En redes sociales abundan testimonios sobre trámites para conseguir la visa estadounidense, pero pocos son tan detallados como el de un joven colombiano de 27 años conocido como “Alejo Viajero”. A través de un video subido a TikTok, contó cómo logró la aprobación sin contratar agencias y explicó paso a paso lo que hizo, las preguntas que le hicieron y sus recomendaciones para quienes afronten el mismo proceso.

Alejo relató que gestionó todo por su cuenta, incluida la cita en el consulado. “Esa cita la saqué hace dos años, en 2023. Lo hice completamente solo, no tuve la necesidad de pagarle a ninguna agencia”, dijo.

No obstante, reconoció que algunas empresas ofrecen el servicio de adelantar turnos para quienes no quieran esperar tanto.

Antes de la entrevista, pagó por una revisión profesional de su formulario para corregir y actualizar datos, lo que le dio mayor seguridad. (Foto: @alejo.viajero / TikTok)

Aunque no pagó por una agencia, sí invirtió en una asesoría breve antes de la entrevista. “Pagué 100 mil pesos colombianos (unos US$ 24) por una hora, donde me revisaron el formulario, vieron que todo estuviera bien y actualizamos algunos datos que tenía del 2023. Me dejaron ese formulario perfecto”, señaló. Según contó, esto le dio más confianza y seguridad para el gran día.

La entrevista, según su experiencia, fue directa y muy rápida. “Lo atienden a uno en cinco minutos y sale. No le da tiempo de nada”, recordó. Llevó una carpeta con documentos de respaldo, pero no se los solicitaron: “No me pidieron absolutamente nada”.

Entre las preguntas que le hicieron, mencionó: “Cuál era mi ocupación, cuál era el motivo de mi viaje a Estados Unidos, cuánto tiempo iba a estar, qué destinos iba a visitar y en qué ciudad me iba a alojar. Además, me preguntaron si mis papás tenían visa”.

En la entrevista, el tiktoker respondió preguntas sobre su ocupación, motivos de viaje y antecedentes, sin que le pidieran documentos de respaldo. (Foto: Freepik)

Respondió de manera sencilla y sin extenderse. “En mi caso, mis papás no tienen visa. Dije que iba a ir a Nueva York por 15 días y les dije que creaba contenido para redes sociales”, comentó.

Ante otra pregunta, agregó: “Me preguntaron también si había salido del país y yo les dije que me dedicaba precisamente a eso, creando contenido para redes sociales de viajes”.

También recordó que el funcionario consular le recalcó que no podía trabajar en EE. UU. “Yo les dije que claro, que eso lo tenía presente”, recordó.

El colombiano compartió cinco consejos prácticos para otros solicitantes, desde la coherencia en las respuestas hasta ignorar a vendedores fuera de la embajada. (Foto: Freepik)

Al finalizar, le entregaron un documento confirmando la aprobación de su visa.

Alejo compartió consejos adicionales para futuros solicitantes: considerar una agencia para ahorrar tiempo, mantener coherencia entre el formulario y la entrevista, llevar algo para entretenerse durante las largas esperas, ignorar a los vendedores fuera del consulado y vestir de forma presentable pero informal.

Por qué le niegan la visa a una persona

Según CNN, uno de los motivos principales por los que se puede denegar una visa a una persona es la falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la categoría de visa solicitada. Dicho de otra forma: no demostrar lazos suficientes con el país de origen (como empleo estable, propiedades, o familia), o no tener fondos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje también puede ser una causa de denegación.

Otro factor son las inadmisibilidades que impiden la entrada de una persona a Estados Unidos, más allá de su propósito de viaje. Estas pueden estar relacionadas con antecedentes penales, problemas de salud o violaciones de inmigración previas.

Finalmente, la denegación de una visa también puede deberse a sospechas de intenciones fraudulentas o motivos de seguridad. Si un funcionario consular cree que el solicitante miente sobre el propósito de su viaje, busca trabajar sin autorización o representa un riesgo para la seguridad nacional, la visa será denegada. Además, las sanciones económicas o restricciones impuestas a ciertos países o individuos pueden influir en la decisión.

