSI puede gestionar más recursos y qué instituciones intervienen en el proceso.

¿PUEDO RECIBIR MEDICAID SI COBRO SSI?

En la mayoría de los estados, quienes califican para los beneficios mensuales de SSI reciben Medicaid de manera automática. Este programa ofrece cobertura de gastos médicos, facturas hospitalarias, medicamentos y atención a largo plazo. La mayoría de las veces, no es necesario realizar un trámite adicional; la elegibilidad para Medicaid está vinculada directamente a la aprobación del SSI. Sin embargo, hay estados conocidos como “209(b) states” que aplican sus propios criterios y podrían pedir información o formularios adicionales. Ante cualquier duda, se recomienda consultar con la oficina estatal de Medicaid o la Administración del Seguro Social para orientación personalizada.​

“Si recibe SSI, por lo general puede recibir beneficios federales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y beneficios estatales como Medicaid. SNAP ayuda a pagar los alimentos y Medicaid ayuda a pagar las facturas médicas y del hospital. La ayuda de estos programas no afectará su pago de SSI”, señala la SSA.

PROGRAMAS PARA RECIBIR MÁS AYUDA MIENTRAS RECIBE SSI

Además de Medicaid, recibir SSI abre las puertas a otros programas sociales, tanto federales como locales:

SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria): ayuda para comprar alimentos.

TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas): apoyo temporal en efectivo para familias con hijos.

Reembolsos o créditos estatales para vivienda y servicios públicos, dependiendo del estado de residencia.

Programas de almuerzos escolares gratuitos, ayuda para pagar servicios de electricidad y hasta transporte adaptado para personas con discapacidad.

Muchos de estos beneficios son automáticos una vez aprobada la SSI, pero otros requieren un registro separado.

