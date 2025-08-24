Carla Rivero tenía todo listo para cumplir uno de sus grandes sueños: visitar los parques de Disney en Orlando, Florida. Aunque lo tenía todo listo, un problema inesperado casi arruina sus vacaciones, lo que la dejó al borde de cancelar el viaje.

El inconveniente apareció cuando gestionó su permiso de ingreso a Estados Unidos a través del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). “Me la rechazaron y estuve a nada de perder todo mi viaje”, contó la joven chilena al recordar la angustia que vivió.

Carla relató que inició la solicitud en línea, completó sus datos y llegó al paso del pago. “Ingresé los datos bancarios de la tarjeta sin mucha precaución, la verdad”, confesó.

Tras enviar sus datos bancarios sin cuidado, su visa fue rechazada, mientras que su familia la obtuvo sin problemas. (Foto: tzahiV / iStock) / tzahiV

Minutos después recibió un correo electrónico que le avisaba que el estado de su visa había cambiado.

“En ese momento dije: ‘qué eficiente este sistema, ya me la aprobaron’”, recordó, pero cuando revisó el mensaje, leyó lo inesperado: “Rechazada”.

El impacto fue enorme, sobre todo porque el resto de su familia había obtenido la aprobación sin dificultades. “Entré en un pánico terrible, sobre todo porque a mi marido y a mi hermana se la habían aprobado sin ningún problema”, dijo.

Intentó nuevamente y también gestionó una visa de turista, pero los tiempos no coincidían con su viaje. (Foto: @carlariverosm)

Intentó entender la razón: “Me preguntaba por qué me la habían rechazado si no tengo ninguna causa. No he ido a Cuba en estos últimos años, no tengo antecedentes penales, no me dedico a ninguna actividad ilícita”.

Determinada a resolverlo, volvió a intentarlo. Pagó con otra tarjeta, pero la respuesta indicaba que la revisión podía demorar hasta siete días hábiles. Como el viaje estaba programado para el 12 de julio y la cita en la embajada para la visa B1/B2 recién se la dieron para el 28, sintió que todo estaba perdido. “Todo mal, no iba a llegar”, afirmó.

Finalmente, recibió la aprobación de su Visa Waiver y advirtió a otros que verifiquen bien la información de pago para evitar contratiempos. (Foto: iStock / Getty Images)

Cuando ya se había resignado, ocurrió lo inesperado: “Pasaron y pasaron los días y me llega un correo electrónico diciendo que mi Visa Waiver estaba aprobada. Me volvió el alma al cuerpo”, expresó.

Finalmente, pudo viajar sin inconvenientes y, al regresar a Chile, completó el trámite para obtener la visa de turista, que le permitirá ingresar a Estados Unidos durante los próximos 10 años.

Carla también explicó la razón del primer rechazo: “Entiendo que me rechazaron la visa por un error en los datos bancarios, así que cuando ustedes hagan la solicitud, tengan mucho cuidado de ingresar la tarjeta que siempre les resulta para todas sus compras internacionales”, recomendó.

Qué es Programa de Exención de Visa y quiénes pueden participar

El Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a EE. UU. por turismo o negocios por un máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa. El objetivo del programa es facilitar los viajes y fortalecer la seguridad. Para participar, los viajeros deben contar con un pasaporte electrónico válido y obtener una autorización de viaje a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Actualmente, 42 países forman parte de este programa. La mayoría son naciones europeas, como Alemania, España, Francia e Italia, así como países de Asia y Oceanía, como Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. En América Latina, solo un país participa en este momento: Chile.

Para ser parte del VWP, un país debe cumplir con estrictos requisitos de seguridad, incluyendo un alto nivel de cooperación en materia de seguridad fronteriza y antiterrorista con EE. UU. La participación no es permanente y los países pueden ser retirados si no cumplen con los estándares de seguridad establecidos.

